रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! RailOne या IRCTC टिकट बुक करने में कौन सा ऐप आपके ज्यादा काम आएगा, समय बचाएगा

जानिए RailOne और IRCTC में से ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए जानें कौन सा ऐप बेहतर है? किस ऐप में टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और दूसरी रेलवे सुविधाएं ज्यादा आसान हैं।

भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेन टिकट बुक करने के लिए IRCTC ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब रेलवे से जुड़ा एक नया ऐप RailOne भी चर्चा में है। अब लोग कंफ्यूज हो गये है कि टिकट बुकिंग के लिए आखिर कौन सा ऐप बेहतर है RailOne या फिर IRCTC? ऐसे में सवाल यह है कि कौन सा ऐप आपका समय बचाएगा, किसमें टिकट बुक करना ज्यादा आसान है और आम यात्रियों के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा सुविधाजनक साबित हो सकता है। टिकट बुक करने से पहले दोनों ऐप्स के बीच का अंतर जानना बेहद जरूरी है, ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

RailOne की खासियतें RailOne सिर्फ रिजर्व टिकट बुकिंग तक सीमित नहीं है। इसमें PNR स्टेटस चेक, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, कोच पोजिशन, प्लेटफॉर्म जानकारी, Rail Madad शिकायत सेवा, ई-कैटरिंग से खाना ऑर्डर करना और अनारक्षित टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं भी एक ही जगह मिलती हैं। कई रेलवे सेवाओं के लिए बार-बार ऐप बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इस ऐप का मकसद यात्रियों को अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत से बचाना है। यानी कई सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। RailOne का एक बड़ा फायदा इसका Single Sign-On सिस्टम है। अगर आपके पास IRCTC या UTS अकाउंट है तो उसी लॉगिन से कई सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इससे अलग-अलग यूजर आईडी और पासवर्ड याद रखने की परेशानी कम हो जाती है।

IRCTC ऐप की खासियतें IRCTC भारत में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग का आधिकारिक प्लेटफॉर्म है। लाखों लोग रोजाना IRCTC ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। टिकट बुकिंग, Tatkal टिकट, कैंसिलेशन और रिफंड जैसी सुविधाओं के कारण यह यात्रियों की पहली पसंद बना हुआ है।

ट्रेन टिकट बुकिंग के मामले में कौन सा ऐप बेहतर? अगर बात सिर्फ टिकट बुकिंग की करें तो IRCTC अभी भी सबसे मजबूत विकल्प माना जाता है। इसकी वजह यह है कि यह रेलवे का आधिकारिक टिकटिंग प्लेटफॉर्म है और सभी बुकिंग सीधे इसके सिस्टम से होती हैं। RailOne में भी टिकट बुकिंग की सुविधा हो सकती है, लेकिन आखिरकार बुकिंग प्रक्रिया रेलवे के आधिकारिक नेटवर्क पर ही निर्भर रहती है। इसलिए टिकट बुकिंग के लिहाज से IRCTC को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है।