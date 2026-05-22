8000mAh की जंबो बैटरी, 50MP सेल्फी मिरर कैमरा, AI Glow के साथ आया Realme का वाटरप्रूफ फोन, कीमत इतनी

30,000 हजार रुपए से कम में आया रियलमी का नया फ्लैगशिप फोन 8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और दमदार डिस्प्ले जैसे फीचर्स फोन को बनाते हैं खास। जानिए Realme 16T की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशंस।

Realme 16T Launched in India: रियलमी ने आज 22 मई को भारत में Realme 16T को लॉन्च किया है। नए स्मार्टफोन में 144Hz डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का Sony IMX852 रियर कैमरा और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 8,000mAh बैटरी दी गई है। Realme ने इस फोन में AI पोर्ट्रेट ग्लो और AI इंस्टेंट क्लिप जैसे कई AI-पावर्ड कैमरा फीचर्स भी पेश किए हैं। साथ ही IP69 रेटिंग के साथ धूल और पानी से सुरक्षा और मिलिट्री-ग्रेड शॉक प्रोटेक्शन जैसी ड्यूरेबिलिटी फीचर्स भी जोड़े गए हैं। आइये डिटेल में आपको बताते हैं फोन की कीमत और फीचर्स:

भारत में Realme 16T की कीमत Realme 16T को कंपनी ने तीन स्टोरेज वैरिएंट में लॉन्च किया है। फोन का बसे 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये से शुरू होता है। 8GB रैम + 128GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है, जबकि 8GB रैम + 256GB वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है। यह हैंडसेट स्टारलाइट ब्लैक, स्टारलाइट ब्लू और स्टारलाइट रेड रंगों में उपलब्ध है। इसे फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।

Realme 16T की फर्स्ट सेल डेट और ऑफर्स Realme 16T के लिए प्री-बुकिंग 26 मई तक खुली है। पहली सेल 27 मई को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और 2 जून तक चलेगी। फ्लिपकार्ट और Realme.com पर लॉन्च ऑफर के तहत, खरीदार क्रेडिट कार्ड EMI पर 3,000 रुपये तक की तत्काल छूट या बैंक और UPI के जरिए 2,000 रुपये तक के ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी मौजूदा रियलमी यूजर्स को 12 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI और 1,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ भी दे रही है। इसी तरह के ऑफर मुख्य रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध हैं, साथ ही प्री-बुकिंग गिफ्ट भी दिया जा रहा है।

Realme 16T के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Realme 16T में 6.8 इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 90.4 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, और 1200 nits तक की हाई-ब्राइटनेस मोड ब्राइटनेस है। पैनल में सन डिस्प्ले, फुल-ब्राइटनेस डीसी डिमिंग, ऑटोमैटिक और मैनुअल ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, आई प्रोटेक्शन मोड, स्लीप मोड, डार्क मोड, कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स भी हैं।

इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है, जो 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह Android 16 पर आधारित Realme UI 7 के साथ आता है और इसमें स्प्लिट-स्क्रीन मल्टीटास्किंग, फ्लोटिंग विंडो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं।

कैमरे की बात करें तो, Realme 16T में f/1.8 अपर्चर और ऑटोफोकस सपोर्ट वाला 50 मेगापिक्सल का Sony IMX852 प्राइमरी रियर कैमरा है, साथ ही f/2.4 अपर्चर वाला 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर भी है। हैंडसेट में रियर सेल्फी मिरर फीचर है, जिससे रियर कैमरे से सेल्फी लेते समय खुद को देख सकते हैं। फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।

Realme 16T में 1115 अल्ट्रा-लीनियर स्पीकर है और यह 400 प्रतिशत अल्ट्रा वॉल्यूम मोड को सपोर्ट करता है। Realme 16T में धूल और पानी से बचाव के लिए IP69 रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड शॉक-रेसिस्टेंस सर्टिफिकेशन है। फोन में पांडा ग्लास प्रोटेक्शन है और इसमें पहले से ही स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है।