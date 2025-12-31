लॉन्च से पहले Realme 16 Pro सीरीज के सभी वेरिएंट की कीमत लीक, FREE मिलेगा बैकपैक

संक्षेप: Realme के अपकमिंग फोन लॉन्च होने से पहले ही सुर्खियों में हैं। हम बात कर रहे हैं Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G की। लॉन्च से पहले ही इन दोनों फोन्स के सभी वेरिएंट की कीमत सामने आ गई है। प्री-बुक करने पर 7000 रुपये का बैकपैक भी मिलेगा। डिटेल में जानिए सबकुछ…

Dec 31, 2025 12:50 pm IST

Realme के अपकमिंग फोन लॉन्च होने से पहले ही सुर्खियों में हैं। हम बात कर रहे हैं Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G की। ये दोनों फोन Pad 3 5G के साथ जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले ही Realme 16 Pro सीरीज के कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले, Realme 16 Pro + वेरिएंट की बॉक्स कीमत ऑनलाइन लीक हुई थी, जिससे इसकी सेलिंग प्राइस का अंदाजा लगा था। अब, एक टिप्स्टर ने फोन के सारे वेरिएंट की कीमत लीक कर दी है। देखें आपके बजट में कौन सा वेरिएंट आ रहा है...

इतनी होगी अलग-अलग मॉडल की कीमत (संभावित) टिप्स्टर पारस गुगलानी (@passionategeekz) ने अपकमिंग रियलमी 16 प्रो सीरीज के दोनों फोन के सभी वेरिएंट की कीमत लीक कर दी है। टिप्स्टर ने बताया कि भारत में Realme 16 Pro 5G की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, इसके 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये और 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये होने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, भारत में Realme 16 Pro+ 5G की कीमत 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये हो सकती है। वहीं, इसके 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये और 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये होने की उम्मीद है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को कंपनी एक गिफ्ट भी देगी। टिप्स्टर के अनुसार, ऑफलाइन प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को 7,999 रुपये का बैकपैक मिलेगा।

हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रियलमी 16 प्रो प्लस 5G देश में 43,999 रुपये की बॉक्स कीमत पर शिप किया जाएगा। हालांकि, भारत में बॉक्स की कीमतें अक्सर स्मार्टफोन की रिटेल कीमत से ज्यादा होती हैं। हालांकि, इन फोन्स की सटीक कीमतें क्या होंगे यह तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए, इन कीमतों से एक अंजादा जरूर लिया जा सकता है कि रियलनी के नए फोन किस कीमत पर आ सकते हैं।

6 जनवरी को लॉन्च होंगे फोन कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि रियलमी 16 प्रो सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी। यह भी कंफर्म हो गया है कि इसे देश में Flipkart और Realme इंडिया ऑनलाइन स्टोर के जरिए मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे कलर में बेचा जाएगा। इन फोन में कंपनी का नया 'अर्बन वाइल्ड' डिजाइन भी होगा।