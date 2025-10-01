स्पेशल गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन फोन ला रहा रियलमी, कंपनी ने बताई लॉन्च डेट, देखते ही हो जाओगे फैन

Realme अब भारत में अपने स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Realme 15 Pro Game of Thrones Edition की। यह स्मार्टफोन 8 अक्टूबर को एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। देखें क्या होगा खास

Realme अब भारत में अपने स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Realme 15 Pro Game of Thrones Edition की। कंपनी ने कुछ दिन पहले लॉन्च की आधिकारिक घोषणा करते हुए इसका लैंडिंग पेज भी फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया गया था, जिससे अपकमिंग फोन के कुछ खास फीचर्स भी सामने आ गए थे। रियलमी ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition स्मार्टफोन 8 अक्टूबर को एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया जाएगा।

यूनिक कस्टमाइजेशन के साथ आएगा फोन यह डिवाइस एक लिमिटेड एडिशन गिफ्टिंग बॉक्स के साथ आता है जो डेनेरीस टार्गैरियन के ड्रैगन एग वुडन बॉक्स से इंस्पायर्ड है। यूजर्स को बर्फ और आग पर बेस्ड यूआई कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें किंग्स लैंडिंग की शान से इंस्पायर्ड एक किंगडम फिल्टर और बर्फ से ढके विंटरफेल से इंस्पायर्ड एक नॉर्दर्नलैंड फिल्टर भी है। एआई एडिट जिनी तस्वीरों को तुरंत मेडिलिव मास्टरपीस में बदल देता है। अन्य एआई फीचर्स में एआई ग्लेयर रिमूवर, एआई स्नैप मोड, एआई पार्टी मोड और एआई लैंडस्केप शामिल हैं।

फोन के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स माइक्रोसाइट के अनुसार, फोन में मिलने वाले खास फीचर्स में - स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर, 7000 मिमी² एयरफ्लो वेपर चैंबर, 144 हर्ट्ज हाइपरग्लो 4D कर्व+ डिस्प्ले, सोनी IMX896 मेन कैमरा + 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कैमरा + मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर रियर कैमरा सिस्टम, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 7000 एमएएच बैटरी और 7.84 मिमी मोटाई जैसे फीचर्स शामिल हैं।

स्पेशल एडिशन में क्या खास हाल ही में लीक हुए एक वीडियो के अनुसार, लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन में विशेष रूप से ब्लैक x गोल्ड डुअल-टोन कलर स्कीम होगी और इसमें गोल्ड एक्सेंट के साथ एक अनोखा रियर कैमरा मॉड्यूल है। कैमरा मॉड्यूल कुछ हद तक रैक्टेंगुलर है, जिसका निचला भाग सेमी-सर्कल जैसा दिखता है और इसमें कैमरा सेंसर, एलईडी फ्लैशलाइट और रिंग आरजीबी लाइट (स्टैंडर्ड एडिशन की तरह) ही है। दोनों तरफ कैमरा मॉड्यूल के नीचे पंजे हैं और कैमरा मॉड्यूल के भीतर 'गेम ऑफ थ्रोन्स' की नक्काशी और डिजाइन एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। फोन के रियर पैनल में ब्लैक लेदर मटेरियल है। नीचे, 'रियलमी' ब्रांडिंग के साथ, तीन सिर वाला ड्रैगन का प्रतीक (हाउस टार्गैरियन का प्रतीक/प्रतीक) भी जोड़ा गया है।