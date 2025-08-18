50MP के सेल्फी कैमरा वाला नया फोन, बैटरी 7000mAh की, लॉन्च से पहले कीमत भी लीक realme 15t will offer 50mp selfie camera and 7000mah battery to be priced at rupees 20000 says tipster, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme 15t will offer 50mp selfie camera and 7000mah battery to be priced at rupees 20000 says tipster

50MP के सेल्फी कैमरा वाला नया फोन, बैटरी 7000mAh की, लॉन्च से पहले कीमत भी लीक

रियलमी 15T जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले एक टिपस्टर ने इस फोन के फीचर्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। लीक के अनुसार फोन 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और 7000mAh की बैटरी से लैस होगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 10:17 AM
share Share
Follow Us on

रियलमी जल्द मार्केट में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर सकता है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme 15T है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच टिपस्टर @ravi3dfx ने इस फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। टिपस्टर के अनुसार यह फोन iPhone जैसे कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा। इसमें कंपनी 2200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल वाला डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। टिपस्टर ने X पोस्ट में कहा कि रियलमी 15T मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स प्रोसेसर पर काम करेगा।

50MP के सेल्फी कैमरा वाला नया फोन, बैटरी 7000mAh की, लॉन्च से पहले कीमत भी लीक

7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा
फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए भी इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की थिकनेस 7.79mm होगी। फोन में ऑफर की जाने वाले बैटरी 7000mAh की होगी। यह बैटरी कितने वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

फोन की कीमत के बारे में टिपस्टर ने कहा कि यह भारत में 20 हजार रुपये के प्राइसटैग के साथ आएगा। कंपनी ने इसी साल अप्रैल में रियलमी 14T को लॉन्च किया था। फिलहाल आइए जान लेते हैं रियलमी 14T में कंपनी कया कुछ ऑफर कर रही है।

रियलमी 14T के फीचर और स्पेसिफिकेशन

रियलमी का यह फोन 6.67 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। यह फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 2000 निट्स तक का है। फोन 8जीबी तक की LPDDR4X RAM और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:11 हजार रुपये से कम में खरीदें मोटोरोला के ये 5G फोन, मिलेगी 12GB तक की रैम

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 6000mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Loading Suggestions...
Realme Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।