realme 16 pro series 5g camera module officially revealed check how first look

ऐसा होगा Realme 16 Pro सीरीज का कैमरा, लॉन्च से पहले कंपनी ने दिखाई पहली झलक

ऐसा होगा Realme 16 Pro सीरीज का कैमरा, लॉन्च से पहले कंपनी ने दिखाई पहली झलक

संक्षेप:

Realme भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब, Realme 16 Pro Series 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ने इसके कैमरा मॉड्यूल को ब्रांड ने ऑफिशियली टीज किया है।

Dec 13, 2025 04:02 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Realme भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब, Realme 16 Pro Series 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं और हमें आने वाले डिवाइस के बारे में कई अपडेट पहले ही मिल चुके हैं। अब, Realme 16 Pro सीरीज 5G के कैमरा मॉड्यूल को रियलमी ने ऑफिशियली टीज किया है। फोन चौकोर कैमरा मॉड्यूल के साथ आएंगे, जिसके कोने गोल होंगे।

सामने आया Realme 16 Pro Series 5G का कैमरा डिजाइन

हाल ही में, Realme 16 Pro Series 5G के लिए LumaColor इमेज टेक्नोलॉजी को ऑफिशियली टीज किया गया था और जैसा कि ऊपर बताया गया है, अब इसके कैमरा मॉड्यूल डिजाइन का खुलासा हो गया है। टीज किया गया कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन पहले शेयर की गई Realme 16 Pro डिजाइन इमेज से मेल खाता है।

realme 16 pro series 5g

पीछे की तरफ एक स्क्विर्कल-शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, और इसके ऊपरी हिस्से में एक पिल-शेप यूनिट है। पिल-शेप यूनिट के अंदर, दो कैमरा सेंसर लगाए गए हैं। निचले हिस्से में, दो कैमरा सर्कल हैं, जिनमें क्रमशः एक और अतिरिक्त सेंसर और एलईडी फ्लैशलाइट है।

read moreये भी पढ़ें:
कीमत में ₹5000 की कटौती, नया मॉडल आने से पहले गिरे OnePlus 13R के दाम, डिटेल

रियलमी का ट्वीट

रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद है कि यह 6 जनवरी 2025 को होगा, हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। Realme 16 Pro सीरीज 5G का प्रोडक्ट पेज भी अब भारत में ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो गया है, और Realme 16 Pro 5G स्मार्टफोन की 3C और TENAA लिस्टिंग भी देखी गई हैं। Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G दोनों स्मार्टफोन के लिए 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, और 12GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन की उम्मीद की जा सकती है, और जबकि प्रो मॉडल के लिए पेबल ग्रे, मास्टर गोल्ड, और ऑर्किड पर्पल कलर उपलब्ध होंगे, प्रो+ मॉडल मास्टर ग्रे, मास्टर गोल्ड, और कैमेलिया पिंक कलर में आएगा।

Realme 16 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स

कहा जा रहा है कि इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.78-इंच की 1.5K OLED स्क्रीन हो सकती है, यह 2.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर और Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर चलेगा, इसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होगा। अपकमिंग Realme 16 Pro हैंडसेट में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी हो सकती है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और IR ब्लास्टर होने की उम्मीद थी। लिस्टिंग के अनुसार, फोन की मोटाई लगभग 7.75 एमएम थी और इसका वजन लगभग 192 ग्राम था।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

