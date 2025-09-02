₹20 हजार से कम में Realme 15T, डुअल 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला सबसे पतला फोन

रियलमी ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन realme 15T लॉन्च किया है। यह 7.79mm पतले डिजाइन में 7000mAh बैटरी और फ्रंट-रियर दोनों तरफ 50MP AI कैमरा के साथ आता है।

चाइनीज स्मार्टफोन ब्रैंड Realme ने अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Realme 15T लॉन्च कर दिया है। स्लिम डिजाइन, बड़ी बैटरी, प्रो-ग्रेड कैमरे और फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले के साथ यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी 7000mAh और पतला फॉर्म-फैक्टर है।

नए Realme 15T में Textured Matte 4R डिजाइन दिया गया है, जो नैनो-स्केल माइक्रोक्रिस्टलाइन फिनिश के साथ आता है। यह ना सिर्फ प्रीमियम फील देता है बल्कि फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट भी है। इसकी मोटाई केवल 7.79mm मोटाई और 181 ग्राम वजन के साथ यह भारत का सबसे स्लिम और हल्का मेगा-बैटरी फोन बन जाता है। ब्लेड-शेप्ड स्टीरियो फ्रेम इसे और स्टाइलिश बनाता है। Flowing Silver वेरिएंट में कैमरा बंप मात्र 1.44mm है, जो अपने सेगमेंट में सबसे कम है।

पावरफुल 7000mAh Titan बैटरी बेहद स्लिम बॉडी के बावजूद Realme 15T में 7000mAh Titan Battery दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी पूरे दिन इस्तेमाल करने पर भी आधी चार्ज रहती है, जो हैवी यूजर्स के लिए एक बड़ा फायदा है। Realme 15T अपने सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें फ्रंट और रियर दोनों तरफ 50MP कैमरे दिए गए हैं।

फोन में AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape, AI Eraser और AI Smart Image Matting जैसे एडवांस AI फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा Soft Light मोड में पांच यूनीक फिल्टर्स (Deja Vu, Retro, Misty, Glowy, Dreamy) मिलते हैं, जिससे क्रिएटर्स को प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का एक्सपीरियंस मिलता है।

AMOLED डिस्प्ले और धांसू परफॉर्मेंस फोन में 4000nit 4R Comfort+ AMOLED पैनल है, जो अपने सेगमेंट का सबसे ब्राइट डिस्प्ले है। 93 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो, अल्ट्रा-स्लिम बेजल्स, 10-बिट कलर डेप्थ, 1.07 बिलियन कलर्स और 2160Hz PWM डिमिंग के साथ यह डिस्प्ले शार्प और कलरफुल है। साथ ही यह आंखों पर भी ज्यादा जोर नहीं डालता।

Realme 15T में MediaTek Dimensity 6400 Max 5G प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 6050 वर्गमिमी AirFlow VC कूलिंग सिस्टम और थर्मल ग्रेफाइट टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे लंबे समय तक हेवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग में भी फोन ठंडा रहता है। मजबूती की बात करें तो यह IP66/68/69 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह डस्ट, पानी में डूबने और यहां तक कि गर्म पानी की तेज धार को भी झेल सकता है।