भूल जाओगे पावरबैंक, रियलमी ला रहा 10,000mAh वाला धाकड़ फोन, देखें फर्स्ट लुक

संक्षेप: एक रशियन ब्लॉगिंग साइट ने अपकमिंग Realmeस्मार्टफोन की एक इमेज शेयर की है, जिसमें 10,001mAh की बैटरी है। इस डिवाइस का मॉडल नंबर RMX5107 है और खबरों के मुताबिक इसे Hi-Res Audio सर्टिफिकेशन भी मिला है।

Dec 28, 2025 05:36 pm IST

Realme पहला ब्रांड था जिसने 10,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन का आइडिया पब्लिकली टीज किया था। लेकिन जब असल में ऐसे डिवाइस को बेचने की बात आई, तो ऑनर आगे निकल गया, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में 10000 एमएएच बैटरी के साथ नई ऑनर विन सीरीज लॉन्च की है। विन सीरीज में शामिल Honor Win और Honor Win RT 10,000mAh बैटरी वाले पहले कमर्शियली अवेलेबल फोन हैं। हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि रियलमी भी ज्यादा पीछे नहीं है।

12GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ आ रहा फोन जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, यह फोन Realme UI 7.0 पर चलता है और इसमें 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। जैसा कि आमतौर पर शुरुआती खुलासों में होता है, यह रियलमी का एकमात्र कॉन्फिगरेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी और मेमोरी वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है।

वर्तमान में रियलमी की सबसे बड़ी बैटरी 7,000mAh की बता दें कि, रियलमी की मौजूदा बैटरी लिमिट इस मार्क से काफी नीचे है। कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी 7,000mAh की है, जो Realme 15T 5G और Realme Narzo 80 जैसे फोन में मिलती है। सीधे 10,000mAh की बैटरी पर जाना एक बड़ा बदलाव होगा, न सिर्फ रियलमी के लिए बल्कि आम स्मार्टफोन डिजाइन के लिए भी।