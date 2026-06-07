बिना जेब खाली किए PS5 पर मिलेगी असली 4K गेमिंग! Amazon के इन तगड़े ऑफर्स को देखकर आप भी तुरंत कर देंगे ऑर्डर
अमेजन पर उपलब्ध प्रीमियम गेमिंग मॉनीटर्स हाई रिफ्रेश रेट और शानदार कलर्स के साथ आपके PS5 गेमिंग अनुभव को बेहतरीन बनाते हैं। ये डिस्प्ले गहरे काले रंग और बेहतरीन क्लैरिटी देकर आपको हर गेम में असली विज़ुअल मज़ा प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने प्लेस्टेशन 5 (PS5) के लिए एक अल्टीमेट और नेक्स्ट-लेवल डिस्प्ले की तलाश में हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध गेमिंग मॉनीटर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। गेमिंग की दुनिया में विज़ुअल्स को और अधिक सजीव बनाने के लिए यह नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इस समय सबसे आगे है। सैमसंग और एमएसआई जैसे टॉप ब्रांड्स के मॉनीटर्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं।
इन मॉनीटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी Quantum Dot OLED टेक्नोलॉजी है। यह सामान्य स्क्रीन के मुकाबले गहरे काले रंग, बेहतरीन ब्राइटनेस और बेहद वाइब्रेंट कलर्स डिलीवर करती है। जब आप PS5 पर हाई-ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलते हैं, तो हर एक फ्रेम में कमाल की क्लैरिटी देखने को मिलती है।
इसके अलावा, 0.03ms का रिस्पॉन्स टाइम और 240Hz तक का रिफ्रेश रेट गेमिंग के दौरान होने वाले मोशन ब्लर और स्क्रीन टियरिंग को पूरी तरह खत्म कर देता है। फास्ट-पेस्ड एक्शन गेम्स और शूटिंग गेम्स में आपको बिना किसी लैग के स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप अपने गेमिंग सेटअप को एक प्रीमियम अपग्रेड देना चाहते हैं, तो अमेजन पर इन टॉप-रेटेड मॉनीटर्स के ऑफर्स को ज़रूर चेक करें।
1. Samsung 32" Odyssey G5 Fast IPS Gaming Monitor|QHD 2560 x 1440|180 Hz|1ms|300nits|HDR10|AMD FreeSync|G-Sync|Ports-DP,HDMI,Headphone|Height-Tilt-Swivel-Pivot Adjustable Stand|LS32FG502EWXXL|Black
Samsung Odyssey G5 G50F 32" एक प्रीमियम मिड-रेंज गेमिंग मॉनीटर है, जो विशेष रूप से उन गेमर्स के लिए बनाया गया है जो बड़ी स्क्रीन पर बेहतरीन स्पीड और विज़ुअल्स चाहते हैं। इस मॉनीटर में 32 इंच की बड़ी स्क्रीन के साथ QHD (2K) रिजॉल्यूशन और Fast IPS पैनल दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान कमाल की कलर एक्यूरेसी और वाइड व्यूइंग एंगल्स प्रदान करता है। 25,690 रुपये की आकर्षक कीमत पर यह मॉनीटर स्पीड, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और एर्गोनोमिक स्टैंड का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-स्मूथ गेमिंग
शानदार कलर और व्यूइंग एंगल
नो-स्क्रीन टियरिंग
आंखों के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
सीमित ब्राइटनेस और HDR
कंट्रास्ट रेशियो
2. Acer EK240Y P6 P6 23.8 Inch IPS Full HD Backlit LED Monitor I 144Hz Refresh Rate, 1MS VRB Response Time, AMD FreeSync I 1 x VGA 1 x HDMI with Inbox HDMI Cable I Zero Frame Design I Eye Care I Black
Acer EK240Y P6 एक बजट-फ्रेंडली गेमिंग मॉनीटर है, जो कम कीमत में बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस चाहने वाले यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मात्र 6,749 रुपये की कीमत में यह मॉनीटर 23.8 इंच की Full HD स्क्रीन के साथ 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। इसका IPS पैनल शानदार कलर्स और 178-डिग्री का वाइड व्यूइंग एंगल देता है, जिससे यह बजट गेमिंग, ऑफिस के काम और मल्टीमीडिया कंटेंट देखने के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में हाई रिफ्रेश रेट
