यूनिक डिजाइन वाला स्पेशल फोन लाया रियलमी, इसमें कलर बदलने वाला बैक पैनल, 7000mAh बैटरी

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition Launched in India: रियलमी ने भारत समेत वैश्विक बाजारों में रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन जुलाई में लॉन्च हुए Realme 15 Pro 5G का लिमिटेड एडिशन मॉडल है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:28 PM
Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition Launched in India: अगर आप एक सबसे यूनिक दिखने वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो रियलमी का नया फोन आपको पसंद आने वाला है। कंपनी ने भारत समेत वैश्विक बाजारों में रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन जुलाई में लॉन्च हुए Realme 15 Pro 5G का लिमिटेड एडिशन मॉडल है। नए रियलमी फोन में स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही फीचर और स्पेसिफिकेशन हैं, लेकिन इसमें HBO के गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से इंस्पायर्ड कॉस्मेटिक चेंज हैं, जिनमें स्टाइलिश नैनो-एनग्रेव्ड मोटिफ्स और कस्टम यूजर इंटरफेस (UI) थीम शामिल हैं। भारत में कितनी है इस फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए जानते हैं....

लिमिटेड एडिशन मॉडल की कीमत और खासियत

भारत में रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन को 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले एकमात्र कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 44,999 रुपये है। ग्राहक 3,000 रुपये के बैंक ऑफर का लाभ लेकर इस फोन को 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीद सकते हैं। इसे फ्लिपकार्ट और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर बेचा जाएगा।

ग्राहकों को यह फोन एक यूनिक पैकेजिंग बॉक्स में मिलेगा, जिसमें आयरन थ्रोन फोन स्टैंड, किंग्स हैंड पिन, वेस्टरोस की मिनिएचर (जो मोबाइल स्टैंड का काम करेगा) और गेम ऑफ थ्रोन्स ब्रांड के स्टिकर, पोस्टकार्ड और एक्सेसरीज शामिल हैं।

realme 15 pro 5g game of thrones limited edition

लिमिटेड एडिशन में क्या अलग

रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन में एक्सक्लूसिव ब्लैक और गोल्ड डिजाइन है। इसमें कैमरा आइलैंड पर 3D ड्रैगन क्लॉ बॉर्डर और मोटिफ्स हैं। तीनों अलग-अलग लेंसों के चारों ओर सजावटी लेंस रिंग हैं। वहीं, फोन के निचले हिस्से में गेम ऑफ थ्रोन्स शो के हाउस टार्गैरियन का प्रतीक चिन्ह है, जिसे तीन सिर वाले ड्रैगन द्वारा दर्शाया गया है।

कंपनी के अनुसार, फोन में रंग बदलने वाला लेदर बैक पैनल भी है। वैसे तो फोन का बैक पैनल ब्लैक कलर का दिखता है, लेकिन 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान वाले गर्म पानी के संपर्क में आने पर इसका रंग चटक लाल हो जाता है।

रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन पर यूजर्स GOT से इंस्पायर्ड स्टैक "आइस" यूआई थीम को कूल टोन्स के साथ या टार्गैरियन "ड्रैगनफायर" यूआई थीम को फायरी कलर्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स वॉलपेपर और आइकन भी उपलब्ध हैं।

realme 15 pro 5g game of thrones limited editionc

फोन के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन में स्टैंडर्ड मॉडल के समान ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन हैं। स्टैंडर्ड मॉडल की तरह लिमिटेड एडिशन मॉडल भी डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई 6.0 पर चलता है। इसमें 6.8-इंच 1.5K (2800×1280 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 2500 हर्ट्ज तक इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट और 6500 निट्स तक लोकल पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी है।

फोन स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर, 12GB तक LPDDR4x रैम और 512GB तक UFS 3.1 बिल्ट-इन स्टोरेज से लैस है। कैमरे की बात करें, तो इसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX896 प्राइमरी रियर कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड-एंगल कैमरा है। आगे की तरफ, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सेल का कैमरा है।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग दी गई है। फोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी है।

