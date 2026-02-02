Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme 16 5G India launch soon coming with iPhone Air like design 7000mAh battery 50MP camera Here is what we know
हू-ब-हू iPhone Air जैसे दिखने वाला फोन भारत ला रहा Realme, मिलेगी 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा

हू-ब-हू iPhone Air जैसे दिखने वाला फोन भारत ला रहा Realme, मिलेगी 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा

संक्षेप:

रियलमी भारत में नए Realme 16 5G फोन को जल्द लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन iPhone Air जैसे लुक के साथ आने वाला है। फीचर्स की बात करें तो यह फोन 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा के साथ आएगा।

Feb 02, 2026 03:11 pm IST Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Realme अब iPhone Air-जैसी डिजाइन वाला एक नया स्मार्टफोन Realme 16 5G इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन अपने डिजाइन की वजह से पहले ही ध्यान खींच रहा है। इस महीने की शुरुआत में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ लॉन्च करने के बाद, अब कंपनी Realme 16 5G को भारतीय बाजार में लाने वाला है। यह फोन वियतनाम में पहले ही लॉन्च हो चुका है। अब हाल ही में BIS लिस्टिंग से संकेत मिलता है कि भारत में इसका लॉन्च जल्द ही हो सकता है। TechOutlook की रिपोर्ट के मुताबिक RMX5171 वाला मॉडल नंबर Realme स्मार्टफोन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की वेबसाइट पर दिखाई दिया है। हालांकि लिस्टिंग में फोन का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन Google Play Console लिस्टिंग के माध्यम से इस मॉडल नंबर को Realme 16 5G से जोड़ा गया है। जिससे क्लियर संकेत मिलता है कि Realme 16 भारत में लॉन्च होने वाला अगला फोन हो सकता है। जानें Realme 16 के संभावित फीचर्स:

Realme 16 5G के फीचर्स और संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Realme 16 5G के एक अधिक किफायती कीमत में आने की उम्मीद है। इसके तीन वेरिएंट्स में आने की संभावना है: 8GB RAM और 128GB स्टोरेज, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज, और टॉप-एंड वर्ज़न जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज होगा। यह फोन Air Black और Air White रंगों में पेश किया जा सकता है, जैसा कि वियतनाम में उपलब्ध है।

Realme 16 फोन में Aurora Wing कलर-शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो पीछे की तरफ हल्का नीला और बैंगनी ग्रेडिएंट इफ़ेक्ट बनाती है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Realme 16 5G में 6.57-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और बहुत अधिक पीक ब्राइटनेस मिलती है।

फोन में 50MP का Sony IMX852 मेन सेंसर और 2MP का मोनोक्रोम कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जिससे बैटरी लाइफ बहुत लंबी रहने की संभावना है। यह 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दे सकता है और वायर्ड रिवर्स चार्जिंग जैसे फीचर भी मिल सकते हैं। Realme 16 5G में MediaTek Dimensity 6400 Turbo चिपसेट मिल सकता है, जो रोजमर्रा के काम, सोशल मीडिया, वीडियो और हल्के गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देगा।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
