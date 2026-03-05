Hindustan Hindi News
रेल यात्री अलर्ट! रेलवे कर्मचारी बनकर ठग लूट रहे पैसे, 1 गलती से कर सकती आपको कंगाल

Mar 05, 2026 09:30 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपको Indian Railways के नाम कोई ट्रेन टिकट बुकिंग कैंसलेशन या टिकट रिफंड का कॉल, SMS और WhatsApp मैसेज आए और उसमें आपसे बैंक डिटेल या OTP मंगा जाए तो यह साइबर ठगी है। ऐसे फ्रॉड से बचकर रहें:

साइबर फ्रॉड के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। नए-नए तरफ से ठग लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। अब Indian Railways के नाम पर भी फ्रॉड शुरू हो गए हैं, इसी वजह से रेलवे की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि कुछ लोग खुद को रेलवे कर्मचारी बताकर फोन कॉल, SMS और WhatsApp मैसेज के जरिए लोगों से बैंक डिटेल और OTP मांग रहे हैं। रेलवे ने साफ शब्दों में कहा है कि उसका कोई भी अधिकारी या कर्मचारी फोन पर किसी से बैंक अकाउंट की जानकारी या OTP नहीं मांगता। अगर किसी के पास ऐसा कॉल या मैसेज आता है तो वह पूरी तरह फर्जी है।

ऐसे मामलों में ज्यादातर लोग जल्दबाजी या डर की वजह से अपनी पर्सनल जानकारी शेयर कर देते हैं और बाद में उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक जागरूक रहे और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा न करे।

ऐसे किए जा रहे फ्रॉड

इन कॉल और मैसेज में लोगों को अलग-अलग बहाने दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि आपका टिकट रद्द हो गया है और रिफंड के लिए बैंक डिटेल दें। कभी कहा जाता है कि आपके खाते में रेलवे की ओर से कोई भुगतान अटका हुआ है। कुछ मामलों में नौकरी या ठेका दिलाने के नाम पर भी लोगों से संपर्क किया जाता है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ठग बैंक डिटेल, डेबिट कार्ड नंबर, CVV और OTP तक मांग लेते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति यह डिटेल शेयर करता है, उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। कई लोग अपनी मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में गंवा चुके हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

