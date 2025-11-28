12GB तक रैम के साथ आ रहा Realme का नया 5G फोन, तीन कलर्स में करेगा डेब्यू, डिटेल लीक

संक्षेप: Realme के दो नए स्मार्टफोन जल्द भारत में धूम मचाने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Realme 16 Pro+ 5G और Realme C81 4G की। लॉन्च से पहले ही एक टिप्स्टर ने फोन की डिटेल्स लीक कर दी है। आप भी देखें अपकमिंग फोन्स में क्या-क्या खास मिलने वाला है…

Fri, 28 Nov 2025 08:03 PM

Realme के दो नए स्मार्टफोन जल्द भारत में धूम मचाने आ रहे हैं। एक टिप्स्टर द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, Realme 16 Pro+ 5G जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने हाल ही में देश में Realme 15 Pro Game of Thrones Edition लॉन्च किया था, और ऐसा लगता है कि वह अपनी नंबर सीरीज में एक नया फोन लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच, 4G कनेक्टिविटी वाला एक और फोन, जिसे Realme C81 कहा जा रहा है, भी जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। दोनों फोन के रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और कलर ऑप्शन भी ऑनलाइन लीक हो गए हैं। Realme 16 Pro+ 5G चार रैम और स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध हो सकता है, जबकि, Realme C81 को दो स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किए जाने की बात कही जा रही है।

Realme 16 Pro+ 5G, Realme C81 के कलर ऑप्शन और स्पेक्स (लीक के अनुसार) एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने दावा किया है कि रियलमी भारत में मॉडल नंबर RMX5131 और RMX5388 के साथ दो स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो क्रमशः Realme 16 Pro+ 5G और Realme C81 के रूप में आएंगे। टिप्स्टर ने इन दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ-साथ कलरवे भी लीक किए हैं।

Realme 16 Pro+ 5G के बेस वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज हो सकता है। वहीं, यह फोन 8GB+256GB, 12GB+256GB, और टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB+512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। टिप्स्टर के अनुसार, यह मास्टर ग्रे, मास्टर गोल्ड और कैमेलिया पिंक कलर में लॉन्च होगा।

दूसरी तरफ, Realme C81, जो 4G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, भारत में 4GB+64GB और 4GB+128GB कॉन्फिगरेशन में सेल के लिए आ सकता है। कहा जा रहा है कि यह फोन भारत और दूसरे एशियाई देशों में स्टॉर्म ब्लैक और ग्लेशियर ब्लू कलर ऑप्शन में मिलेगा।

टिप्स्टर का ट्वीट

कंपनी ने अभी तक Realme 16 सीरीज की घोषणा नहीं की है। उम्मीद है कि इसे देश में Realme 15 सीरीज के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। मौजूदा लाइनअप में Realme 15 Pro 5G और Realme 15 5G शामिल हैं। अगर लीक हुई जानकारी सही है, तो Realme 16 Pro+ 5G, इस साल जनवरी में भारत में Realme 14 Pro+ 5G के लॉन्च के बाद पहला Pro+ मॉडल होगा।