बड़ी खबर! 15 जुलाई से बदल जाएगा ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका, IRCTC ला रहा नई वेबसाइट और ऐप, मिनटों में होंगे सभी काम

IRCTC 15 जुलाई 2026 को नई वेबसाइट और एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस नए प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग, Tatkal बुकिंग, पेमेंट और यूजर एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होगी। साथ ही जानिए यात्रियों को क्या-क्या नए फायदे मिलेंगे।

IRCTC New Website And App Launch Date: अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। IRCTC 15 जुलाई से अपने प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव करने जा रही है। कंपनी एक नई वेबसाइट और अपडेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे टिकट बुकिंग का अनुभव पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया जाएगा। हर दिन लाखों लोग IRCTC के जरिए ट्रेन टिकट बुक करते हैं। खासकर Tatkal टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से यूजर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी वेबसाइट स्लो हो जाती है तो कभी पेमेंट में दिक्कत आती है। रेलवे का कहना है कि नए प्लेटफॉर्म के आने के बाद इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

15 जुलाई से लॉन्च होगा नया IRCTC प्लेटफॉर्म IRCTC 15 जुलाई 2026 से अपनी नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप शुरू करने जा रहा है। नई वेबसाइट को नए डिजाइन के साथ तैयार किया गया है ताकि यूजर्स आसानी से टिकट खोज सकें, बुकिंग कर सकें और अपने अकाउंट को मैनेज कर सकें। नई वेबसाइट और ऐप में कई ऐसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जो यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और यात्रा के मैनेजमेंट को आसान बनाएंगे। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार मौजूदा यूजर्स अपने पुराने IRCTC अकाउंट से ही लॉगिन कर सकेंगे। हालांकि नए प्लेटफॉर्म पर पहली बार लॉगिन करते समय कुछ अतिरिक्त वेरिफिकेशन या अपडेट की जरूरत पड़ सकती है।

पहले से ज्यादा आसान होगी टिकट बुकिंग नए प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि टिकट बुकिंग की प्रोसेस पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। यात्रियों को ट्रेन सर्च करने, सीट उपलब्धता देखने और टिकट बुक करने के लिए कम स्टेप्स पूरे करने होंगे। इससे समय की बचत होगी और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनेगा।

नया यूजर इंटरफेस होगा आकर्षक IRCTC की नई वेबसाइट और ऐप को आधुनिक लुक दिया गया है। होमपेज से लेकर टिकट बुकिंग सेक्शन तक सब कुछ नए अंदाज में दिखाई देगा। यात्रियों को जरूरी जानकारी आसानी से मिलेगी और वेबसाइट पर नेविगेट करना भी पहले की तुलना में सरल होगा। टिकट बुकिंग के दौरान पेमेंट फेल होने की समस्या कई बार यात्रियों को परेशान करती है। नई वेबसाइट में पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। इससे डिजिटल पेमेंट पहले से अधिक तेज और सुरक्षित होने की उम्मीद है।