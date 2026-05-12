8000mAh बैटरी, स्टाइलिश डिजाइन, AI फीचर्स, Portrait कैमरा के साथ आ रहा Realme का 5G फोन, 22 मई को होगा लॉन्च

8000mAh की बड़ी बैटरी, Portrait Star कैमरा, स्टाइलिश डिजाइन और AI फीचर्स के साथ भारत में 22 मई को लॉन्च होगा Realme 16T 5G फोन। यह फोन मिड-रेंज बाजार में बड़ा धमाका कर सकता है।

टेक कंपनी Realme जल्द अपना नया स्मार्टफोन Realme 16T 5G लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने आधिकारिक पोस्टर जारी करके फोन की लॉन्च डेट और कुछ बड़े फीचर्स कन्फर्म कर दिए हैं। यह स्मार्टफोन 22 मई को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले सामने आए पोस्टर में फोन का डिजाइन भी दिखाया गया है। खास बात यह है कि कंपनी इस फोन को “All-Star Battery, Superstar Portraits” टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रही है। Realme 16T 5G में 8000mAh की बड़ी बैटरी Portrait Star कैमरा, फोन में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए खास AI फीचर्स दिए जा सकते हैं।

Realme 16T 5G के फीचर्स Realme 16T 5G फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी है। इतनी बड़ी बैटरी का मतलब है कि यूजर्स को लंबे समय तक बैकअप मिल सकता है। खासकर गेमिंग, वीडियो देखने और लगातार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह फोन काफी उपयोगी साबित हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार फुल चार्ज होने के बाद करीब 3 दिन तक चल सकता है। Realme ने अपनी DOU V3.0 Heavy Usage Testing के आधार पर यह दावा किया है। इसका मतलब है कि यूजर्स लंबे समय तक वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं और गेमिंग कर सकते हैं, बिना बार-बार चार्जिंग की चिंता किए।

Realme के इस फोन में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए खास AI फीचर्स दे सकता है। फोन में AI Portrait Mode, बेहतर Edge Detection और लो-लाइट फोटोग्राफी जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है, जिसमें बड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इससे डिजाइन भी काफी प्रीमियम लग रहा है। फोन में फ्लैट 6.8 इंच डिस्प्ले मिलेगा, जो आधुनिक डिजाइन ट्रेंड के हिसाब से काफी प्रीमियम दिखाई देता है। इसके अलावा डिवाइस में Metallic Finish Mid-Frame और Aluminum Alloy Camera Module दिया गया है।