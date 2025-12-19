हो गया खुलासा, भारत में इस दिन आ रहे Realme 16 Pro सीरीज फोन, मिलेगा 200MP कैमरा

संक्षेप: नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। Realme 16 Pro Series अगले महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी। सीरीज में दो स्मार्टफोन Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने फोन की भारतीय लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है।

Dec 19, 2025 01:32 pm IST

नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। Realme 16 Pro Series अगले महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी। सीरीज में दो स्मार्टफोन Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यह घोषणा तब हुई है जब टेक फर्म ने Realme 16 Pro सीरीज के लिए जापानी डिजाइनर नाओटो फुकासावा के साथ एक नए कोलैबोरेशन का ऐलान किया था। माइक्रोसाइट पर कंपनी पहले ही इसके कलर ऑप्शन्स और मेन कैमरे का खुलासा कर चुकी है। कंपनी का दावा है कि फोन में स्नैपड्रैगन चिपसेट होगा, जो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 से बेहतर परफॉर्मेंस देगा।

इस दिन भारत आ रहे नए रियलमी फोन कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपनी नई Realme 16 Pro सीरीज को 6 जनवरी, 2026 को भारत में दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। इसके अलावा, कंपनी ने कंफर्म किया है कि Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G में LumaColor इमेज-पावर्ड 200-मेगापिक्सेल पोर्ट्रेट मास्टर प्राइमरी रियर कैमरे होंगे। लॉन्च के तुरंत बाद, ये दोनों फोन भारत में Flipkart और रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

धांसू कलर्स में आएंगे रियलमी फोन हाल ही में, कंपनी ने बताया कि उसने आने वाले Realme 16 Pro लाइनअप को डिजाइन करने के लिए फुकासावा के साथ कोलैबोरेट किया है। दोनों फोन, Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G, में एक नया 'अर्बन वाइल्ड' डिजाइन होगा, यह कंफर्म हो गया है। इसके अलावा, यह सीरीज देश में मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे कलर में मिलेगी। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि Pro+ और Pro मॉडल भारत के लिए खास कैमेलिया पिंक और ऑर्किड पर्पल कलर ऑप्शन में भी मिलेंगे।

रियलमी ने पहले भी अपने आने वाले फोन के लुक के बारे में बताया था। Realme 16 Pro लाइनअप में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जिसके साथ एक LED फ्लैश होगा, और यह एक नए डिजाइन वाले चौकोर आकार के डेको में होगा। इसके अलावा, रियलमी की ब्रांडिंग बैक पैनल के दाईं ओर होगी। दाईं ओर, हैंडसेट के फ्रेम में पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल होंगे।