गजब की तकनीक, अब सपनों को भी कर सकेंगे कंट्रोल, बस सिर पर बांधना होगा यह AI डिवाइस

Prophetic AI का दावा है कि उसके दो नए वियरेबल डिवाइस - Dual और Phase, लोगों के सपने देखने के तरीके को बदल सकते हैं। ये वियरेबल बैंड जैसे दिखते हैं, जिन्हें सोते समय सिर के ऊपर बांधना पड़ता है और उनमें एक तार जुड़ा होता है। कैसे काम करते हैं ये डिवाइस, चलिए बताते हैं

AI बहुत कुछ कर सकता है। यह कोडिंग कर सकता है, लिख सकता है, और आपका ऑफिक का काम तो मिनटों में निपटा सकता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एआई आपको सपनों पर कंट्रोल भी दे सकता है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। दरअसल, Prophetic AI नाम का एक स्टार्टअप यही दावा कर रहा है। इस कंपनी ने कुछ नए वियरेबल्स लॉन्च किए हैं, जो कथित तौर पर आपको यह कंट्रोल करने की सुविधा देते हैं कि आप क्या सपना देखते हैं, और इन सबकी शुरुआती कीमत $449 (लगभग 42,300 रुपये) है। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

Prophetic AI का दावा है कि उसके दो नए वियरेबल डिवाइस - Dual और Phase, लोगों के सपने देखने के तरीके को बदल सकते हैं। ये वियरेबल बैंड जैसे दिखते हैं, जिन्हें सोते समय सिर के ऊपर बांधना पड़ता है और उनमें एक तार जुड़ा होता है। कंपनी की वेबसाइट पर डिजाइन के मामले में ये दोनों डिवाइस लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। ये डिवाइस 'ल्यूसिड ड्रीम्स' (lucid dreams) को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी ऐसी स्थिति जब आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं और आप उन सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं।

कैसे काम करते हैं ये AI डिवाइस Prophetic AI ने एक्स पर इनके काम करने के तरीके को बताया है। कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस माथे के जरिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सुरक्षित अल्ट्रासोनिक एनर्जी भेजते हैं और फ्रंटोपैरिएटल नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं। यह नेटवर्क आमतौर पर सपने देखते समय इनएक्टिव रहता है, जिसकी वजह से सपनों में स्पष्टता की कमी होती है।

कंपनी का दावा है कि, इस नेटवर्क को एक्टिवेट करके, ये डिवाइस उस एक्टिविटी को फिर से बैलेंस करने में मदद करते हैं और सपनों को धीरे-धीरे ज्यादा स्पष्ट (lucid) अवस्था में ले जाते हैं। Prophetic Pulse डिवाइस में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या EEG सेंसर भी लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल दिमाग की एक्टिविटी को समझने के लिए किया जाता है। एलन मस्क की न्यूरालिंक भी अपनी ब्रेन इम्प्लांट चिप्स (BCI) में EEG सेंसर का इस्तेमाल करती है।

यह प्रस्ताव ट्रांसक्रेनियल फोकस्ड अल्ट्रासाउंड (tFUS) और AI के मेल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य REM नींद के दौरान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को टारगेट करना है। थ्योरी में, यह तकनीक डिवाइस को 'ल्यूसिड ड्रीम्स' (सचेत स्वप्न) उत्पन्न करने और सपनों की याददाश्त, स्पष्टता व उन पर नियंत्रण को बेहतर बनाने में सक्षम बना सकती है। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है।