₹20 हजार से कम में 7000mAh बैटरी और 50MP AI कैमरों वाला Realme फोन, अगले हफ्ते लॉन्च

Realme अपने अल्ट्रा-प्रीमियम डिजाइन, 7000mAh बैटरी और ड्यूल 50MP AI कैमरा के साथ 20,000 रुपये से कम कीमत में एक पावरफुल लेकर आ रहा है। नए Realme 15T के फीचर्स पहले ही सामने आ गए हैं।

Fri, 29 Aug 2025 02:14 PM

लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रैंड Realme भारतीय मार्केट में 2 सितंबर को दोपहर 12 बजे अपना नया स्मार्टफोन Realme 15T लॉन्च करने जा रहा है। यह डिवाइस डिजाइन, बैटरी और कैमरा टेक्नोलॉजी में जबरदस्त इनोवेशन लेकर आएगा। कंपनी का दावा है कि Realme 15T अपने सेगमेंट में गेम-चेंजर साबित होगा और इसे 20,000 रुपये से कम कीमत पर मार्केट का हिस्सा बनाया जाएगा।

Realme 15T को बेहद स्लिम और प्रीमियम डिजाइन में पेश किया जाएगा। इसकी मोटाई केवल 7.79mm और वजन सिर्फ 181 ग्राम होगा और इसके बावजूद फोन में 7000mAh बैटरी क्षमता मिलेगी। इसका Textured Matte 4R डिजाइन ना केवल देखने में प्रीमियम होगा, बल्कि फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट और एंटी-स्लिप भी होगा। Flowing Silver वेरिएंट में पेश किया गया यह फोन Nano-scale Microcrystalline Lithography टेक बनाया गया है जो इसे अलग पहचान देता है।

स्क्रीन में 93 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो वाला 4000nit 4R Comfort+ AMOLED डिस्प्ले है, जो इसके क्लास का सबसे ब्राइट डिस्प्ले है। 10-बिट कलर डेप्थ, 1.07 बिलियन ह्यूज और 2160Hz PWM डिमिंग इसे विजुअली बेहद रिच और आंखों के लिए सेफ बनाता है।

सेगमेंट-लीडिंग 7000mAh Titan बैटरी Realme 15T की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh Titan बैटरी है, जो आसानी से पूरे दिन का बैकअप देगी है और रात तक आधा चार्ज बचा रहेगा। इसके बावजूद फोन का डिजाइन स्लिम और हल्का है, यहां तक कि यह कई फ्लैगशिप डिवाइस जैसे iPhone 16 Pro से भी ज्यादा स्लीक है। इसमें फास्ट चार्जिंग के साथ 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है।

मजबूती के मामले में यह डिवाइस IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, यानी धूल, पानी और स्पिल्स से यह पूरी तरह सुरक्षित है। लंबे समय तक गेमिंग और हैवी यूज के दौरान इसे कूल रखने के लिए इसमें खास AirFlow VC Cooling सिस्टम दिया गया है।