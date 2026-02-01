Hindustan Hindi News
अब भारत में धूम मचाएगा यह Realme फोन, पीछे लगा है मिरर, सेल्फी लेने में आएगा डबल मजा

अब भारत में धूम मचाएगा यह Realme फोन, पीछे लगा है मिरर, सेल्फी लेने में आएगा डबल मजा

संक्षेप:

Realme भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने भारत में 10,001mAh बैटरी वाला Realme P4 Power 5G फोन लॉन्च किया है और अब कंपनी नए Realme 16 5G फोन को भारत लाने की तैयारी में जुट गई है।

Feb 01, 2026 10:55 am IST
Realme भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने भारत में 10,001mAh बैटरी वाला Realme P4 Power 5G फोन लॉन्च किया है और अब कंपनी एक नए फोन को भारत लाने की तैयारी में जुट गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अब Realme 16 5G को भारत में लॉन्च करने वाली है, जिसने कुछ दिन पहले वियतनाम में डेब्यू किया था। दरअसल, इसे फोन को इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। इस सर्टिफिकेशन से यह कंफर्म हो गया है कि यह डिवाइस जल्द ही भारतीय बाजार में एंट्री करेगा। चूंकि यह वियतनाम में पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसलिए इसके स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। इसके रियर कैमरे के ठीक बगल में मिरर लगा है, जिससे रियर कैमरे से भी आसानी से सेल्फी ली जा सकती है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए आपको भी बताते हैं…

Realme 16 5G now debut in india soon

इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर दिखा Realme 16 5G

दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन को BIS सर्टिफिकेशन पर मॉडल नंबर "RMX5171" से देखा गया है, जिसमें ब्रांड का नाम "Realme" लिखा है। ग्रांट की तारीख 14 जनवरी 2026 है, जो इसके इंडियन लॉन्च की ओर इशारा करती है। हालांकि, BIS पर नाम लिस्टेड नहीं है, लेकिन पहले टिप्स्टर अभिषेक यादव ने Realme 16 5G के इंडियन वेरिएंट के मेमोरी और कलर ऑप्शन बताते समय मॉडल नंबर RMX5171 का भी जिक्र किया था। इसके अलावा, यही मॉडल नंबर गूगल प्ले कंसोल की सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट में Realme 16 5G नाम से लिस्टेड है, जो इस बात की और पुष्टि करता है कि यह मॉडल नंबर Realme 16 5G का ही है।

जैसा कि हमने बताया यह फोन वियतनाम में पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसलिए उम्मीद है कि यह भारत में भी उसी स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, इंडियन वेरिएंट दो मेमोरी ऑप्शन में उपलब्ध होगा: 8GB+128GB और 12GB+256GB। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में इसके लिए दो कलर - एयर ब्लैक और एयर व्हाइट ऑप्शन होंगे।

ये भी पढ़ें:55 इंच Smart TV पर पैसा वसूल डील, बिना सेल मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, 64% तक छूट
ये भी पढ़ें:चार साल तक एकदम नए जैसा रहेगा iQOO 15R, दो कलर में होगा लॉन्च, सामने आई डिटेल

फोन की कीमत और खासियत

वियतनाम में इसे दो कलर ऑप्शन - स्वान व्हाइट और ब्लैक क्लाउड में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की खास फीचर्स में इसका रियर कैमरा मिरर है जो हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल में लगा है, जिससे रियर कैमरे से भी आसानी से सेल्फी ली जा सकती है। इसमें डाइमेंसिटी 6400 टर्बो चिपसेट, 6050mm² वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम है, और यह IP66/68/69/69K रेटिंग के साथ आता है। भारत में लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हालांकि, उम्मीद है कि यह फरवरी या मार्च में लॉन्च हो सकता है।

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरे के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप है और सेल्फी के लिए भी इसमें 50 मेगापिक्सेल का ही लेंस है। फोन में रिवर्स चार्जिंग और 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh बैटरी है। 183 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 158.30x75.13x8.10 एमएम है।

वियतनाम में Realme 16 5G की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए VND 11,490,000 (लगभग 40,000 रुपये) है, जबकि इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत VND 12,490,000 (लगभग 44,000 रुपये) है। वियतनाम में इसे ब्लैक क्लाउड और व्हाइट स्वान कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
