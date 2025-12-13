ऐसा होगा Realme 16 Pro सीरीज का कैमरा, लॉन्च से पहले कंपनी ने दिखाई पहली झलक

संक्षेप: Realme भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब, Realme 16 Pro Series 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ने इसके कैमरा मॉड्यूल को ब्रांड ने ऑफिशियली टीज किया है।

Dec 13, 2025 04:02 pm IST

Realme भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब, Realme 16 Pro Series 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं और हमें आने वाले डिवाइस के बारे में कई अपडेट पहले ही मिल चुके हैं। अब, Realme 16 Pro सीरीज 5G के कैमरा मॉड्यूल को रियलमी ने ऑफिशियली टीज किया है। फोन चौकोर कैमरा मॉड्यूल के साथ आएंगे, जिसके कोने गोल होंगे।

सामने आया Realme 16 Pro Series 5G का कैमरा डिजाइन हाल ही में, Realme 16 Pro Series 5G के लिए LumaColor इमेज टेक्नोलॉजी को ऑफिशियली टीज किया गया था और जैसा कि ऊपर बताया गया है, अब इसके कैमरा मॉड्यूल डिजाइन का खुलासा हो गया है। टीज किया गया कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन पहले शेयर की गई Realme 16 Pro डिजाइन इमेज से मेल खाता है।

पीछे की तरफ एक स्क्विर्कल-शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, और इसके ऊपरी हिस्से में एक पिल-शेप यूनिट है। पिल-शेप यूनिट के अंदर, दो कैमरा सेंसर लगाए गए हैं। निचले हिस्से में, दो कैमरा सर्कल हैं, जिनमें क्रमशः एक और अतिरिक्त सेंसर और एलईडी फ्लैशलाइट है।

रियलमी का ट्वीट

रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद है कि यह 6 जनवरी 2025 को होगा, हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। Realme 16 Pro सीरीज 5G का प्रोडक्ट पेज भी अब भारत में ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो गया है, और Realme 16 Pro 5G स्मार्टफोन की 3C और TENAA लिस्टिंग भी देखी गई हैं। Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G दोनों स्मार्टफोन के लिए 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, और 12GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन की उम्मीद की जा सकती है, और जबकि प्रो मॉडल के लिए पेबल ग्रे, मास्टर गोल्ड, और ऑर्किड पर्पल कलर उपलब्ध होंगे, प्रो+ मॉडल मास्टर ग्रे, मास्टर गोल्ड, और कैमेलिया पिंक कलर में आएगा।