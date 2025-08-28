12GB रैम, 7000mAh बैटरी, iPhone जैसे दिखने वाले Realme 15T के सभी वैरिएंट की कीमत लीक Realme 15T India price of all variant leak just ahead of launch coming with 12GB RAM 7000mAh battery iPhone lookalike, Gadgets Hindi News - Hindustan
Realme 15T जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। इस फोन की खासियत इसमें मिलने वाला Dimensity 6400 Max प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी और iPhone जैसा कैमरा मॉड्यूल है। अब लॉन्च से पहले फोन के सभी वैरिएंट की कीमत भी लीक हो गई है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 08:04 AM
Realme भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक शानदार फोन लाने की तैयारी कर रहा है। जो फ्लैगशिप फोन जैसी खासियतें एक बजट-फ्रेंडली पैकेज में दे रहा है। लीक हुई जानकारी के अनुसार, यह फोन अगस्त 2025 में भारत में लॉन्च हो सकता है, और इसकी कीमत 20,000 रुपये से कम रहने की उम्मीद है। रियलमी इस फोन को अलग दिखाने के लिए डिज़ाइन पर जोर दे रहा है। फोन की मोटाई सिर्फ 7.79 मिमी और वजन 181 ग्राम है। दरअसल, रियलमी इसकी तुलना आईफोन से खुलकर कर रहा है, यहां तक कि इसके पतले होने की वजह से इसे "छोटा आईफोन" कहकर भी प्रचारित कर रहा है। इसके साथ ही फोन का बैक कैमरा मॉड्यूल भी आईफोन के प्रो मॉडल जैसा है।

स्लिम लाइक आईफोन

Realme 15T की लॉन्च से पहले कीमत भी लीक हो गई है। पॉपुलर टिपस्टर अभिषेक यादव ने फोन के सभी वैरिएंट का प्राइस लीक कर दिया है। आइए आपको बताते हैं किस वैरिएंट की कीमत कितनी होगी और फोन के फीचर्स की डिटेल्स:

Realme 15T की लीक कीमत

Realme 15T के बेस 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 20,999 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये और टॉप-एंड 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये हो सकती है। फोन ‘Flowing Silver’, ‘Silk Blue’ और ‘Suit Titanium’ कलर ऑप्शन में आने वाला है, जो फोन को प्रीमियम लुक देगा।

Realme 15T के फीचर्स और स्पेक्स (लीक)

Realme 15T को लेकर जो जानकारी लीक हुई है, उससे साफ है कि यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में एक दमदार डिवाइस साबित हो सकता है। इसमें 6.57 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 2200 nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि यूजर्स को ब्राइट सनलाइट में भी शानदार विज़िबिलिटी और स्मूद स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा।

परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 8GB और 12GB RAM वेरिएंट्स के साथ पेश किया जा सकता है। इंटरनल स्टोरेज 128GB और 256GB विकल्पों में मिलेगा।

कैमरा सेटअप भी खास है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो लो-लाइट फोटोग्राफी में भी बढ़िया रिज़ल्ट देगा। वहीं, फ्रंट में भी 50MP का सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है, जो वीडियो कॉलिंग और व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन साबित होगा।

फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 7000mAh का बैटरी पैक है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। यह बैटरी लंबे समय तक बैकअप देगी और सिर्फ कुछ ही मिनटों में फास्ट चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा इसमें IP68/IP69 रेटिंग भी होगी, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहेगा।

