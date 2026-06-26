महंगाई का झटका, ₹4000 तक महंगे हुए ये Realme फोन, इस साल 125वीं बार बढ़ाई कीमत

Realme ने फिर से अपने ग्राहकों को महंगाई का झटका दे दिया है। कंपनी ने अब भारत में अपने Realme 16 Series फोन्स की कीमतों में 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। देखें किस मॉडल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है।

वैश्विक स्तर पर चल रही चिप की कमी के कारण स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हाल ही में ऐप्पल ने भारत समेत अन्य बाजारों में मैकबुक और आईपैड की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे कुछ मैकबुक मॉडल तो 1 लाख रुपये तक महंगे हो गए हैं। अब रियलमी ने भी अपने कई पॉपुलर फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। बता दें कि रियलमी पहले ही अपने लॉन्च हो चुके कई फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। अब कंपनी ने भारत में Realme 16 Series फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। ये फोन अब 4,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। देखें अब इन फोन्स को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे।

Realme 16 5G 8+128GB: 33,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब 34,999 रुपये का हो गया है, यानी 1,000 रुपये महंगा।

8+256GB: 36,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब 37,999 रुपये का हो गया है, यानी 1,000 रुपये महंगा।

12+256GB: 39,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब 40,999 रुपये का हो गया है, यानी 1,000 रुपये महंगा।

Realme 16 Pro 5G 8+128GB: 36,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब 37,999 रुपये का हो गया है, यानी 1,000 रुपये महंगा।

8+256GB: 39,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब 40,999 रुपये का हो गया है, यानी 1,000 रुपये महंगा।

12+256GB: 42,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब43,999 रुपये का हो गया है, यानी 1,000 रुपये महंगा।

Realme 16 Pro+ 5G 8+128GB: 46,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब 49,999 रुपये का हो गया है, यानी 3,000 रुपये महंगा।

8+256GB: 48,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब 52,999 रुपये का हो गया है, यानी 4,000 रुपये महंगा।

12+256GB: 52,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह मॉडल अब 55,999 रुपये का हो गया है, यानी 3,000 रुपये महंगा।

रियलमी ने सबसे ज्यादा बार बढ़ाई कीमत भारत में स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव के चार्ट के अनुसार, रियलमी ने अब तक की सबसे ज्यादा कीमत बढ़ोतरी की घोषणा की है। कीमत बढ़ाने की यह हालिया घोषणा इस साल 125वीं बार है।