अब भारत में धूम मचाएगा iPhone Air जैसा दिखने वाला रियलमी फोन, फुल वॉटरप्रूफ, 7000mAh बैटरी भी
रियलमी भारत में Realme 16 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह दिखने में iPhone Air जैसा दिखता है। इसमें 7000mAh की बैटरी है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन को IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग मिली है।
Realme भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब, Realme 16 5G, जिसे इस साल की शुरुआत में कुछ चुनिंदा बाजारों में लॉन्च किया गया था, जल्द ही भारत में भी आ सकता है। कहा जा रहा है कि इस फोन का भारतीय वेरिएंट, इसके ग्लोबल वेरिएंट जैसी ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगा। Realme 16 5G का सबसे खास फीचर इसका iPhone Air जैसा डिजाइन है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 टर्बो चिपसेट पर चलता है और इसमें 6.57-इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। Realme 16 5G में 7,000mAh की बैटरी और डुअल रियर कैमरा सेटअप है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
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Realme 16 5G के बाद Realme 16T आ सकता है।
टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी ने एक्स पर दावा किया है कि रियलमी भारत में Realme 16 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसके स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन ग्लोबल वेरिएंट जैसे ही होंगे। उम्मीद है कि देश में जल्द ही Realme 16T भी पेश किया जाएगा। हालांकि, भारत में Realme 16 5G और Realme 16T की लॉन्च डेट अभी तक सीक्रेट रखी गई है।
Realme 16 5G को जनवरी में वियतनाम में लॉन्च किया गया था। इसमें iPhone Air और Google Pixel 10 फोन की तरह ही पीछे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल कैमरा बार दिया गया है। इसमें 6.57-इंच का फुल एचडी प्लस (1080x2372 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 टर्बो चिपसेट पर चलता है, जिसके साथ 12GB तक LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
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कैमरे की बात करें तो, Realme 16 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का वाइड-एंगल सेंसर और 2-मेगापिक्सेल का मोनोक्रोम कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, इसमें 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसमें 7,000mAh की बैटरी है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के इस फोन को IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग मिली है।
भारत में इतनी हो सकती है कीमत
इस फोन को वियतनाम में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। वियतनाम में, Realme 16 5G की कीमत 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए VND 11,490,000 (लगभग 40,000 रुपये) है। इसके 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत VND 12,490,000 (लगभग 44,000 रुपये) है। भारत में भी इसकी कीमत इसी के आस-पास हो सकती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। यह ग्लोबल मार्केट में Black Cloud और White Swan कलर ऑप्शन में आया है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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