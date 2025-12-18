200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी के साथ 6 जनवरी को दस्तक देगा Realme का सस्ता 'Camera King' फोन, कीमत ₹30,000 से कम होगी

संक्षेप: Realme 16 Pro 6 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने को है। यह फोन 200MP कैमरा, 144Hz डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी के साथ बड़ा धमाका साबित हो सकता है। जानें फोन के फीचर्स और संभावित कीमत के बारे में:

Dec 18, 2025 10:50 am IST

Realme जल्द ही Realme 16 Pro स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने जा रहा है, और इसके स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन व फीचर्स पूरी तरह लीक हो चुके हैं। यह फोन Realme 16 Pro Series का हिस्सा होगा जिसे 6 जनवरी 2026 को भारत में और ग्लोबली पेश किया जाने की उम्मीद है। सबसे खास बात इसका 200MP मुख्य कैमरा है, जो OIS सपोर्ट के साथ बेहतर तस्वीरें देने का दावा करता है, और आगे 50MP सेल्फी कैमरा भी शानदार शॉट्स लेने में सक्षम है। लीक जानकारी में यह भी बताया गया है कि Realme 16 Pro में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है। इसके अलावा फोन की 7000mAh बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लंबे समय तक बैकअप देगी।

Realme 16 Pro की कीमत (लीक) लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Realme 16 Pro भारत में 6 जनवरी 2026 को फ्लिपकार्ट और Realme की वेबसाइट के माध्यम से लॉन्च होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन की कीमत लगभग 30,000 रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि प्रो-प्लस मॉडल का प्राइस थोड़ा अधिक हो सकता है। लीक के अनुसार यह फोन Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold और Pebble Grey जैसे रंगों में मिल सकता है जिसे Naoto Fukasawa जैसे डिज़ाइन मास्टर्स ने भी प्रभावित किया है।

Realme 16 Pro के फीचर्स (लीक) Realme 16 Pro में 6.78-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ तेज और स्मूद विज़ुअल अनुभव प्रदान करेगा। Realme 16 Pro का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 200MP मुख्य कैमरा है जो स्मार्टफोन फोटोग्राफी में अगला बड़ा कदम हो सकता है। इस कैमरा में OIS सपोर्ट भी हो सकता है, जिससे लो-लाइट और स्टेबल शॉट्स लेना आसान होगा। साथ ही 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP फ्रंट कैमरा भी हैं जो सेल्फी और वीडियो कॉल के अनुभव को शानदार बनाते हैं।