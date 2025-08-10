अब 'Game of Thrones' एडिशन में आ रहा रियलमी का पॉपुलर फोन, देखें कीमत और खासियत realme 15 pro game of thrones limited edition variant to launch soon, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme 15 pro game of thrones limited edition variant to launch soon

अब 'Game of Thrones' एडिशन में आ रहा रियलमी का पॉपुलर फोन, देखें कीमत और खासियत

अब Realme का एक लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन धूम मचाने के लिए आ रहा है। इसे खासतौर से Game of Thrones की थीम पर तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Realme 15 Pro 5G Game of Thrones L.E नाम का एक स्मार्टफोन हाल ही में एक सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया था।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 12:15 PM
अब Realme का एक लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन धूम मचाने के लिए आ रहा है। इसे खासतौर से 'Game of Thrones' की थीम पर तैयार किया जा रहा है। हाल ही में कंपनी ने Realme 15 Pro और Realme 15 को लॉन्च किया गया था। अब, एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इस डिवाइस के गेम ऑफ थ्रोन्स वेरिएंट पर काम कर रही है। इस लिमिटेड एडिशन को कथित तौर पर एक सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग में देखा गया है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन में कोई बेहतर या अलग स्पेसिफिकेशन नहीं होंगे। हालांकि, इसके खास बनाने के लिए इसके ग्राफिक्स और यूआई में बदलाव किया जा सकता है। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ने अभी तक इस डिवाइस के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

स्पेशल एडिशन में क्या-क्या खास होगा (संभावित)

एक्सपर्टपिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, "Realme 15 Pro 5G Game of Thrones L.E." नाम का एक स्मार्टफोन हाल ही में मलेशिया के SIRIM सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। लिस्टिंग में मॉडल नंबर RMX5101 भी दिखाया गया है, जो रेगुलर वर्जन वाला ही मॉडल नंबर है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस स्पेशल एडिशन डिवाइस में कोई हार्डवेयर बदलाव नहीं होगा। इसे मलेशिया में लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह फोन अन्य बाजारों में भी लॉन्च होगा या नहीं।

realme 15 pro game of thrones limited edition

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि Realme 15 Pro का गेम ऑफ थ्रोन्स वर्जन कस्टम-थीम डिजाइन, यूनिक यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स, कलेक्टेबल्स और स्टिकर्स, और सीरीज से इंस्पायर्ड एक लिमिटेड-एडिशन बॉक्स के साथ आ सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस स्मार्टफोन के साथ कोई स्पेसिफिकेशन अपग्रेड नहीं दिए जाएंगे। मतलब यह पहले जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ ही डेब्यू करेगा।

Realme 15 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

गौर करने वाली बात यह है कि Realme 15 Pro 5G में 6.8 इंच की एमोलेड स्क्रीन है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसके अलावा, यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट के साथ 12GB तक LPDDR4X रैम और 512GB तक UFS 3.1 इन-बिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है।

कैमरों की बात करें तो, Realme 15 Pro 5G में रियर पैनल पर 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX896 प्राइमरी सेंसर और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए, फ्रंट में 50-मेगापिक्सेल का कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

भारत में Realme 15 Pro की कीमत

भारतीय बाजार में Realme 15 Pro 5G की शुरुआती कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है, 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है।

