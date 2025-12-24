Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme 16 pro plus 5g price in india leaked ahead of launch check details
लॉन्च से पहले Realme 16 Pro+ 5G की कीमत लीक, इसका 200MP कैमरा लेगा DSLR जैसी फोटो

लॉन्च से पहले Realme 16 Pro+ 5G की कीमत लीक, इसका 200MP कैमरा लेगा DSLR जैसी फोटो

संक्षेप:

रियलमी का नया फोन Realme 16 Pro+ 5G भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से कुछ हफ्तों पहले इसकी कीमत ऑनलाइन सामने आ गई है। हालांकि, लीक हुई कीमतें फोन के रिटेल बॉक्स की हैं, जिसका मतलब है कि फाइनल कीमत थोड़ी कम हो सकती है।

Dec 24, 2025 07:57 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size

₹30990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

रियलमी का नया फोन Realme 16 Pro+ 5G भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से कुछ हफ्तों पहले इसकी कीमत ऑनलाइन सामने आ गई है। हालांकि, लीक हुई कीमतें फोन के रिटेल बॉक्स की हैं, जिसका मतलब है कि फाइनल कीमत थोड़ी कम हो सकती है। यह फोन देश में Realme 16 Pro सीरीज के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G शामिल होंगे। यह कंफर्म हो गया है कि ये स्मार्टफोन देश में कंपनी की वेबसाइट और एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दो इंडिया-एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size

₹30990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

भारत में Realme 16 Pro+ 5G की कीमत (संभावित)

टिप्स्टर पारस गुगलानी (@passionategeekz) ने आने वाले Realme 16 Pro+ 5G के रिटेल बॉक्स की तस्वीरें लीक की हैं, जिससे भारत में इसकी कीमत, इसके डाइमेंशन और डिस्प्ले साइज का पता चला है। उम्मीद है कि इस फोन की कीमत भारत में 43,999 रुपये होगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में स्मार्टफोन की बॉक्स कीमत आमतौर पर रिटेल कीमत से ज्यादा होती है। इसके अलावा, उम्मीद है कि टेक फर्म शुरुआती बैंक ऑफर्स की घोषणा करेगी, जिससे देश में इसकी असल कीमत और कम हो जाएगी।

realme 16 pro plus 5g
ये भी पढ़ें:Realme ने बनाया रिकॉर्ड, पहली सेल में ही धड़ाधड़ बिक गए 1 लाख फोन, डिटेल

Realme 16 Pro+ 5G के कथित रिटेल बॉक्स से यह भी पता चलता है कि फोन का डाइमेंशन 162.5x76.3x8.5 एमएम होगा, और इसका वजन लगभग 203 ग्राम होगा। इसके अलावा, बॉक्स में बताया गया है कि स्मार्टफोन में 17.27cm का डिस्प्ले होगा, जो लगभग 6.8 इंच के बराबर है।

हम पहले से जानते हैं कि Realme 16 Pro+ 5G भारत में 6 जनवरी, 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह फोन देश में Flipkart और Realme के ऑनलाइन स्टोर पर मिलेगा। कंपनी अपने आने वाले फोन में LumaColor इमेज-पावर्ड 200-मेगापिक्सेल का पोर्ट्रेट मास्टर प्राइमरी रियर कैमरा देगी। रियलमी ने पूरी लाइनअप को डिजाइन करने के लिए जापानी डिजाइनर Naoto Fukasawa के साथ हाथ मिलाया है।

Realme 16 Pro+ 5G नए 'अर्बन वाइल्ड' डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। इसे भारत में मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे कलर में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी कंफर्म हो गया है कि यह भारत में एक्सक्लूसिव कैमेलिया पिंक और ऑर्किड पर्पल कलर में भी सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसमें एक अनस्पेसिफाइड स्नैपड्रैगन चिप होगी, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट से ज्यादा पावरफुल होगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

14% OFF

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70

  • checkPANTONE Lily Pad
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

17% OFF

Poco C85 5G

Poco C85 5G

  • checkPurple
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹11999

₹14499

खरीदिये

टिप्स्टर का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Realme

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।