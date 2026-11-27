सर्दियों में कमरे के साइज और इस्तेमाल के समय के हिसाब से PTC सिरेमिक हीटर, ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) और कॉइल फैन ब्लोअर का चुनाव अलग होता है। तुरंत गर्माहट और पोर्टेबिलिटी के लिए PTC हीटर जबकि रात भर शांत व संतुलित गर्मी के लिए OFR बेहतर रहता है।

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सर्दियों में कमरे के लिए सही रूम हीटर चुनते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि PTC (सिरेमिक) हीटर लिया जाए या ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) और साधारण कॉइल फैन ब्लोअर। हर तकनीक अलग तरह से काम करती है और कमरे के साइज व इस्तेमाल के समय के हिसाब से अलग अनुभव देती है।

OFR vs PTC

1. PTC सिरेमिक हीटर बनाम ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) गर्म करने की रफ्तार (Heating Speed): PTC सिरेमिक हीटर में सिरेमिक प्लेटें होती हैं जो स्विच ऑन करते ही 30 से 60 सेकंड में गर्म हवा फेंकने लगती हैं। इसके उलट, ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) के अंदर मौजूद थर्मल ऑयल को गर्म होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, इसलिए यह धीरे-धीरे पूरे कमरे का तापमान बढ़ाता है।

कमरे का साइज और इस्तेमाल का समय: अगर आपको स्टडी टेबल के पास, ऑफिस में या छोटे कमरे में 1 से 3 घंटे के लिए तुरंत गर्माहट चाहिए, तो PTC हीटर बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप पूरी रात (4 से 8 घंटे) बड़े बेडरूम या लिविंग रूम को गर्म रखना चाहते हैं, तो OFR हीटर ज़्यादा असरदार साबित होता है।

नमी और ऑक्सीजन पर असर: PTC हीटर पंखे के ज़रिए सीधे गर्म हवा फेंकता है, जिससे लंबे समय तक चलाने पर हवा में हल्की खुश्की महसूस हो सकती है। वहीं OFR हीटर बिना पंखे के प्राकृतिक तरीके से गर्मी फैलाता है, जिससे हवा की नमी बनी रहती है और घुटन नहीं होती।

आवाज़ और पोर्टेबिलिटी: PTC हीटर हल्का होता है और इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में उठाकर ले जाना आसान है, हालांकि इसके पंखे की हल्की आवाज़ आती है। OFR हीटर पूरी तरह शांत (Silent) रहता है, लेकिन भारी मेटल बॉडी के कारण इसे पहियों (Castor wheels) पर खिसकाना पड़ता है।

हीट रिटेंशन (बंद करने के बाद गर्माहट): PTC हीटर स्विच ऑफ करते ही तुरंत ठंडा हो जाता है, जबकि OFR हीटर का तेल देर तक गर्म रहने के कारण बंद होने के बाद भी 1 से 2 घंटे तक कमरे को गर्म रखता है।





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2. PTC सिरेमिक हीटर बनाम साधारण कॉइल फैन ब्लोअर अगर आप कॉम्पैक्ट ब्लोअर हीटर देख रहे हैं, तो PTC सिरेमिक और पारंपरिक मेटल-कॉइल फैन हीटर में यह अंतर होता है:

बिजली की खपत और सुरक्षा: PTC सिरेमिक प्लेटें एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद बिजली की खपत अपने आप कम कर लेती हैं (सेल्फ-रेगुलेटिंग), जिससे साधारण कॉइल हीटर के मुकाबले करीब 20–30% तक बिजली की बचत होती है। इसके अलावा, PTC में लाल-गर्म खुले तार (exposed glowing coils) नहीं होते, जिससे जलने या आग लगने का खतरा कम रहता है।

कीमत: साधारण कॉइल फैन हीटर शुरुआती कीमत में सस्ते (₹1,500–₹2,500 के आसपास) मिल जाते हैं, जबकि अच्छे PTC सिरेमिक हीटर की शुरुआत लगभग ₹2,700 से ₹3,600 के बीच होती है।

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आपके लिए कौन-सा हीटर सही है? PTC सिरेमिक हीटर चुनें: अगर आपका कमरा छोटा है, आपको स्विच ऑन करते ही तुरंत गर्माहट चाहिए, या आप दिन में कुछ घंटों के लिए हल्का और सुरक्षित हीटर चाहते हैं।

ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) चुनें: अगर आप रात भर सोते समय बड़े कमरे को बिना आवाज़ और बिना हवा सुखाए गर्म रखना चाहते हैं।





अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) 1. रात भर सोते समय चलाने के लिए PTC हीटर और ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) में कौन बेहतर है? रात भर इस्तेमाल के लिए ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) बेहतर रहता है क्योंकि इसमें पंखा नहीं होता, जिससे यह बिना आवाज़ किए और हवा की नमी को सुखाए बिना कमरे को समान रूप से गर्म रखता है। स्विच बंद करने के बाद भी यह देर तक गर्माहट बनाए रखता है।

2. क्या PTC सिरेमिक हीटर साधारण कॉइल फैन ब्लोअर के मुकाबले कम बिजली खर्च करता है? हां, PTC सिरेमिक हीटर में सेल्फ-रेगुलेटिंग सिरेमिक प्लेटें लगी होती हैं जो कमरे के गर्म होने पर अपने आप पावर की खपत कम कर लेती हैं। इससे पारंपरिक मेटल-कॉइल ब्लोअर की तुलना में करीब 20–30% तक बिजली की बचत हो सकती है और खुले लाल तार न होने से सुरक्षा भी ज़्यादा मिलती है।

3. छोटे कमरे या स्टडी टेबल के पास तुरंत गर्माहट के लिए कौन-सा हीटर सही है? अगर आपको स्विच ऑन करते ही 30 से 60 सेकंड के भीतर गर्म हवा चाहिए और आप हीटर को एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से ले जाना चाहते हैं, तो हल्का और कॉम्पैक्ट PTC सिरेमिक हीटर सबसे उपयुक्त विकल्प है।

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