प्रो लेवल वॉटरप्रूफिंग वाला नया 5G फोन, बैटरी 7000mAh की, खुश कर देगी कीमत

रियलमी 15x 5G की भारत में एंट्री हो गई है। यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है। इसमें 10जीबी तक की डाइनैमिक रैम दी गई है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको IP69 प्रो लेवल वॉटरप्रूफिंग भी मिलेगी।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 12:06 PM
रियलमी ने इंडियन मार्केट में अपने नए फोन को लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट डिवाइस का नाम Realme 15x है। फोन तीन वेरिएंट 6जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आता है। फोन की शुरुआती कीमत ऑफर्स के साथ 15999 रुपये है। फोन सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। इसे आप फ्लिपकार्ट के साथ कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर से खरीद सकते हैं। फोन 10जीबी तक की डाइमैनिक रैम को सपोर्ट करता है।

इसके अलावा फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 7000mAh की बैटरी मिलेगी। इसमें आपको IP69 प्रो लेवल वॉटरप्रूफिंग भी मिलेगी। फोन तीन कलर ऑप्शन एक्वा ब्लू, मरीन ब्लू और मरीन रेड कलर ऑप्शन में आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

रियलमी 15x के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले एचडी+ IPS LCD पैनल ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स तक का है। फोन 8जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए भी आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है, यह बैटरी 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:6999 रुपये में मिल रहे ये तीन शानदार एलईडी टीवी , डिस्काउंट और कैशबैक भी

रियलमी का यह बजट स्मार्टफोन IP68 + IP69 प्रो लेवल वॉटरप्रूफिंग के साथ आता है। इसमें आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है।

Realme Gadgets Hindi News
