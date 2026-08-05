बरसात में बढ़ते इंफेक्शन से बचें! Amazon से बजट में मंगवाएं ये वॉटर प्यूरीफायर और रखें फैमिली को हेल्दी

बरसात के मौसम में दूषित पानी से होने वाले इंफेक्शन से बचने के लिए परिवार को साफ और सुरक्षित पानी देना बेहद जरूरी है। Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ कई टॉप ब्रांड्स के बजट-फ्रेंडली Water Purifiers उपलब्ध हैं, जिन्हें खरीदकर आप सेहत भी बना सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं।

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मानसून के सुहावने मौसम के साथ ही पानी से फैलने वाली बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में दूषित पानी परिवार की सेहत बिगाड़ सकता है। बारिश के दिनों में पेट की बीमारियों, हैजा, टाइफाइड और पीलिया से बचने का सबसे आसान उपाय है घर में साफ और सुरक्षित पीने का पानी।

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दूषित पानी से सेहत को खतरा, Amazon डील्स से मिलेगी राहत अगर आप भी अपने परिवार को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो Amazon पर चल रही शानदार डील्स आपके बेहद काम आ सकती हैं। इस समय Amazon पर AQUA, Kent और Pureit जैसे बड़े ब्रांड्स के वॉटर प्यूरीफायर पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

एडवांस RO+UV टेक्नोलॉजी और बजट-फ्रेंडली ऑफर्स ये आधुनिक Water Purifiers RO, UV और TDS कंट्रोलर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो पानी के हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को पूरी तरह साफ कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्यूरीफायर आपके बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं। Amazon पर नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आप इन्हें और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। इस मानसून आज ही Amazon से सही प्यूरीफायर चुनें और फैमिली को हेल्दी रखें।

बरसात के मौसम में पानी से फैलने वाले इंफेक्शन से अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए Native M1 Pro Water Purifier by Urban Company एक बेहतरीन स्मार्ट विकल्प है। यह वॉटर प्यूरीफायर न केवल आपको 10-स्टेज RO+UV+कॉपर+अल्कालाइन प्यूरिफिकेशन देता है, बल्कि इसमें 2 साल तक बिना किसी सर्विसिंग की अनोखी सुविधा भी मिलती है।

Urban Company ऐप के जरिए स्मार्ट रियल-टाइम मॉनिटरिंग और 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी के साथ आने वाला यह प्यूरीफायर प्रीमियम फीचर्स और बेहतरीन बचत का सही कॉम्बिनेशन है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी 10-Stage RO + UV + Copper + Alkaline + Mineraliser विशेष फीचर्स स्मार्ट रियल-टाइम ट्रैकिंग, 2 साल नो सर्विस, 10-स्टेज फिल्ट्रेशन मटीरियल फूड ग्रेड प्लास्टिक प्रोडक्ट डाइमेंशन 33.5 L x 25.2 W x 54.6 H सेमी वारंटी 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी क्यों खरीदें 2 साल तक कोई सर्विस खर्च नहीं 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन 100% RO प्यूरीफिकेशन क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बॉडी शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा

यह वॉटर प्यूरीफायर 10-स्टेज फिल्ट्रेशन के साथ आता है, जिसमें RO, UV, UF और कॉपर मिनरल कार्ट्रिज शामिल हैं। इसकी 12 लीटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता और TDS एडजेस्टर इसे हर तरह के पानी (बोरवेल, टैंकर या सप्लाई का पानी) के लिए सही बनाते हैं।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी 10-Stage RO + UV + UF + TDS Adjuster + Copper Cartridg विशेष फीचर्स Automatic Shut Off, TDS Controller, Copper Mineral Infuser बॉडी मटीरियल फूड-ग्रेड प्लास्टिक क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली कीमत ऑटो शट-ऑफ TDS कंट्रोलर कॉपर और मिनरल बेनिफिट्स क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क

