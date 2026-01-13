Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme 10000mAh Battery Spotted on BIS Website Could Launch in India Soon check all details here
10,000mAh की जबरदस्त बैटरी के साथ जल्द भारत आ रहा Realme का नया फोन, BIS साइट पर दिखा

10,000mAh की जबरदस्त बैटरी के साथ जल्द भारत आ रहा Realme का नया फोन, BIS साइट पर दिखा

संक्षेप:

Realme का नया P4x Ultra स्मार्टफोन भारत में जल्द लॉन्च होगा। यह फोन BIS सर्टिफिकेशन में दिखा है और उम्मीद है कि 10,000mAh बैटरी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और 5G सपोर्ट के साथ आएगा। जानें कब और क्या-क्या खास मिलेगा।

Jan 13, 2026 06:06 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15290

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

18% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

10% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹15299

₹16999

खरीदिये

भारत में Realme P4x Ultra जल्द ही लॉन्च होने वाला है और यह खबर टेक प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस फोन को भारत का बीआईएस (BIS) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह डिवाइस जनवरी 2026 के अंत तक भारतीय बाजार में दस्तक देने वाला है। सबसे खास बात है कि Realme P4x Ultra एक ऐसे स्मार्टफोन की तरफ इशारा करता है जो 10,000mAh से भी बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है जो आज के समय में स्मार्टफोन बैटरी के मामले में एक बड़ा गेम-चेंजर होगा। इससे आपको एक बार चार्ज में पूरा दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक बैटरी बैकअप मिल सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15290

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

18% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

10% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹15299

₹16999

खरीदिये

Realme पहले ही P4x 5G जैसे फोन को भारत में लॉन्च कर चुका है, जिसमें 7,000mAh बैटरी, 144Hz स्क्रीन और MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। अब Realme P4x Ultra के साथ कंपनी प्रीमियम बैटरी और पॉवर-फुल परफॉरमेंस की ओर और कदम बढ़ा रही है। यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो लंबे समय तक बैटरी, तेज इंटरनेट और 5G नेटवर्क की चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:Amazon की रिपब्लिक डे सेल में ₹9500 तक सस्ते मिलेंगे iPhone 17 Pro, Pro Max, Air

Realme P4x Ultra: BIS सर्टिफिकेशन और भारत लॉन्च

हाल ही में Realme P4x Ultra को भारत सरकार के BIS (Bureau of Indian Standards) सर्टिफिकेशन डाटाबेस पर देखा गया है, जिसमें मॉडल नंबर RMX5107 के साथ यह फोन दिखा। इससे साफ होता है कि Realme P4x Ultra भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। अगर पिछली रिपोर्ट्स और लीक्स सही साबित होती हैं, तो यह फोन Realme P सीरीज का अगला बड़ा वर्जन होगा काफी तेज और बैटरी-स्ट्रोंग। इसके आने के बाद Realme P4x 5G और Realme P4x Ultra दोनों लाइन-अप में होंगे, जिसमें Ultra मॉडल को बेहतर बैटरी, परफॉर्मेंस और 5G अनुभव के लिए ट्यून किया गया माना जा रहा है।

10,000mAh बैटरी की संभावना

सबसे बड़ी खबर फोन की बैटरी क्षमता को लेकर है। कुछ टिपस्टर्स और Reddit पर चर्चा के अनुसार Realme P4x Ultra में 10,000mAh या उससे भी ऊपर की मास्सिव बैटरी मिलने का संकेत मिल रहा है। यह क्षमता आज के स्मार्टफोन स्टैण्डर्ड से काफी ऊपर है और ऐसे में यूजर्स को एक ही चार्ज में दो दिन से भी ज्यादा बैटरी बैकअप मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है।

ये भी पढ़ें:मौका! 31 जनवरी तक इन 4 प्लान्स से करें रिचार्ज FREE मिल रहा 182GB तक Extra Data
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Realme Realme Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।