रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सफर के दौरान फ्री में देख सकेंगे मूवी और वेब सीरीज railone users can watch movies and web series during their railway journey, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़railone users can watch movies and web series during their railway journey

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सफर के दौरान फ्री में देख सकेंगे मूवी और वेब सीरीज

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। RailOne ऐप में एक जबर्दस्त फीचर की एंट्री हुई है। अब यात्री सफर के दौरान मूवी, वेब सीरीज, डॉक्युमेंट्री, ऑडियो प्रोग्राम और गेमिंग जैसी सर्विसेज का मजा ले सकेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:40 AM
share Share
Follow Us on
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सफर के दौरान फ्री में देख सकेंगे मूवी और वेब सीरीज

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले महीने लॉन्च हुए RailOne ऐप में एक जबर्दस्त फीचर की एंट्री हुई है। रेलवे का यह ऑल-इन-वन ऐप अब यूजर्स को फ्री में ओटीटी एंटरटेनमेंट देगा, ताकि यूजर सफर के दौरान मूवी, वेब सीरीज, डॉक्युमेंट्री, ऑडियो प्रोग्राम और गेमिंग जैसी सर्विसेज का मजा ले सकें। रेलवन ऐप में यूजर्स को एंटरटेनमेंट ऑफर करने के लिए भारतीय रेलवे ने इसमें फ्री-टू-ऐक्सेस Waves OTT प्लैटफॉर्म को इंटीग्रेट किया है।

फ्री ओटीटी कॉन्टेंट के लिए ऐसे यूज करें रेलवन ऐप

रेलवन ऐप में फ्री ओटीटी कॉन्टेंट देखे के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1- ऐप में mPIN या बायोमेट्रिक के जरिए लॉगिन करें।

2- होम स्क्रीन पर दिए गए More Offerings वाले ऑप्शन में जाएं और 'Go To Waves' मेन्यू पर टैप करें।

3- इसके बाद आप को एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां से आप मूवी, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री जैसे कॉन्टेंट को फ्री में ऐक्सेस कर सकेंगे।

10 भाषाओं में कॉन्टेंट

वेव्स ओटीटी को नवंबर 2024 में प्रसार भारती ने लॉन्च किया था। यह प्लैटफॉर्म 10 भाषाओं में कॉन्टेंट ऑफर करता है। इसमें यूजर लाइव टीवी, ऑन-डिमांड वीडियो, ऑडियो, गेमिंग और ई-कॉमर्स जैसी सर्विस को एक जगह पर यूज कर सकते हैं। वेव्स ओटीटी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए कई भारतीय भाषाओं और बोलियों में कॉन्टेंट को शामिल करने के लिए कॉन्टेंट क्रिएटर्स, रीजनल ब्रॉडकास्टर्स, सांस्कृतिक संस्थानों के एक बड़े नेटवर्क के साथ काम कर रहा है।

ये भी पढ़ें:फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहा यह पोस्ट, शेयर करने से पहले जान लीजिए सच्चाई

क्या है रेलवन ऐप

सेंटर फॉर रेलवे इन्फर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) ने रेलवन को डिवेलप किया है। यह ऐप मौजूदा RailConnect और UTS क्रेडेंशियल्स को भी सपोर्ट करता है। यह ऐप फोन में स्टोरेज बचाता है क्योंकि इसके होने से रेलवे सर्विसेज से जुड़े दूसरे ऐप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह यात्रियों को मोबाइल फोन पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट बुक करने की सुविधा देता है। हालांकि, यूजर IRCTC (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) ऐप पर भी टिकट बुक कर सकते हैं। इस नए मोबाइल एप्लिकेशन को IRCTC द्वारा अधिकृत किया गया है।

(Photo: gujaratvandan)

Railway Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।