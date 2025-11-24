Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme 16 Pro full specifications emerge ahead of launch phone will offer 200mp main and 50mp selfie camera
200MP के मेन कैमरा वाला नया फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा, बैटरी 7000mAh की

200MP के मेन कैमरा वाला नया फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा, बैटरी 7000mAh की

संक्षेप:

रियलमी 16 प्रो लॉन्च से पहले TENAA पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के अनुसार फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का मेन और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने वाली है। फोन की बैटरी 7000mAh की होगी। फोन में Realme UI 7 पर काम करेगा।

Mon, 24 Nov 2025 11:12 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
रियलमी मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इस फोन का नाम Realme 16 Pro है। हाल में आई एक लीक में इस फोन के मेमरी कॉन्फिगरेशन और कलर ऑप्शन की जानकारी दी गई थी। इसी लीक में यह भी बताया गया था कि फोन के इंडियन वेरिएंट का मॉडल नंबर RMX5120 है। इस फोन का चाइनीज वेरिएंट का मॉडल नंबर RMX5121 है और यह अब TENAA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस में दिखा है। इस लिस्टिंग में आने से फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी सामने आ गई है।

लिस्टिंग के अनुसार फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का मेन और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने वाली है। आइए डीटेल में जानते हैं कि इस फोन में बारे में TENAA लिस्टिंग के डेटाबेस में क्या जानकारियां दी गई हैं।

इन फीचर और स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा फोन

लिस्टिंग के अनुसार फोन में कंपनी 2772 x 1272 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले देने वाली है। लिस्टिंग में नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन का वजन 192 ग्राम और डाइमेंशन 162.6 x 77.6 x 7.75mm है। फोन की कैमरा सेटअप जबर्दस्त है। टेना लिस्टिंग की मानें, तो रियलमी का यह फोन ड्यूल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा। इसमें 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ के एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल होगा।

वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। कंपनी इस फोन को भारत में चार वेरिएंट - 8जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 512जीबी में लॉन्च करेगी। वहीं, चीन में यह फोन 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। फोन के प्रोसेसर के बारे में केवल यह बताया गया है कि यह 2.5GHz पर काम करेगा। ओएस की बात करें तो लिस्टिंग के अनुसार फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर काम करेगा।

ये भी पढ़ें:सामने आया वनप्लस के नए फोन का फर्स्ट लुक, शानदार है डिजाइन, फीचर भी कमाल के

फोन की बैटरी 7000mAh की है, लेकिन लिस्टिंग में इसे 6830mAh बताया गया है। पिछले जेनरेशन के डिवाइसेज की तरह फोन में ऑफर की जाने वाली यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही इस फोन में आपको IR Blaster भी मिलेगा।

(Photo: Gizmochina)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Realme Phone Gadgets Hindi News

