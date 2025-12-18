Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme 16 Pro Camera King phone coming with 200MP camera 7000mAh battery launch on 6 January priced under Rs 30000
200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी के साथ 6 जनवरी को दस्तक देगा Realme का सस्ता 'Camera King' फोन, कीमत ₹30,000 से कम होगी

200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी के साथ 6 जनवरी को दस्तक देगा Realme का सस्ता 'Camera King' फोन, कीमत ₹30,000 से कम होगी

संक्षेप:

Realme 16 Pro 6 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने को है। यह फोन 200MP कैमरा, 144Hz डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी के साथ बड़ा धमाका साबित हो सकता है। जानें फोन के फीचर्स और संभावित कीमत के बारे में:

Dec 18, 2025 10:50 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size

₹30990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹37999

खरीदिये

Realme जल्द ही Realme 16 Pro स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने जा रहा है, और इसके स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन व फीचर्स पूरी तरह लीक हो चुके हैं। यह फोन Realme 16 Pro Series का हिस्सा होगा जिसे 6 जनवरी 2026 को भारत में और ग्लोबली पेश किया जाने की उम्मीद है। सबसे खास बात इसका 200MP मुख्य कैमरा है, जो OIS सपोर्ट के साथ बेहतर तस्वीरें देने का दावा करता है, और आगे 50MP सेल्फी कैमरा भी शानदार शॉट्स लेने में सक्षम है। लीक जानकारी में यह भी बताया गया है कि Realme 16 Pro में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है। इसके अलावा फोन की 7000mAh बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लंबे समय तक बैकअप देगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size

₹30990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹37999

खरीदिये

Realme 16 Pro की कीमत (लीक)

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Realme 16 Pro भारत में 6 जनवरी 2026 को फ्लिपकार्ट और Realme की वेबसाइट के माध्यम से लॉन्च होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन की कीमत लगभग 30,000 रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि प्रो-प्लस मॉडल का प्राइस थोड़ा अधिक हो सकता है। लीक के अनुसार यह फोन Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold और Pebble Grey जैसे रंगों में मिल सकता है जिसे Naoto Fukasawa जैसे डिज़ाइन मास्टर्स ने भी प्रभावित किया है।

Realme 16 Pro के फीचर्स (लीक)

Realme 16 Pro में 6.78-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ तेज और स्मूद विज़ुअल अनुभव प्रदान करेगा। Realme 16 Pro का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 200MP मुख्य कैमरा है जो स्मार्टफोन फोटोग्राफी में अगला बड़ा कदम हो सकता है। इस कैमरा में OIS सपोर्ट भी हो सकता है, जिससे लो-लाइट और स्टेबल शॉट्स लेना आसान होगा। साथ ही 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP फ्रंट कैमरा भी हैं जो सेल्फी और वीडियो कॉल के अनुभव को शानदार बनाते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8 GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39990

और जाने

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size

₹49990

और जाने

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage

₹49999

और जाने

Realme 16 Pro को MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ पेश किया जा रहा है। Realme 16 Pro में 7000mAh की विशाल बैटरी मिलने की उम्मीद है। साथ ही 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने की खबर है, जिससे बैटरी कम समय में तेजी से चार्ज हो जाती है। फोन Android 16 के साथ Realme UI 7 पर आने की संभावना है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Realme Realme Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।