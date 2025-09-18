सपना नहीं हकीकत! आ गया AI फीचर्स और कैमरों वाला 'स्मार्ट चश्मा', इतनी है कीमत RayBan Meta Gen 2 Smart Glasses launched with AI features and camera upgrades, Gadgets Hindi News - Hindustan
सपना नहीं हकीकत! आ गया AI फीचर्स और कैमरों वाला 'स्मार्ट चश्मा', इतनी है कीमत

साल 2023 में आए फर्स्ट-जेनरेशन मॉडल के सक्सेसर के तौर पर Ray-Ban ने नए Meta Gen 2 स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च किए हैं। इनमें कई अपग्रेड्स मिले हैं और AI फीचर्स को भी इनका हिस्सा बनाया गया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:27 AM
अक्सर आपने किन्हीं साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा कि मेन कैरेक्टर एक स्मार्ट चश्मा पहनता है और उसमें ढेरों एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, अब यह सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि हकीकत बन चुका है। Ray-Ban की ओर से पहले ही स्मार्ट ग्लासेज ऑफर किए जा रहे हैं और अब कंपनी Ray-Ban Meta Gen 2 लेकर आई है। इन्हें साल 2023 में आए फर्स्ट-जेनरेशन मॉडल के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया गया है।

स्मार्ट ग्लासेज के नए वर्जन को ढेरों काम के अपग्रेड्स दिए गए हैं और नए Meta Gen 2 सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं हैं। नए वर्जन में बेहतर बैटरी लाइफ के अलावा शार्प वीडियो रिकॉर्डिंग और कई एडवांस्ड AI टूल्स का सपोर्ट दिया गया है। आइए आपको नए स्मार्ट ग्लासेज के फीचर्स और उनकी कीमत के बारे में बताते हैं।

इन फीचर्स के चलते खास हैं Ray-Ban Meta Gen 2

नए Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेज के सबसे बड़े इंप्रूवमेंट्स में से बैटरी परफॉर्मेंस एक है। इस साल मेटा ने नए ग्लासेज में पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ी बैटरी मिलती है और दावा किया गया है कि सिंगल चार्ज पर इससे 8 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है। इसके अलावा केवल 20 मिनट चार्ज करने के बाद 50 प्रतिशत बैटरी चार्ज हो जाएगी। साथ ही कैरी केस के साथ 48 घंटे तक की चार्जिंग मिलेगी।

कैमरा अपग्रेड्स की बात करें तो Ray-Ban Meta Gen 2 के कैमरा से 3K Ultra HD वीडियो रिकॉर्डिंग अल्ट्रा HDR मोड और 60fps पर की जा सकेगी। इससे यूजर्स को स्मूद, वाइब्रेंट और क्रिस्ट वीडियोज मिलेंगे। मेटा ने दावा किया है कि इसे हाइपरलैप्स और स्लो-मोशन का सपोर्ट इस साल मिलेगा। साथ ही इसमें कई AI फीचर्स दिए गए हैं और लाइव ट्रांसलेशन भी इसका हिस्सा बनाया गया है।

इतनी कीमत पर आए Ray-Ban Meta Gen 2

नए Ray-Ban Meta Gen 2 को US, UK और ऑस्ट्रेलिया में प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। मेटा ने बताया है कि बाद में ये बाकी देशों में भी खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें स्विटजरलैंड, नीदरलैंड और ब्राजील वगैरह शामिल होंगे। बाद में ये भारत और मैक्सिको में भी आ सकते हैं। इनकी कीमत 379 डॉलर (करीब 33,300 रुपये) रखी गई है। ये कई डिजाइन फ्रेम्स में आते हैं, जिनमें वेफेरर, स्कायलर और हेडलाइनर सब शामिल हैं।

