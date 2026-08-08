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इतना सस्ता होगा Realme 16x 5G फोन, लॉन्च से पहले देखें सभी वेरिएंट की कीमत

By Arpit Soni
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टिप्स्टर के अनुसार, Realme 16x 5G के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये, 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 6GB+256GB वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये होगी।

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Realme 16x 5G भारतीय बाजार में 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है।

Realme का नया स्मार्टफोन Realme 16x 5G भारतीय बाजार में 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले फोन सुर्खियों में है। रियलमी ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि वह Realme 16x 5G के लिए कोई खास लॉन्च इवेंट करेगी या फोन को 'सॉफ्ट लॉन्च' के जरिए पेश करेगी। अगर लाइव लॉन्च होता है, तो उम्मीद है कि कंपनी अपने ऑफिशियल YouTube चैनल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इवेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग करेगी। अगर आप इसकी कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो यह खबर आपके लिए है।

रियलमी 16x 5G के लिए एक समर्पित माइक्रोसाइट हाल ही में फ्लिपकार्ट पर लाइव हुई, जिससे पुष्टि हुई कि फोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन ब्लूमिंग ब्राउन और ब्लूमिंग सिल्वर में पेश किया जाएगा। हाल ही में, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रियलमी 16x 5G भारत में 4GB+128GB, 6GB+128GB और 6GB+256GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगा।

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इतनी हो सकती है Realme 16x 5G की कीमत (संभावित)

टिप्स्टर अनंत रावत द्वारा शेयर की गई नई डिटेल के अनुसार, अपकमिंग रियलमी 16x 5G को 4GB+128GB, 6GB+128GB और 6GB+256GB के तीन मेमोरी विकल्पों में पेश किया जाएगा। टिप्स्टर ने अलग-अलग वेरिएंट की कीमतें भी बताई हैं। टिप्स्टर के अनुसार, 4GB+128GB बेस वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये, 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 6GB+256GB वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये होगी।

Realme 16x 5g price list

इससे पहले, संजू चौधरी नाम के एक टिपस्टर ने इस स्मार्टफोन के लीक हुए रिटेल बॉक्स लेबल को शेयर किया था, जिससे पता चला था कि 6GB+128GB वेरिएंट की MRP 54,999 रुपये होगी।

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कंपेरिजन के लिए बता दें कि पुराने मॉडल यानी Realme 15x 5G को भारत में अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 17,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 19,999 रुपये थी।

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Realme 16x 5G की खासियत (संभावित)

कंपनी 12 अगस्त को Realme 16x 5G के बारी खास स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का खुलासा करेगी। रियलमी ने हाल ही में पुष्टि की है कि रियलमी 16x 5G में एक फ्लैट रियर पैनल होगा, जिसमें पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल रखा जाएगा। फोन के राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल रखे गए है, जबकि लेफ्ट साइड को साफ छोड़ा गया है।

रियलमी 16x 5G के निचले हिस्से पर एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है, जो स्पीकर ग्रिल और सिम ट्रे के बीच रखा गया है। कंपनी का दावा है कि फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग और मजबूती के लिए MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आएगा। इसके फ्रंट में होल-पंच डिस्प्ले कटआउट भी होगा, जिसमें सेल्फी कैमरा होगा। Realme 16x 5G में एक फ्लैट डिस्प्ले होने की पुष्टि की गई है, जो 144Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ-साथ 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस प्रदान करेगा।

तेजतर्रार प्रोसेसर और हैवी रैम भी

इसके अलावा, रियलमी 16x 5G के ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस होने की पुष्टि की गई है, जो 6nm प्रोसेस पर बनाया गया है। फोन में 256GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ 14GB तक "डायनामिक" रैम की सुविधा भी होगी। हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें 5,300 वर्ग मिमी का कूलिंग चैंबर होगा। इससे फोन को गेमिंग जैसे भारी काम करते समय ज्यादा गर्म होने और परफॉर्मेंस धीमी होने (थ्रॉटलिंग) से बचने में मदद मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन पांच साल तक "स्मूद परफॉर्मेंस" देगा। फोन दो ओएस अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल होगा।

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कैमरा और बैटरी भी दमदार

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। यह एडिटिंग के लिए एआई अल्ट्रा क्लैरिटी और एआई इरेजर सहित कई एआई टूल के साथ भी आएगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन में 7000mAh की बैटरी होगी। दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 156.2 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक, फ्री फायर के दौरान 12.3 घंटे का गेमप्ले, यूट्यूब पर 20.3 घंटे का वीडियो प्लेबैक या 19.1 घंटे का नेविगेशन देगा। इसमें 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जिससे 10 मिनट की चार्जिंग में 3 घंटे की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग टाइम मिलेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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