Realme 17 Ultra जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। फिलहाल कंपनी ने इस फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक टिप्स्टर ने इसकी खास डिटेल्स शेयर की हैं। फोन कई हैवी स्पेसिफिकेशन्स पैक करेगा, आप भी जानिए क्या होगा खास

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Realme तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। खबर है कि ब्रांड जल्द भारत में रियलमी 17 सीरीज लॉन्च कर सकता है। हाल ही में Realme 17 Pro मॉडल की डिटेल्स सामने आई थीं और अब Realme 17 Ultra मॉडल की डिटेल लीक हो गई है, जो प्रो मॉडल से ऊपर होगा। गौर करने वाली बात यह है कि रियलमी ने अपनी नंबर सीरीज के तहत कभी भी अल्ट्रा फोन लॉन्च नहीं किया है, इसलिए यदि जानकारी सटीक है तो कंपनी पहली बार नंबर सीरीज में अल्ट्रा मॉडल लाएगी। हालांकि, अभी तक फोन की पुष्टि नहीं हुई है और न ही यह जानकारी सामने आई है कि सीरीज कब लॉन्च होगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

कहा जा रहा है कि Realme 17 Ultra में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी सेंसर और एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा।

दो स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है Realme 17 Ultra टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक्स पर कई पोस्ट के जरिए कथित Realme 17 Ultra के बारे में जानकारी शेयर की है। बताया जा रहा है कि RMX5341 मॉडल नंबर वाले इस फोन में 165 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले होगा, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K या 2K हो सकता है। इसमें स्नैपड्रैगन का कोई चिपसेट (जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है) लगा हो सकता है और यह ColorOS 17 पर चलेगा।

कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी के लिए, Realme 17 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की संभावना है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी सेंसर और एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा। सिस्टम 120x जूम तक सपोर्ट कर सकता है। कहा जा रहा है कि इसके वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर में 120fps पर 4K रिकॉर्डिंग के साथ ओपन गेट और लॉग वीडियो मोड भी शामिल हैं।

Realme 17 Ultra में 100W चार्जिंग सपोर्ट और फुल-मेटल बिल्ड के साथ 9,000mAh की बैटरी मिल सकती है। हालांकि, प्रो मॉडल में 10,000mAh बैटरी मिलने की बात कही जा रही है। फोन में एक कूलिंग फैन और एक लाइट रिंग की सुविधा भी हो सकती है। यह दो स्टोरेज (256GB या 512GB) कॉन्फिगरेशन में आ सकता है। दोनों में 12GB रैम होगी। कथित फोन सिल्वर और रेड कलर ऑप्शन में आ सकता है।

टिप्स्टर ने इस फोन की कीमत या लॉन्च की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। खुद कंपनी ने भी इस फोन के बारे में कोई हिंट नहीं दिया है, इसलिए फिलहाल इन डिटेल्स पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। कंपेरिजन के लिए बता दें कि मौजूदा रियलमी 16 सीरीज में स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ दो प्रो मॉडल - Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G शामिल हैं।

ऑनलाइन सामने आए Realme 17 Pro के स्पेसिफिकेशन्स का डिजाइन टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक्स पर रियलमी 17 प्रो के स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। टिप्स्टर का कहना है कि रियलमी 17 प्रो में रियलमी 16 प्रो की तरह ही 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले होगा। बताया जा रहा है कि यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट पर चलेगा। साथ ही, इस आने वाले स्मार्टफोन में 65W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,000mAh की बैटरी होने की बात कही गई है।

Realme 17 Pro में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा हो सकता है, जो कथित तौर पर Realme 16 Pro पर उपलब्ध 50-मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर की जगह लेगा।

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