यदि आप बहुत कम कीमत में बड़ी क्षमता वाला वॉटर प्यूरीफायर खोज रहे हैं, तो Kinsco Aqua Punch Water Purifier एक बेहतरीन विकल्प है। यह 15 लीटर के विशाल स्टोरेज टैंक के साथ आता है और इसमें Copper, RO, UV, UF के साथ TDS Adjuster दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक फ्री प्री-फिल्टर (Free Pre Filter) भी मिलता है, जो बाहरी कचरे और मिट्टी को रोकने में मदद करता है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी Copper + RO + UV + UF + TDS Adjuster स्टोरेज क्षमता 15 लीटर विशेष फीचर्स फ्री प्री-फिल्टर, कॉपर टेक्नोलॉजी, TDS कंट्रोलर वारंटी 1 साल क्यों खरीदें विशाल 15 लीटर क्षमता फ्री प्री-फिल्टर शामिल कॉपर व मिनरल टेक्नोलॉजी हर तरह के पानी के लिए उपयुक्त क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन 1 साल केवल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वारंटी

भारतीय घरों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला Kent Grand RO Water Purifier अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है। यह प्यूरीफायर RO + UF + TDS Control के साथ टैंक में UV LED लाइट के साथ आता है, जिससे स्टोर किया हुआ पानी लंबे समय तक जर्म्स और बैक्टीरिया से मुक्त रहता है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी RO + UF + TDS Control + In-Tank UV LED स्टोरेज क्षमता 8 लीटर विशेष फीचर्स Free Installation, Automatic Shut Off, TDS Meter वारंटी व सर्विस 1 साल फ्री वारंटी + Kent Genuine Service Plan क्यों खरीदें फ्री सर्विस व इंस्टॉलेशन UV LED इन-टैंक सुरक्षा पेटेंट TDS कंट्रोलर देशभर में सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क क्यों खोजें विकल्प टैंक थोड़ा छोटा कीमत थोड़ी ज्यादा

यदि आपके घर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सप्लाई वाला पानी आता है, तो Havells Aquas Lite Water Purifier एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। यह 4-स्टेज UV+UF फिल्ट्रेशन के साथ आता है, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। इसके अलावा, इसमें लगा मैग्नीशियम कार्ट्रिज पानी में आवश्यक मिनरल्स जोड़ता है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी 4-Stage UV + UF Purification स्टोरेज क्षमता 7 लीटर विशेष फीचर्स Vital Magnesium Cartridge, Automatic Shut-Off, Significant Water Savings वारंटी 1 साल उपयुक्त पानी का स्रोत केवल म्यूनिसिपल / सप्लाई का पानी क्यों खरीदें मैग्नीशियम से भरपूर सेहतमंद पानी पानी की बचत म्यूनिसिपल वाटर के लिए बेस्ट ब्रांडेड वारंटी और सर्विस ऑटोमैटिक शट-ऑफ क्यों खोजें विकल्प हाई TDS / बोरवेल पानी के लिए उपयुक्त नहीं

अगर आप मिड-रेंज बजट में एक भरोसेमंद और एडवांस्ड फीचर्स वाला RO प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं, तो Livpure GLO PRO++ Water Purifier एक शानदार चॉइस है। यह 7-स्टेज एडवांस प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ आता है, जो बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल पानी को पूरी तरह पीने योग्य और सेहतमंद बनाता है। इसके साथ कंपनी की तरफ से फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन भी दिया जाता है।

Specifications रिफिकेशन टेक्नोलॉजी 7-Stage RO + UV + UF + Taste Enhancer स्टोरेज क्षमता 7 लीटर विशेष फीचर्स Free Standard Installation, Silver Impregnated Post Carbon, LED Indicators उपयुक्त पानी का स्रोत बोरवेल, टैंकर, म्यूनिसिपल वाटर वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 7-स्टेज एडवांस्ड प्यूरिफिकेशन फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन सिल्वर पोस्ट-कार्बन टेक्नोलॉजी टेस्ट एन्हांसर एलईडी इंडिकेटर्स क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए 7 लीटर का टैंक थोड़ा छोटा प्लास्टिक बॉडी फिनिश

