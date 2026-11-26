Realme 17 Pro का डिजाइन लीक हो गया है। एक टिप्स्टर ने एक्स पर रियलमी 17 प्रो की कथित तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें फोन का आगे और पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। अपकमिंग फोन में क्या खास होने वाला है, चलिए बताते हैं

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-Realme 17 Pro Leak: रियलमी तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। खबर है कि रियलमी अब अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन लाइनअप में नया Realme 17 Pro फोन लाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि Realme ने अभी तक इस फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन Realme 17 Pro के रेंडर ऑनलाइन लीक हो गए हैं, जिनसे इसके संभावित डिजाइन का पता चलता है। लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि आने वाले स्मार्टफोन का डिजाइन काफी हद तक पहले जैसा ही होगा, जिसमें पीछे की तरफ चौकोर कैमरा मॉड्यूल और होल-पंच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। चर्चा यह भी है कि रियलमी के अपकमिंग Realme 17 Pro फोन में 10,000mAh की बैटरी दी जा सकती है। चलिए सामने आई डिटेल्स पर नजर डालते हैं और जानते हैं आखिर इस फोन में क्या-क्या मिलने सकता है...

Realme 17 Pro स्मार्टफोन का डिजाइन काफी हद तक पहले जैसा ही होगा, जिसमें पीछे की तरफ चौकोर कैमरा मॉड्यूल और होल-पंच डिस्प्ले देखने को मिलेगा।

ऑनलाइन सामने आया Realme 17 Pro का डिजाइन टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक्स पर रियलमी 17 प्रो की कथित तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें फोन का आगे और पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। इन रेंडर से पता चलता है कि आने वाले फोन का डिजाइन काफी हद तक इसके पिछले वर्जन जैसा ही हो सकता है। इसमें चौकोर आकार का कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें तीन कैमरा सेंसर और एक LED फ्लैश लगा है। यह कैमरा मॉड्यूल कुछ-कुछ वैसा ही है जैसा हमने वनप्लस के स्मार्टफोन में देखा है।

तस्वीरों में पीछे की तरफ रियलमी ब्रांडिंग नहीं दिखाई दे रही है। फोन में एक फ्लैट फ्रेम होने की उम्मीद है। सामने की तरफ, Realme 17 Pro में सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट दिखाई देता है। डिस्प्ले के सभी तरफ पतले बेजेल्स हैं।

बड़ी बैटरी और कैमरा भी दमदार टिप्स्टर का कहना है कि रियलमी 17 प्रो में रियलमी 16 प्रो की तरह ही 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले होगा। बताया जा रहा है कि यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट पर चलेगा। साथ ही, इस आने वाले स्मार्टफोन में 65W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,000mAh की बैटरी होने की बात कही गई है।

Realme 17 Pro में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा हो सकता है, जो कथित तौर पर Realme 16 Pro पर उपलब्ध 50-मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर की जगह लेगा।

कब लॉन्च होगा नया मॉडल रियलमी ने रियलमी 17 प्रो की लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि नहीं की है। हो सकता है कि यह फोन पिछले साल आए रियलमी 16 प्रो का लॉन्च शेड्यूल फॉलो करें। बता दें कि रियलमी 16 प्रो को जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था और भारत में इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपये थी। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 मैक्स 5G चिपसेट पर चलता है और इसमें 7,000mAh की बैटरी है।

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