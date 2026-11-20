PUC Certificate के नियमों में नवंबर 2026 में बड़ा बदलाव हुआ है। अब BS-VI प्राइवेट गाड़ियों को 3 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी। जानें Parivahan पोर्टल पर घर बैठे PUC सर्टिफिकेट चेक करने का तरीका।

कार-बाइक का PUC सर्टिफिकेट कितने दिन रहेगा वैलिड? फोन से ऐसे चेक करें एक्सपायरी डेट

अगर आपके पास कार या बाइक है, तो PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट से जुड़ा नया नियम जानना आपके लिए जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नवंबर 2026 में PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सभी गाड़ियों के लिए PUC बनवाने की अवधि एक जैसी नहीं रहेगी। इसके अलावा गाड़ी कितनी पुरानी है और वह निजी इस्तेमाल के लिए है या कमर्शियल, इससे भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तय होगी। ऐसे में गाड़ी मालिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। अच्छी बात यह है कि इसकी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन चेक की जा सकती है।

घर बैठे ऑनलाइन कैसे चेक करें PUC Certificate की वैलिडिटी? अगर आपको याद नहीं है कि आपकी कार या बाइक का PUC सर्टिफिकेट कब एक्सपायर होने वाला है, तो इसके लिए PUC सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी Parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन इसकी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अक्षर या नंबर आपके पास होने चाहिए।

PUC की वैलिडिटी चेक करने के लिए ये स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस फॉलो करें:

Step 1: सबसे पहले सरकार के आधिकारिक Parivahan PUC पोर्टल पर जाएं।

Step 2: वेबसाइट पर PUC Certificate से जुड़ा सेक्शन खोलें।

Step 3: अब अपनी गाड़ी का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

Step 4: इसके बाद चेसिस नंबर के आखिरी पांच अक्षर या नंबर भरें।

Step 5: स्क्रीन पर दिख रहा CAPTCHA कोड दर्ज करें।

Step 6: अब PUC Details के ऑप्शन पर क्लिक करें।

Step 7: स्क्रीन पर आपके वाहन के PUC सर्टिफिकेट की जानकारी दिखाई देगी। यहां सर्टिफिकेट नंबर, जारी होने की तारीख और एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं।

Step 8: जरूरत पड़ने पर उपलब्ध सर्टिफिकेट को PDF के रूप में डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं।

इस तरह आप कुछ ही मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट अभी वैलिड है या नहीं।

PUC एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कराना क्यों जरूरी? सरकारी नियमों के मुताबिक, वैध PUC सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो सड़क पर वाहन चलाते समय परेशानी हो सकती है और नियमों के तहत चालान भी कट सकता है। नए नियमों में रिन्यूअल की तारीख को लेकर भी एक जरूरी बात स्पष्ट की गई है। अगर पुराने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी से पहले के आखिरी 10 दिनों के भीतर रिन्यूअल कराया जाता है, तो नया सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी तारीख से लागू होगा। वहीं, सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कराने पर नए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रिन्यूअल की तारीख से शुरू होगी। जिन लोगों के पास नए नियम लागू होने से पहले जारी किया गया PUC सर्टिफिकेट है, उनके लिए नई वैलिडिटी पहली बार रिन्यू कराने पर लागू होगी।