अगर आपका बजट ₹4,000 के आसपास है और आप सभी जरूरी सुरक्षा मानकों वाला प्यूरीफायर चाहते हैं, तो Addyz 8L RO UV UF Home Water Purifier एक बहुत ही किफायती विकल्प है। यह 7-स्टेज फिल्ट्रेशन, TDS कंट्रोलर और ISI/BIS सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो बोरवेल, टैंकर और सप्लाई के पानी को साफ करता है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी 7-Stage RO + UV + UF + TDS Control स्टोरेज क्षमता 8 लीटर विशेष फीचर्स Silicone O-Ring Seal (Cockroach/Ant Proof), BIS/ISI Certified, TDS Adjuster वारंटी 1 साल क्यों खरीदें किफायती बजट सेगमेंट एंटी-इंसेक्ट सिलिकॉन ओ-रिंग सील BIS और ISI सर्टिफाइड 15L/hr प्यूरिफिकेशन रेट क्यों खोजें विकल्प पेड सर्विस और विजिट चार्ज फिल्टर्स वारंटी में शामिल नहीं

सवाल 1: मुझे अपने कमरे के हिसाब से किस साइज़ का एयर प्यूरीफायर चुनना चाहिए? जवाब: एयर प्यूरीफायर का चुनाव कमरे के क्षेत्रफल (Square Feet / Sq. Ft.) और उसके CADR (Clean Air Delivery Rate) के आधार पर किया जाता है: कमरे का माप: प्यूरीफायर खरीदने से पहले कमरे का एरिया (लम्बाई × चौड़ाई) माप लें।

अगर आपका कमरा 250 Sq. Ft. का है, तो हमेशा उससे थोड़े बड़े कवरेज (उदा. 300-350 Sq. Ft.) वाला प्यूरीफायर लें।

CADR वैल्यू: यह बताता है कि प्यूरीफायर कितनी तेजी से हवा को साफ करता है। छोटे कमरे के लिए 150-200 m³/hr और बड़े लिविंग रूम के लिए 300+ m³/hr CADR अच्छा माना जाता है। सवाल



2: एयर प्यूरीफायर में कौन-कौन से फ़िल्टर होने सबसे ज़रूरी हैं?

जवाब:एक प्रभावी एयर प्यूरीफायर में कम से कम 3-लेयर (Triple Filtration System) होनी चाहिए।

प्री-फ़िल्टर (Pre-filter): यह बड़े कणों जैसे धूल, बाल और पालतू जानवरों के रोएं को रोकता है।

True HEPA फ़िल्टर: यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह हवा में मौजूद PM 2.5, PM 10, बैक्टीरिया और पराग (pollen) जैसे सूक्ष्म कणों को 99.97% तक छानता है।

एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर (Activated Carbon): यह बदबू, धुएं और हानिकारक गैसों (VOCs) को सोखने का काम करता है।

सलाह: ऐसे प्यूरीफायर से बचें जो बहुत अधिक ओजोन (Ozone) गैस छोड़ते हों (जैसे कुछ आयनाइजर)।

सवाल 3: खरीदने के बाद इसका मेंटेनेंस और फ़िल्टर बदलने का खर्च कितना आता है? जवाब: एयर प्यूरीफायर केवल एक बार का निवेश नहीं है, इसका मुख्य रनिंग कॉस्ट फ़िल्टर रिप्लेसमेंट होता है: फ़िल्टर की उम्र: हवा के प्रदूषण के स्तर के आधार पर आमतौर पर HEPA और कार्बन फ़िल्टर को 6 से 12 महीने में बदलना पड़ता है।

बदलने का खर्च: भारत में एक नए फ़िल्टर सेट की कीमत लगभग ₹1,500 से ₹4,000 के बीच होती है (ब्रांड और मॉडल के अनुसार)। बिजली की खपत: ज्यादातर एयर प्यूरीफायर 30 से 60 वाट बिजली खर्च करते हैं, जो एक साधारण पंखे के बराबर है, इसलिए बिजली का बिल बहुत कम आता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।