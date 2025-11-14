Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme 5G phone with 6000mah battery and 32MP camera under 10000 rupees
लिमिटेड टाइम ऑफर! ₹10 हजार से कम में Realme का 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन

लिमिटेड टाइम ऑफर! ₹10 हजार से कम में Realme का 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन

संक्षेप: रियलमी का 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन ग्राहकों को केवल 10 हजार रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। Realme Narzo 80 Lite 5G में 32MP मेन कैमरा दिया गया है। 

Fri, 14 Nov 2025 11:03 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11499

₹14999

खरीदिये

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size

₹10999

और जाने

discount

22% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10988

₹13999

खरीदिये

discount

28% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12315

₹16999

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹11499

₹15499

खरीदिये

कम कीमत पर धाकड़ 5G फोन खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। तगड़ी 6000mAh बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाले फोन Realme Narzo 80 Lite 5G को अब ग्राहक 10 हजार रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं। इस फोन में बड़ी बैटरी के बावजूद बेहद स्लिम 7.94mm डिजाइन दिया गया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11499

₹14999

खरीदिये

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size

₹10999

और जाने

discount

22% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10988

₹13999

खरीदिये

discount

28% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12315

₹16999

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹11499

₹15499

खरीदिये

बजट फोन का सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी 6000mAh क्षमता वाली बैटरी है। दावा है कि इस फोन के फुल चार्ज होने की स्थिति में 46.6 घंटे कॉलिंग की जा सकती है। इसके अलावा यूजर्स 13.3 घंटे कैंडी क्रश गेम खेल सकते हैं, 15.7 घंटे यूट्यूब वीडियोज देख सकते हैं और 17.9 घंटे इंस्टाग्राम चला सकते हैं। इसमें मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस मिलता है और 300 प्रतिशत अल्ट्रा-वॉल्यूम मोड मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में Realme का धांसू Smart TV, बड़ा 32 इंच का फ्रेमलेस डिस्प्ले

खास डिस्काउंट पर खरीदें Narzo 80 Lite 5G

रियलमी का बजट डिवाइस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 10,790 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत कैशबैक मिल रहा है। इसके बाद इफेक्टिव प्राइस 10 हजार रुपये के करीब रह जाएगा। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 8,050 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme Narzo N65 5G

Realme Narzo N65 5G

  • checkAmber Gold
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹11499

और जाने

Vivo T3 Lite

Vivo T3 Lite

  • checkVibrant Green
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11990

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

बता दें, पुरान फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में मिलने वाले डिस्काउंट की वैल्यू उसके मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- ऑनेक्स ब्लैक और क्रिस्टल पर्पल में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

ऐसे हैं Narzo 80 Lite 5G के स्पेसिफिकेशंस

रियलमी डिवाइस में 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है और Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 मिलता है। इसके बैक पैनल पर 32MP मेन कैमरा और सामने 8MP फ्रंट कैमरा इस फोन का हिस्सा है। इस फोन की 6000mAh क्षमता वाली बैटरी को 15W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Realme Realme Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।