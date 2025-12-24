लॉन्च से पहले Realme 16 Pro+ 5G की कीमत लीक, इसका 200MP कैमरा लेगा DSLR जैसी फोटो

संक्षेप: रियलमी का नया फोन Realme 16 Pro+ 5G भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से कुछ हफ्तों पहले इसकी कीमत ऑनलाइन सामने आ गई है। हालांकि, लीक हुई कीमतें फोन के रिटेल बॉक्स की हैं, जिसका मतलब है कि फाइनल कीमत थोड़ी कम हो सकती है।

Dec 24, 2025 07:57 pm IST

रियलमी का नया फोन Realme 16 Pro+ 5G भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से कुछ हफ्तों पहले इसकी कीमत ऑनलाइन सामने आ गई है। हालांकि, लीक हुई कीमतें फोन के रिटेल बॉक्स की हैं, जिसका मतलब है कि फाइनल कीमत थोड़ी कम हो सकती है। यह फोन देश में Realme 16 Pro सीरीज के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G शामिल होंगे। यह कंफर्म हो गया है कि ये स्मार्टफोन देश में कंपनी की वेबसाइट और एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दो इंडिया-एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे।

भारत में Realme 16 Pro+ 5G की कीमत (संभावित) टिप्स्टर पारस गुगलानी (@passionategeekz) ने आने वाले Realme 16 Pro+ 5G के रिटेल बॉक्स की तस्वीरें लीक की हैं, जिससे भारत में इसकी कीमत, इसके डाइमेंशन और डिस्प्ले साइज का पता चला है। उम्मीद है कि इस फोन की कीमत भारत में 43,999 रुपये होगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में स्मार्टफोन की बॉक्स कीमत आमतौर पर रिटेल कीमत से ज्यादा होती है। इसके अलावा, उम्मीद है कि टेक फर्म शुरुआती बैंक ऑफर्स की घोषणा करेगी, जिससे देश में इसकी असल कीमत और कम हो जाएगी।

Realme 16 Pro+ 5G के कथित रिटेल बॉक्स से यह भी पता चलता है कि फोन का डाइमेंशन 162.5x76.3x8.5 एमएम होगा, और इसका वजन लगभग 203 ग्राम होगा। इसके अलावा, बॉक्स में बताया गया है कि स्मार्टफोन में 17.27cm का डिस्प्ले होगा, जो लगभग 6.8 इंच के बराबर है।

हम पहले से जानते हैं कि Realme 16 Pro+ 5G भारत में 6 जनवरी, 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह फोन देश में Flipkart और Realme के ऑनलाइन स्टोर पर मिलेगा। कंपनी अपने आने वाले फोन में LumaColor इमेज-पावर्ड 200-मेगापिक्सेल का पोर्ट्रेट मास्टर प्राइमरी रियर कैमरा देगी। रियलमी ने पूरी लाइनअप को डिजाइन करने के लिए जापानी डिजाइनर Naoto Fukasawa के साथ हाथ मिलाया है।

Realme 16 Pro+ 5G नए 'अर्बन वाइल्ड' डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। इसे भारत में मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे कलर में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी कंफर्म हो गया है कि यह भारत में एक्सक्लूसिव कैमेलिया पिंक और ऑर्किड पर्पल कलर में भी सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसमें एक अनस्पेसिफाइड स्नैपड्रैगन चिप होगी, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट से ज्यादा पावरफुल होगी।