घर को मूवी हॉल का लुक देने आ गए होम प्रोजेक्टर्स, अमेजन पर कीमत हो गई आधी से भी कम

घर पर थिएटर बनाने के लिए आप अमेजन सेल में प्रोजेक्टर खरीद सकते हैं और वो भी सस्ती कीमत पर। यहां हम आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्टर्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Thu, 20 Nov 2025 04:36 PM

होम थिएटर के लिए प्रोजेक्टर आपके कमरे को एक मिनी सिनेमाघर में बदलने का सबसे आसान तरीका है। ये प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर फिल्में, स्पोर्ट्स और वेब सीरीज देखने का शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। मॉर्डन प्रोजेक्टर हाई रेजोल्यूशन, ब्राइट डिस्प्ले और क्लियर वॉयस के साथ आते हैं, जिससे विजुअल क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। इन्हें सेट करना आसान होता है और दीवार या स्क्रीन पर बड़ी इमेज आसानी से प्रोजेक्ट की जा सकती है। अमेजन पर इन्हें काफी कम कीमत में खरीदा जा सकेगा।

इसकी कीमत 67% डिस्काउंट के साथ 9,990 रुपये हो गई है। यह एक फुली ऑटोमैटिक 4K अल्ट्रा HD प्रोजेक्टर है, जो घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसका 400 ISO ब्राइटनेस और नेटिव 1080p क्वालिटी वीडियो को क्लियर और शार्प बनाते हैं। Whale TV+ और Android सपोर्ट के साथ Netflix, Prime और अन्य ऐप्स आसानी से चल सकती हैं। इनमें वाई-फाई 6, ब्लूटूथ और FlexAngle फीचर इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 4K Ultra HD सपोर्ट, नेटिव 1080p ब्राइटनेस 400 ISO सपोर्ट Whale TV+ और Android ऐप्स Netflix, Prime Video इन-बिल्ट कनेक्टिविटी WiFi 6, Bluetooth, FlexAngle क्यों खरीदें बेहतरीन पिक्चर और ब्राइटनेस स्मार्ट टीवी जैसे फीचर्स कनेक्टिविटी विकल्प ज्यादा क्यों खोजें विकल्प धूप में ब्राइटनेस थोड़ी कम इन-बिल्ट स्पीकर औसत

इसकी कीमत 85% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये है। यह एक स्मार्ट 1080P HD प्रोजेक्टर है, जो 4K सपोर्ट और एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे बेहद फास्ट बनाती है। इसका 180° रोटेटेबल स्टैंड किसी भी एंगल पर प्रोजेक्शन करने की सुविधा देता है। कार कीस्टोन करेक्शन से स्क्रीन हमेशा सीधी और साफ रहती है। यह मोबाइल, टीवी स्टिक और अन्य डिवाइसों के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है।

Specifications डिस्प्ले 1080P HD प्रोजेक्शन, 4K सपोर्ट सपोर्ट 180° रोटेटेबल स्टैंड कनेक्टिविटी WiFi 6 और Bluetooth क्यों खरीदें फास्ट वायरलेस कनेक्टिविटी किसी भी एंगल पर प्रोजेक्शन मोबाइल और TV स्टिक के साथ आसान कनेक्ट क्यों खोजें विकल्प बहुत तेज रोशनी वाले कमरे में ब्राइटनेस कम इन-बिल्ट स्पीकर औसत बड़े हॉल के लिए ल्यूमेन कम महसूस

इसकी कीमत 73% डिस्काउंट के साथ 5,990 रुपये हो गई है। यह एक स्मार्ट एंड्रॉइड 13 प्रोजेक्टर है। यह 1080p और 4K सपोर्ट देता है। इसका रोटेटेबल डिजाइन किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन को आसान बनाता है। ऑटो फोक्स और 4D कीस्टोन से स्क्रीन हमेशा साफ और सही एंगल में रहती है। वाई-फाई 6, ब्लूटूथ और स्क्रीन मिररिंग की मदद से मोबाइल, लैपटॉप और TV स्टिक आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। Netflix, Prime जैसे ऐप्स भी इसमें इनबिल्ट है।

Specifications ओएस Android 13.0 स्मार्ट सिस्टम डिस्प्ले नेटिव 720p, 1080p/4K सपोर्ट मोड Auto Focus + 4D Keystone डिजाइन रोटेटेबल कनेक्टिविटी वाई-फाई 6, ब्लूटूथ और स्क्रीन मिररिंग क्यों खरीदें वाई-फाई 6 और BT कनेक्टिविटी ऐप्स इनबिल्ट, स्ट्रीमिंग आसान स्क्रीन सेट करना बहुत आसान हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प नेटिव रेजोल्यूशन सिर्फ 720p बहुत बड़े कमरे के लिए ब्राइटनेस कम बेसिक स्पीकर क्वालिटी

इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसे 54,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे आप हर महीने 2,667 रुपये देकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह एक प्रीमियम पोर्टेबल प्रोजेक्टर है। इसमें गूगल टीवी और लाइसेंस्ड Netflix सपोर्ट मिलता है, जिससे आप बिना किसी झंझट के सीधे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसकी 2.5 घंटे की बैटरी लाइफ और 360° एडजस्टेबल स्टैंड इसे बेहद सुविधाजनक और ट्रैवल-फ्रेंडली बनाते हैं।

Specifications ऐप्स गूगल टीवी + लाइसेंस्ड नेटफ्लिक्स ब्राइटनेस 450 ISO ल्यूमेन्स बैटरी 2.5 घंटे बैटरी बैकअप डिजाइन 360° एडजस्टेबल स्टैंड स्पीकर 2×6W Harman Kardon क्यों खरीदें शानदार साउंड क्वालिटी Netflix का लाइसेंस्ड सपोर्ट हल्का, कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प बहुत ब्राइट रूम्स के लिए ब्राइटनेस कम हाई-एंड मॉडल की तुलना में रेजोल्यूशन नॉर्मल बैटरी बैकअप लंबे मूवी सेशन के लिए कम

इसकी कीमत 32,999 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 12,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है, जो 4K Ultra HD सपोर्ट और नेटिव 1080p क्वालिटी के साथ आता है। इसमें 16000 ल्यूमेन्स की ब्राइटनेस दी गई है, जिससे कमरे में भी साफ और शार्प पिक्चर मिलती है। यह एंड्रॉइड ओएस पर आधारित है। यह नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसी ऐप्स को सपोर्ट करता है। यह वाई-फाई सपोर्ट भी करता है।

Specifications डिस्प्ले 4K Ultra HD सपोर्ट रेजोल्यूशन नेटिव 1080p ब्राइटनेस 16000 ल्यूमेन्स ऐप्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब कनेक्टिविटी वाई-फाई क्यों खरीदें बहुत ब्राइट और क्लियर पिक्चर OTT ऐप्स इन-बिल्ट बड़ा स्क्रीन साइज (300") पोर्टेबल और यूजर-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प बहुत ब्राइट कमरे में परफॉर्मेंस थोड़ी कम स्पीकर लाउड हैं लेकिन बेस मीडियम हाई-एंड लैम्प लाइफ जानकारी सीमित

इसकी कीमत 14,999 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक बजट-फ्रेंडली स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो 1080P और 4K सपोर्ट के साथ 720p नेटिव रेजोल्यूशन देता है। इसमें 3000 ल्यूमेन्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कमरे और हल्के आउटडोर इस्तेमाल के लिए सही रहेगी। यह नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो समेत कई ओटीटी ऐप्स के सपोर्ट के साथ आता है। यह वाई-फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी आदि जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 720p नेटिव, 1080p और 4K सपोर्ट ब्राइटनेस 3000 ल्यूमेन्स ऐप्स एंड्रॉइड ओएस + सभी OTT ऐप्स कनेक्टिविटी वाई-फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी, एचडीएमआई डिजाइन 180° रोटेटेबल क्यों खरीदें OTT ऐप्स पहले से मौजूद हल्का और पोर्टेबल मिररिंग और मल्टीपल पोर्ट्स रोटेटेबल डिजाइन इस्तेमाल में आसान क्यों खोजें विकल्प बहुत ब्राइट कमरे में ब्राइटनेस कम नेटिव 720p होने से क्लैरिटी 1080p जितनी शार्प नहीं स्पीकर औसत

इसकी कीमत 73% डिस्काउंट के साथ 5,399 रुपये रह जाती है। यह एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश स्मार्ट LED प्रोजेक्टर है, जिसमें 720p नेटिव रेजोल्यूशन के साथ 1080p सपोर्ट भी मिलता है। 2200 ल्यूमेन्स की ब्राइटनेस इसे कमरे में फिल्में, वीडियो और प्रेजेंटेशन देखने के लिए सही बनाती है। इसमें ब्लूटूथ और वाई-फाई की सुविधा है, जिससे आप आसानी से फोन, लैपटॉप या टैबलेट कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बिल्ट-इन स्टैंड और एडजस्टेबल हाइट/एंगल डिजाइन सेटअप को बेहद आसान बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 720p नेटिव, 1080p सपोर्ट ब्राइटनेस 2200 ल्यूमेन्स डिजाइन बिल्ट-इन स्टैंड + एडजस्टेबल एंगल कनेक्टिविटी वाई-फाई और ब्लूटूथ स्पीकर 3W इन-बिल्ट क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल ऑटो कीस्टोन से आसान सेटअप स्टैंड और एंगल एडजस्टमेंट इस्तेमाल में सुविधाजनक वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध क्यों खोजें विकल्प बहुत ब्राइट रूम में ब्राइटनेस कम 3W स्पीकर आउटपुट थोड़ा कम नेटिव 720p क्लैरिटी 1080p जितनी शार्प नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।