IPS पैनल और अच्छे कलर्स
टीयर-फ्री गेमिंग
आधुनिक ज़ीरो-फ़्रेम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कनेक्टिविटी पोर्ट्स
इन-बिल्ट स्पीकर नहीं
3. Lenovo Legion {Smartchoice} R27qe Gen 2 | 27" (68.58cm) QHD IPS 200Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, 99%sRGB, 2xHDMI 2.1, TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C7GAC3IN
Lenovo Legion R27qe Gen 2 एक हाई-परफॉर्मेंस प्रीमियम गेमिंग मॉनीटर है, जिसे विशेष रूप से पीसी गेमर्स और PS5 यूज़र्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अमेजन पर यह मॉनीटर PS5 के लिए बेस्ट चॉइस के रूप में काफी लोकप्रिय है। 16,421 रुपये की बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत पर, यह 27 इंच की IPS स्क्रीन, QHD (2K) रिजॉल्यूशन और 200Hz का जबर्दस्त रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। यह मॉनीटर कम बजट में बिल्कुल स्मूथ, लैग-फ्री और क्रिस्प विज़ुअल्स का अनुभव देने के लिए बेस्ट-इन-क्लास विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन विज़ुअल और रिजॉल्यूशन
अल्ट्रा-फास्ट 200Hz और 0.5ms
PS5 के लिए परफेक्ट (HDMI 2.1)
पूरी तरह एडजस्टेबल स्टैंड
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट स्पीकर का न होना
कोई USB हब नहीं
4. Dell SE2725HG 27" FHD IPS Gaming Monitor, 200Hz Refresh, 3side narrow bezels, 1ms GtG, AMD FreeSync Premium, HDR 10, 300nits, 1000:1 Contrast, 99% Srgb, Tilt, 2*HDMI 2.1 TDMS(supports HDMI VRR),DP 1.4
Dell SE2725HG एक बजट-फ्रेंडली और हाई-स्पीड गेमिंग मॉनीटर है, जो उन यूज़र्स के लिए बेस्ट है जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन और हाई रिफ्रेश रेट चाहते हैं। 12,599 रुपये की बेहद आक्रामक कीमत पर यह मॉनीटर 27 इंच की IPS स्क्रीन, 200Hz का ज़बरदस्त रिफ्रेश रेट और FHD (1080p) रिजॉल्यूशन ऑफर करता है। Dell की भरोसेमंद बिल्ड क्वालिटी और कंसोल गेमिंग के लिए एडवांस फीचर्स (जैसे HDMI VRR) के साथ, यह मॉनीटर बजट पीसी गेमर्स और कंसोल प्लेयर्स दोनों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू पैक्ड ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-स्मूथ 200Hz रिफ्रेश रेट
Fast IPS पैनल और शानदार कलर्स
कंसोल के लिए बेस्ट (HDMI VRR सपोर्ट)
अल्ट्रा-थिन 3-साइड बेज़ेल्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टैंड एडजस्टमेंट
इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं
5. MSI MAG 255F E20 24.5-Inch FHD 1920x1080 Gaming Monitor, 200Hz, 0.5ms, HDR Ready, AMD FreeSync Premium, Eye Care, AI Vision, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Frame-Less, Tilt Adjustable, Vesa Mount, Black
MSI MAG 255F E20 एक कॉम्पैक्ट और बेहद शक्तिशाली बजट गेमिंग मॉनीटर है, जिसे विशेष रूप से ई-स्पोर्ट्स और फास्ट-पेस्ड गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। 9,499 रुपये की शानदार बजट कीमत पर यह मॉनीटर 24.5 इंच की स्क्रीन, Full HD (1080p) रिजॉल्यूशन और 200Hz का सुपर-फास्ट रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। इसका Rapid IPS पैनल बेहतरीन कलर एक्यूरेसी देता है, जो इसे बजट में एक टॉप-टियर गेमिंग डिस्प्ले बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
परफेक्ट पिक्सल डेंसिटी
अल्ट्रा-फास्ट 200Hz और 0.5ms रिस्पॉन्स
Rapid IPS और रिच कलर्स
स्मार्ट AI विज़न
क्यों खोजें विकल्प
केवल टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड
कोई इन-बिल्ट स्पीकर नहीं
6. LG 32GS60QC 80cm (32 Inch) Ultragear Curved (1000R) QHD (2560x1440) Gaming Monitor, 180Hz, 1ms, 3-Side Virtually Borderless, Anti-Glare, DP, HDMI X 2, HP Out, AMD FreeSync™, Tilt Adjustment (Black)
