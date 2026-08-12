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आ गया Realme 16x 5G, 'मक्खन' जैसा स्मूद डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी; पहली सेल इस दिन

By Arpit Soni
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Realme 16x 5G launched in inia: रियलमी ने अपने नए फोन के तौर पर Realme 16x 5G को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत बेस 4GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 25,999 रुपये है। ऑफर में यह 2,000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

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Realme 16x 5G फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया वेबसाइट पर 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे IST से शुरू होगी।

Realme ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन realme 16x 5G को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसे सेगमेंट में "बेस्ट ऑल-राउंडर स्मार्टफोन" के तौर पर पेश किया गया, जिसे आज की भागदौड़ भरी और एक्टिव लाइफस्टाइल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस फोन में सेगमेंट की सबसे बेहतरीन 7000mAh की टाइटन बैटरी, 45W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग, 144Hz अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले और 5 साल तक स्मूद परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स हैं। लॉन्च ऑफर के तहत, फोन सस्ता मिल रहा है। अगर आप भी कम कीमत में 5G फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है।

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ऑफर में इतना सस्ता मिलेगा Realme 16x 5G

भारत में Realme 16x 5G की कीमत बेस 4GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 25,999 रुपये है। इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 6GB+256GB वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये है। यह फोन एंड्योरेंस ब्राउन और ग्लोरी व्हाइट शेड्स में उपलब्ध है। नए फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया वेबसाइट पर 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे IST से शुरू होगी। लॉन्च ऑफर के रूप में, खरीदार 2,000 रुपये की फ्लैट छूट या 3,000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इससे Realme 16x 5G की शुरुआती कीमत घटकर 23,999 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, खरीदार 10 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं।

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दमदार फीचर्स से लैस है Realme 16x 5G, चलिए डिटेल में जानते हैं

रियलमी 16x 5G को सालों तक लगातार एक जैसा परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए सबसे अच्छे फोन में से एक बनाता है। यह 6nm प्रोसेस पर बने मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट से लैस है, जिसमें रिस्पॉन्सिव मल्टीटास्किंग और दमदार परफॉर्मेंस के लिए 18GB तक डायनामिक रैम और 256GB तक स्टोरेज है।

Android 16 पर बेस्ड realme UI 7.0 पर चलने वाला यह फोन, सिस्टम की प्रतिक्रिया क्षमता (responsiveness) को बेहतर बनाने, ऐप्स को तेजी से खोलने और स्क्रॉलिंग, गेमिंग व ऐप्स के बीच स्विच करते समय स्मूद एक्सपीरियंस के लिए एनिमेशन को सहज बनाए रखने के लिए रियलमी की Flux Engine और Flux Animation टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। लंबे समय तक निश्चिंत रहने के लिए, realme 16x 5G में '5-Year Smooth Performance' का वादा मिलता है, जिससे आपको अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस मिलता है। यह फोन दो ओएस अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

गेमिंग के शौकीनों के लिए, रियलमी 16x 5G में फ्रेम दर को स्टेबल करने और लंबे गेमिंग सेशन के दौरान गर्मी को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए जीटी बूस्ट और हाइपर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़े 5300 मिमी² एयरफ्लो वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम को जोड़ा गया है। जब परफॉर्मेंस की मांग सबसे ज्यादा होती है, तो एक डेडिकेटेड वन-टैप कूलिंग फीचर फोन के तापमान को कम करने में मदद करता है।

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मक्खन जैसा स्मूद डिस्प्ले

रियलमी 16x 5G में 6.8 इंच का बड़ा अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले है, जो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा देखने का एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेगमेंट-बेस्ड 144Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स तक हाई ब्राइटनेस मोड के साथ, डिस्प्ले अल्ट्रा-स्मूथ स्क्रॉलिंग, तेज टच रिस्पॉन्स और रोजमर्रा की परिस्थितियों में क्रिस्प और कंफर्टेबल व्यूईंग के लिए बनाया गया है, चाहे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हों, गेमिंग कर रहे हों या बाहर ब्राउज कर रहे हों।

तेज चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी

realme 16x 5G में अपनी कैटेगरी की सबसे बेहतरीन 7000mAh की टाइटन बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन चलने और ऑलवेज ऑन एक्सपीरियंस के लिए बनी है। लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, इस बैटरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि छह साल तक इस्तेमाल के बाद भी इसकी हेल्थ 80% से ज्यादा बनी रहे और यह 1600 चार्जिंग साइकल तक को सपोर्ट करे। दावा है कि यह फुल चार्ज में दो दिनों तक चल सकती है। फुल चार्ज में यूजर को 156 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 20 घंटे तक का यूट्यूब स्ट्रीमिंग टाइम मिलता है।

फास्ट चार्जिंग के लिए, रियलमी 16x 5G 45W सुपरवूक फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है, जो आपको स्ट्रीमिंग, गेमिंग, नेविगेशन और प्रोडक्टिविटी जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर तुरंत वापस आने में मदद करता है। डिवाइस में हैवी यूज के दौरान हीट प्रोडक्शन को कम करने में मदद करने के लिए बायपास चार्जिंग भी शामिल है, जिसमें एक ही समय में गेमिंग और चार्जिंग भी शामिल है। यह 6.5W रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे स्मार्टफोन के आप अपनी ईयरबड्स और वॉच भी चार्ज कर सकते हैं।

कैमरा सिस्टम भी पावरफुल

रियलमी 16x 5G में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है जो सेगमेंट में सबसे अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो बेहतरीन तस्वीरें कैप्चर करता है। अच्छी रोशनी वाली स्ट्रीट शॉट्स से लेकर चुनौतीपूर्ण इनडोर लाइटिंग तक, कैमरे को क्लैरिटी और नैचुलर दिखने वाले रिजल्ट के लिए ट्यून किया गया है, ताकि आप मुश्किल सेटिंग्स की आवश्यकता के बिना आत्मविश्वास के साथ शूट कर सकें। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सेल का कैमरा मिलता है।

फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी

हर क्लिक को आसान बनाने के लिए, रियलमी 16x 5G में AI इमेजिंग टूल्स का एक स्मार्ट सेट शामिल है जैसे - AI अल्ट्रा क्लैरिटी, AI इरेजर, AI ग्लेयर रिमूवर, मोशन फोटो और ज्यादा डायनामिक फ्रेमिंग के साथ शेयर-रेडी कंटेंट को आसानी से बनाने के लिए डुअल-व्यू वीडियो, जो रील्स, ट्रैवल अपडेट के लिए परफेक्ट है।

इसके अलावा, फोन में गूगल जेमिनी, नोट्स के लिए AI असिस्टेंट, टेक्स्ट स्कैनर, AI डॉक्यूमेंट एन्हांसमेंट जैसे AI पावर्ड टूल्स के साथ आता है। ये फीचर्स कंटेंट को तेजी से कैप्चर करने, एडिट करने और मैनेज करने में मदद करते हैं, जिससे 50 मेगापिक्सेल कैमरा न केवल एक फोटोग्राफी अपग्रेड बन जाता है, बल्कि एक फुल एवरीडे कंपैनियन बन जाता है।

फोन में लोहालाट बॉडी भी

रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया, रियलमी 16x 5G मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस, IP65 डस्ट एंड वॉटर रेजिस्टेंस और रेन टच मोड के साथ आता है। यह फोन अचानक गिरने पर आसानी से टूटता नहीं है और धूल और पानी को भी आसानी से झेल जाता है। लगभग 217 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 166.47x78.23x8.88mm है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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