हू-ब-हू iPhone Air जैसे दिखने वाला फोन भारत ला रहा Realme, मिलेगी 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा

संक्षेप: रियलमी भारत में नए Realme 16 5G फोन को जल्द लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन iPhone Air जैसे लुक के साथ आने वाला है। फीचर्स की बात करें तो यह फोन 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा के साथ आएगा।

Feb 02, 2026 03:11 pm IST

Realme अब iPhone Air-जैसी डिजाइन वाला एक नया स्मार्टफोन Realme 16 5G इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन अपने डिजाइन की वजह से पहले ही ध्यान खींच रहा है। इस महीने की शुरुआत में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ लॉन्च करने के बाद, अब कंपनी Realme 16 5G को भारतीय बाजार में लाने वाला है। यह फोन वियतनाम में पहले ही लॉन्च हो चुका है। अब हाल ही में BIS लिस्टिंग से संकेत मिलता है कि भारत में इसका लॉन्च जल्द ही हो सकता है। TechOutlook की रिपोर्ट के मुताबिक RMX5171 वाला मॉडल नंबर Realme स्मार्टफोन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की वेबसाइट पर दिखाई दिया है। हालांकि लिस्टिंग में फोन का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन Google Play Console लिस्टिंग के माध्यम से इस मॉडल नंबर को Realme 16 5G से जोड़ा गया है। जिससे क्लियर संकेत मिलता है कि Realme 16 भारत में लॉन्च होने वाला अगला फोन हो सकता है। जानें Realme 16 के संभावित फीचर्स:

Realme 16 5G के फीचर्स और संभावित स्पेसिफिकेशन्स Realme 16 5G के एक अधिक किफायती कीमत में आने की उम्मीद है। इसके तीन वेरिएंट्स में आने की संभावना है: 8GB RAM और 128GB स्टोरेज, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज, और टॉप-एंड वर्ज़न जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज होगा। यह फोन Air Black और Air White रंगों में पेश किया जा सकता है, जैसा कि वियतनाम में उपलब्ध है।

Realme 16 फोन में Aurora Wing कलर-शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो पीछे की तरफ हल्का नीला और बैंगनी ग्रेडिएंट इफ़ेक्ट बनाती है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Realme 16 5G में 6.57-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और बहुत अधिक पीक ब्राइटनेस मिलती है।