रेलवे का ये App हुआ सुपरहिट! 4.76 करोड़ लोग कर चुके डाउनलोड, टिकट बुकिंग से लेकर PNR तक सब काम होंगे मोबाइल से

RailOne App ने 4.76 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐप पर रोज करीब 10 लाख टिकट बुक हो रहे हैं। RailOne में टिकट, PNR, ट्रेन स्टेटस समेत कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं।

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए RailOne App जरूर काम आ सकता है।रेलवे के सरकारी ऐप RailOne Appने अब एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 2 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक RailOne को 4.76 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और इस पर हर दिन औसतन करीब 10 लाख टिकट बुक हो रहे हैं। RailOne की खास बात यह है कि रेलवे से जुड़े कई कामों के लिए अब अलग-अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। टिकट बुक करने से लेकर PNR चेक करने और ट्रेन की जानकारी लेने तक कई सुविधाएं एक ही ऐप में मिल जाती हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए यह ऐप धीरे-धीरे एक तरह का ऑल-इन-वन रेलवे ऐप बन रहा है।

रोज 10 लाख लोग करते हैं टिकट बुकिंग RailOne पर रोज होने वाली टिकट बुकिंग का आंकड़ा भी काफी दिलचस्प है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक करीब 2.79 लाख रिजर्व्ड टिकट ऐप के जरिए रोज बुक किए जा रहे हैं। वहीं करीब 7.24 लाख अनरिजर्व्ड टिकट रोज बुक होते हैं। दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा करीब 10 लाख टिकट प्रतिदिन बैठता है। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी संख्या में यात्री अब टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन के काउंटर पर लाइन लगाने के बजाय मोबाइल से टिकट बुक करना पसंद कर रहे हैं।

एक ही ऐप में रिजर्व्ड और जनरल टिकट RailOne की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों तरह के टिकट बुक किए जा सकते हैं। यानी अगर आपको लंबी दूरी की ट्रेन में सीट रिजर्व करनी है या फिर लोकल/जनरल यात्रा के लिए अनरिजर्व्ड टिकट लेना है, दोनों काम मोबाइल से किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐप में प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने की सुविधा भी दी गई है। इससे किसी को प्लेटफॉर्म तक छोड़ने या लेने जाने वाले लोगों को भी टिकट के लिए काउंटर पर लाइन लगाने की जरूरत कम हो सकती है।

PNR चेक करने से लेकर ट्रेन की जानकारी तक सिर्फ टिकट बुकिंग ही नहीं, RailOne में PNR स्टेटस और ट्रेन की जानकारी भी मिलती है। यानी टिकट कन्फर्म हुआ या नहीं, ट्रेन कब चल रही है और यात्रा से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए भी ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐप में Journey Planning की सुविधा भी है, जिससे यात्री अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी एक ही जगह देख सकते हैं।

RailMadad भी ऐप में मौजूद अगर ट्रेन यात्रा के दौरान कोई समस्या आती है तो RailOne में RailMadad की सुविधा भी इंटीग्रेट की गई है। इसका फायदा यह है कि यात्री रेलवे से जुड़ी शिकायत या मदद की जरूरत होने पर अलग प्लेटफॉर्म खोजने के बजाय उसी ऐप से सहायता ले सकते हैं। यानी टिकट, PNR, ट्रेन की जानकारी और शिकायत जैसी कई जरूरी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं।

बार-बार अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं RailOne में Single Sign-On यानी SSO की सुविधा भी दी गई है। इसका मतलब है कि यात्रियों को अलग-अलग रेलवे सेवाओं के लिए कई ऐप डाउनलोड करने या अलग-अलग पासवर्ड याद रखने की जरूरत कम हो जाती है। एक ही लॉगिन के जरिए कई सेवाओं तक पहुंच बनाई जा सकती है। आम यूजर के लिए इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रेलवे के अलग-अलग कामों के लिए फोन में कई ऐप रखने के बजाय एक ही जगह से काम करने की कोशिश की गई है।