LG UltraGear 32GS60QC एक बेहतरीन और इमर्सिव बड़ी स्क्रीन वाला कर्व्ड गेमिंग मॉनीटर है, जो प्रीमियम फीचर्स को बेहद किफायती कीमत पर पेश करता है। 19,599 रुपये की आकर्षक कीमत में यह मॉनीटर 32 इंच की बड़ी स्क्रीन, QHD (2K) रिजॉल्यूशन और 1000R कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। इसका 1000R कर्व इंसानी आंखों के देखने के दायरे के बिल्कुल अनुकूल है, जो गेम खेलते समय या मूवी देखते समय आपको पूरी तरह से विज़ुअल्स के अंदर होने का अहसास कराता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कंट्रास्ट और डीप ब्लैक्स
हाई-स्पीड गेमप्ले
शानदार कलर एक्यूरेसी
एडवांस गेमिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
IPS के मुकाबले कम व्यूइंग एंगल्स
सीमित स्टैंड एडजस्टमेंट
7. BenQ GW2291 22" IPS 100Hz FHD Eye-Care Monitor |1300:1 Contrast| 5ms GtG| 2Wx2 Built-in Speakers|Ultrathin Bezel |HDMI | VGA | Low Blue Light |Flicker Free| TÜV Rheinland Eye Comfort 2.0 (Black)
BenQ GW2291 एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली मॉनीटर है, जिसे विशेष रूप से पढ़ाई, ऑफिस के काम, सामान्य गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। मात्र 6,998 रुपये की कीमत पर यह मॉनीटर 21.5 (22) इंच की IPS स्क्रीन, Full HD (1080p) रिजॉल्यूशन और 100Hz का रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। इस मॉनीटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी एडवांस आई-केयर टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट स्पीकर्स हैं, जो इस बजट रेंज में इसे वर्क फ्रॉम होम और स्टूडेंट्स के लिए एक ऑल-राउंडर विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-एडवांस आई केयर
इन-बिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स
IPS पैनल और बेहतर कंट्रास्ट
अल्ट्रा-स्लिम बेज़ेल डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित गेमिंग फीचर्स
केवल बेसिक स्टैंड
1. PS5 के लिए कौन सा मॉनिटर सबसे अच्छा है?
- प्लेस्टेशन 5 (PS5) के लिए सबसे अच्छा मॉनिटर वह होता है जिसमें HDMI 2.1 पोर्ट, 4K या QHD (2K) रिजॉल्यूशन, और कम से कम 120Hz या उससे ज्यादा का रिफ्रेश रेट हो।
- प्रीमियम और अल्टीमेट गेमिंग के लिए: QD-OLED मॉनीटर्स (जैसे Asus ROG Swift OLED PG32UCDM या Dell Alienware AW3225QF) बेस्ट हैं। इनमें आपको असली विज़ुअल मज़ा, गहरे काले रंग और 0.03ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है।
- शानदार वैल्यू-फॉर-मनी के लिए: Lenovo Legion R27qe Gen 2 (27-इंच QHD, 200Hz) एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 2x HDMI 2.1 पोर्ट्स दिए गए हैं जो PS5 पर बिना किसी लैग के 120Hz गेमिंग और VRR (Variable Refresh Rate) को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं।
2. सबसे अच्छा मॉनिटर कौन सा है?
सबसे अच्छा मॉनिटर पूरी तरह से आपके काम पर निर्भर करता है,
गेमिंग के लिए: OLED या Fast IPS पैनल वाले मॉनिटर सबसे अच्छे होते हैं जिनमें रिफ्रेश रेट 180Hz से 240Hz के बीच हो और रिस्पॉन्स टाइम 1ms से कम हो (जैसे Samsung Odyssey G5 या Lenovo Legion सीरीज)।
ऑफिस वर्क और पढ़ाई के लिए: BenQ के आई-केयर मॉनिटर्स (जैसे BenQ GW2291) सबसे अच्छे माने जाते हैं। इनमें बेहतरीन आई-प्रोटेक्शन (TÜV सर्टिफाइड) और इन-बिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं।
कंटेंट क्रिएशन/वीडियो एडिटिंग के लिए: 4K IPS मॉनिटर्स बेस्ट होते हैं, जो 100% sRGB या DCI-P3 कलर एक्यूरेसी प्रदान करते हैं (जैसे Dell UltraSharp या LG Gram सीरीज)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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