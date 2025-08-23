लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ वॉटरप्रूफ 5G फोन, 14 हजार से कम हुई कीमत, बैटरी 6000mAh की

रियलमी का वॉटरप्रूफ फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। अमेजन पर आप इसे फ्लैट डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन में 6000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।

बजट सेगमेंट में वॉटरप्रूफ फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Realme 14x 5G आपके लिए तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन अमेजन पर अपने लॉन्च प्राइस से सस्ते दाम में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14999 रुपये थी। अब यह अमेजन पर 13,987 रुपये का मिल रहा है। साथ ही फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन पर आपको 699 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। फोन की कीमत को आप एक्सचेंज ऑफर में और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी LPDDR4x रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।

फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फोन की खास बात है कि यह IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Realme UI 5.0 पर काम करता है। MIL-STD 810H मिलिट्री ग्रेट सर्टिफिकेशन वाले इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।