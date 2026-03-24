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Realme का नया धमाका! ला रहा भारत का पहला Selfie Mirror फोन, जिससे बैक कैमरे से लें सकेंगे झक्कास सेल्फी

Mar 24, 2026 08:33 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Realme का पहला Selfie Mirror फोन भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। इस खास फीचर से अब यूजर्स बैक कैमरे से भी शानदार सेल्फी ले सकेंगे। इसके साथ ही फोन का डिज़ाइन और फीचर्स भी खास हैं। 

Realme का नया धमाका! ला रहा भारत का पहला Selfie Mirror फोन, जिससे बैक कैमरे से लें सकेंगे झक्कास सेल्फी

Realme 16 5G को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी इस स्मार्टफोन में भारत का पहला सेल्फी मिरर देने वाली है। रियलमी ने इसे “Selfie Mirror Phone” के रूप में ही टीज किया है। यानी अब यूजर्स पीछे वाले कैमरे से भी आसानी से शानदार सेल्फी ले पाएंगे। Realme ने इस बार कुछ नया और अलग देने की कोशिश की है। Realme 16 5G में एक छोटा सा मिरर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिससे यूजर खुद को देखकर रियर कैमरे से फोटो क्लिक कर सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए खास है जो हाई क्वालिटी सेल्फी लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा, फोन में बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीजर से साफ है कि यह फोन जल्द ही भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है।

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क्या है Selfie Mirror फीचर?

Realme 16 5G की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फी मिरर फीचर है। फोन के पीछे कैमरा मॉड्यूल के साथ एक छोटा सा मिरर दिया गया है। इसकी मदद से आप रियर कैमरा इस्तेमाल करते हुए खुद को देख सकते हैं और बेहतर फ्रेमिंग के साथ फोटो ले सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इससे सेल्फी ज्यादा शार्प और डिटेल्ड आएगी, क्योंकि रियर कैमरा आमतौर पर फ्रंट कैमरा से ज्यादा पावरफुल होता है।

Realme 16 5G का डिजाइन भी यूनिक

Realme 16 5G का डिजाइन भी काफी अलग और प्रीमियम बताया जा रहा है। इसमें पीछे की तरफ एक लंबा कैमरा बार दिया गया है, जो कुछ हद तक Pixel और iPhone जैसे फोन की याद दिलाता है। साथ ही कंपनी इसे “Air Design” कह रही है, यानी फोन हल्का और हाथ में पकड़ने में आरामदायक होगा। फोन में कलर चेंजिंग फिनिश भी देखने को मिल सकती है, जो इसे और स्टाइलिश बनाती है।

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Realme 16 5G के फीचर्स (लीक)

Realme 16 5G में कैमरा पर खास फोकस किया गया है। इसमें 50MP का Sony IMX852 मेन कैमरा मिलने की उम्मीद है, साथ में 2MP का सेकेंडरी सेंसर भी होगा।खास बात यह है कि इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा सकता है, जिससे हाई क्वालिटी सेल्फी ली जा सकेगी। Selfie mirror के साथ यह कैमरा सेटअप यूजर्स को नया एक्सपीरियंस देगा।

इस फोन में बड़ी 7000mAh बैटरी मिलने की बात सामने आई है, जो आसानी से 1–2 दिन चल सकती है। इसके साथ 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6400 Turbo प्रोसेसर दिया जा सकता है।

Realme 16 5G में 6.57 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसके अलावा फोन में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिल सकती है, यानी यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, Realme 16 5G की कीमत भारत में करीब 40,000 से 45,000 रुपए के बीच हो सकती है। कंपनी ने अभी ऑफिशियल कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह फोन अप्रैल 2026 तक लॉन्च हो सकता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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