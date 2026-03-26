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हो गया कन्फर्म: 2 अप्रैल को भारत में एंट्री मारेगा Realme Selfie Mirror फोन, बैक कैमरे से लें प्रो-लेवल सेल्फी

Mar 26, 2026 02:13 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Realme के पहले Selfie Mirror फोन की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। यह फोन भारत में 2 अप्रैल को पेश किया जाएगा। Selfie Mirror फीचर से अब यूजर्स बैक कैमरे से भी शानदार सेल्फी ले सकेंगे। इसके साथ ही फोन का डिज़ाइन भी iPhone Air जैसा है।

हो गया कन्फर्म: 2 अप्रैल को भारत में एंट्री मारेगा Realme Selfie Mirror फोन, बैक कैमरे से लें प्रो-लेवल सेल्फी

रियलमी ने कन्फर्म कर दिया है कि Realme 16 5G अगले महीने भारत में लॉन्च होगा। स्मार्टफोन कंपनी अप्रैल के पहले हफ्ते में इस मिड-रेंज स्मार्टफोन को पेश करेगी। फोन में Dimensity 6400 Turbo चिप और 7000mAh बैटरी होगी। Realme 16 5G में रियर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें गोल LED फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जिसमें पहली बार सेल्फी मिरर देखने को मिल रहा है। Realme 16 5G का सबसे खास फीचर इसका iPhone Air जैसा डिजाइन है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के इस फोन को IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग मिली है। यह Android 16 पर आधारित Realme UI के साथ आएगा, जिससे यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा।

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भारत में Realme 16 5G की लॉन्च डेट और कीमत

भारत में Realme 16 5G फोन 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। लॉन्च के बाद, यह हैंडसेट भारत में Realme के ऑनलाइन स्टोर Flipkart और अन्य प्रमुख रिटेलर्स के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा। भारत में Realme 16 5G की शुरुआती कीमत 30,000 रुपये से कम होगी। यह हैंडसेट Realme 16 Pro से थोड़ा कम कीमत पर उपलब्ध होगा, जिसकी भारत में शुरुआती कीमत 34,999 रुपये है।

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Realme 16 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Flipkart की माइक्रोसाइट और Realme के लैंडिंग पेज से हमें पता चला है कि Realme 16 5G में 7000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी होगी जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। Realme ने 7,000mAh बैटरी के लिए छह साल की वारंटी भी दी है। Realme 16 5G में OIS के साथ 50MP का प्राइमरी सोनी सेंसर और एक सेकेंडरी लेंस होगा। इसके अलावा, इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा भी होगा। रियर कैमरा सेटअप में 'सेल्फी मिरर के साथ इंडस्ट्री का पहला कैमरा बार' शामिल होगा।

Realme 16 5G में 6.57 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले होगा। इसमें 300% वॉल्यूम बूस्ट वाले स्टीरियो स्पीकर भी होंगे। Realme ने बताया है कि चिप को 6,050mm² के 'Airflow' VC कूलिंग एरिया का सपोर्ट मिलेगा। Realme 16 5G में Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पहले से इंस्टॉल होगा, साथ ही तीन OS अपडेट और चार साल तक सुरक्षा पैच मिलने का वादा किया गया है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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