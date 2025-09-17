लॉन्च से पहले सामने आए रियलमी 15 लाइट 5G के फीचर, मिलगी 80W की चार्जिंग, कीमत भी लीक realme 15 lite 5g expected to launch soon key features and price leaked, Gadgets Hindi News - Hindustan
लॉन्च से पहले सामने आए रियलमी 15 लाइट 5G के फीचर, मिलगी 80W की चार्जिंग, कीमत भी लीक

रियलमी 15 लाइट जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले फोन के खास फीचर के साथ इसकी कीमत भी लीक हो गई है। लीक रिपोर्ट के अनुसार यह फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 50MP के मेन कैमरा के साथ आएगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:08 AM
रियलमी का नया फोन लॉन्च होने वाला है। इस फोन का नाम Realme 15 लाइट 5G है। फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच टिपस्टर सुधांशु और एक्सपर्टपिक ने इस अपकमिंग फोन के खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स को लीक कर दिया गया है। लीक में फोन की कीमत की जानकारी भी दी गई है। लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन दो वेरिएंट के अंदर आएगा और इसकी कीमत 20 हजार रुपये से कम होगी। टिपस्टर ने कहा कि फोन में कंपनी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाली है।

रियलमी 15 लाइट 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 1080 x 2400 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले देने वाली है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा और यह 2000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करेगा। फोन में आपको इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। फोन 8जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 7300 एनर्जी चिपसेट दिया जाएगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-600 मेन कैमरा देने वाली है, जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा फोन में आपको 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस और एक फ्लिकर सेंसर शामिल होगा। सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले रियलमी का धमाका, यूजर्स के लिए 600 करोड़ रुपये के ऑफर

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करेगा। कंपनी इस फोन में IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग देने वाली है। टिपस्टर ने कहा कि फोन का वेट 185 ग्राम है। फोन दो वेरिएंट- 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आएगा। लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन के 128जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये और 256जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये होगी। फोन को कंपनी तीन कलर वेरिएंट- सैटिन ग्रीन, ग्लिटर गोल्ड और इलेक्ट्रिक पर्पल में आएगा।

