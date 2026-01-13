10,000mAh की जबरदस्त बैटरी के साथ जल्द भारत आ रहा Realme का नया फोन, BIS साइट पर दिखा

संक्षेप: Realme का नया P4x Ultra स्मार्टफोन भारत में जल्द लॉन्च होगा। यह फोन BIS सर्टिफिकेशन में दिखा है और उम्मीद है कि 10,000mAh बैटरी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और 5G सपोर्ट के साथ आएगा। जानें कब और क्या-क्या खास मिलेगा।

Jan 13, 2026 06:06 pm IST

भारत में Realme P4x Ultra जल्द ही लॉन्च होने वाला है और यह खबर टेक प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस फोन को भारत का बीआईएस (BIS) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह डिवाइस जनवरी 2026 के अंत तक भारतीय बाजार में दस्तक देने वाला है। सबसे खास बात है कि Realme P4x Ultra एक ऐसे स्मार्टफोन की तरफ इशारा करता है जो 10,000mAh से भी बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है जो आज के समय में स्मार्टफोन बैटरी के मामले में एक बड़ा गेम-चेंजर होगा। इससे आपको एक बार चार्ज में पूरा दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक बैटरी बैकअप मिल सकता है।

Realme पहले ही P4x 5G जैसे फोन को भारत में लॉन्च कर चुका है, जिसमें 7,000mAh बैटरी, 144Hz स्क्रीन और MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। अब Realme P4x Ultra के साथ कंपनी प्रीमियम बैटरी और पॉवर-फुल परफॉरमेंस की ओर और कदम बढ़ा रही है। यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो लंबे समय तक बैटरी, तेज इंटरनेट और 5G नेटवर्क की चाहते हैं।

Realme P4x Ultra: BIS सर्टिफिकेशन और भारत लॉन्च हाल ही में Realme P4x Ultra को भारत सरकार के BIS (Bureau of Indian Standards) सर्टिफिकेशन डाटाबेस पर देखा गया है, जिसमें मॉडल नंबर RMX5107 के साथ यह फोन दिखा। इससे साफ होता है कि Realme P4x Ultra भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। अगर पिछली रिपोर्ट्स और लीक्स सही साबित होती हैं, तो यह फोन Realme P सीरीज का अगला बड़ा वर्जन होगा काफी तेज और बैटरी-स्ट्रोंग। इसके आने के बाद Realme P4x 5G और Realme P4x Ultra दोनों लाइन-अप में होंगे, जिसमें Ultra मॉडल को बेहतर बैटरी, परफॉर्मेंस और 5G अनुभव के लिए ट्यून किया गया माना जा रहा है।