अब भारत में धूम मचाएगा यह Realme फोन, पीछे लगा है मिरर, सेल्फी लेने में आएगा डबल मजा

Feb 01, 2026 10:56 am IST

Realme भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने भारत में 10,001mAh बैटरी वाला Realme P4 Power 5G फोन लॉन्च किया है और अब कंपनी एक नए फोन को भारत लाने की तैयारी में जुट गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अब Realme 16 5G को भारत में लॉन्च करने वाली है, जिसने कुछ दिन पहले वियतनाम में डेब्यू किया था। दरअसल, इसे फोन को इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। इस सर्टिफिकेशन से यह कंफर्म हो गया है कि यह डिवाइस जल्द ही भारतीय बाजार में एंट्री करेगा। चूंकि यह वियतनाम में पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसलिए इसके स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। इसके रियर कैमरे के ठीक बगल में मिरर लगा है, जिससे रियर कैमरे से भी आसानी से सेल्फी ली जा सकती है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए आपको भी बताते हैं…

इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर दिखा Realme 16 5G दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन को BIS सर्टिफिकेशन पर मॉडल नंबर "RMX5171" से देखा गया है, जिसमें ब्रांड का नाम "Realme" लिखा है। ग्रांट की तारीख 14 जनवरी 2026 है, जो इसके इंडियन लॉन्च की ओर इशारा करती है। हालांकि, BIS पर नाम लिस्टेड नहीं है, लेकिन पहले टिप्स्टर अभिषेक यादव ने Realme 16 5G के इंडियन वेरिएंट के मेमोरी और कलर ऑप्शन बताते समय मॉडल नंबर RMX5171 का भी जिक्र किया था। इसके अलावा, यही मॉडल नंबर गूगल प्ले कंसोल की सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट में Realme 16 5G नाम से लिस्टेड है, जो इस बात की और पुष्टि करता है कि यह मॉडल नंबर Realme 16 5G का ही है।

जैसा कि हमने बताया यह फोन वियतनाम में पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसलिए उम्मीद है कि यह भारत में भी उसी स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, इंडियन वेरिएंट दो मेमोरी ऑप्शन में उपलब्ध होगा: 8GB+128GB और 12GB+256GB। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में इसके लिए दो कलर - एयर ब्लैक और एयर व्हाइट ऑप्शन होंगे।

फोन की कीमत और खासियत वियतनाम में इसे दो कलर ऑप्शन - स्वान व्हाइट और ब्लैक क्लाउड में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की खास फीचर्स में इसका रियर कैमरा मिरर है जो हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल में लगा है, जिससे रियर कैमरे से भी आसानी से सेल्फी ली जा सकती है। इसमें डाइमेंसिटी 6400 टर्बो चिपसेट, 6050mm² वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम है, और यह IP66/68/69/69K रेटिंग के साथ आता है। भारत में लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हालांकि, उम्मीद है कि यह फरवरी या मार्च में लॉन्च हो सकता है।

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरे के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप है और सेल्फी के लिए भी इसमें 50 मेगापिक्सेल का ही लेंस है। फोन में रिवर्स चार्जिंग और 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh बैटरी है। 183 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 158.30x75.13x8.10 एमएम है।