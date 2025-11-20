घर को मूवी हॉल का लुक देने आ गए होम प्रोजेक्टर्स, अमेजन पर कीमत हो गई आधी से भी कम
संक्षेप: घर पर थिएटर बनाने के लिए आप अमेजन सेल में प्रोजेक्टर खरीद सकते हैं और वो भी सस्ती कीमत पर। यहां हम आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्टर्स की लिस्ट दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
होम थिएटर के लिए प्रोजेक्टर आपके कमरे को एक मिनी सिनेमाघर में बदलने का सबसे आसान तरीका है। ये प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर फिल्में, स्पोर्ट्स और वेब सीरीज देखने का शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। मॉर्डन प्रोजेक्टर हाई रेजोल्यूशन, ब्राइट डिस्प्ले और क्लियर वॉयस के साथ आते हैं, जिससे विजुअल क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। इन्हें सेट करना आसान होता है और दीवार या स्क्रीन पर बड़ी इमेज आसानी से प्रोजेक्ट की जा सकती है। अमेजन पर इन्हें काफी कम कीमत में खरीदा जा सकेगा।
1. E GATE Atom 4X+ Fully Automatic Projector 4k Ultra HD | Whale TV+ Live TV on Android | Brightest 400 ISO | Native 1080p, Netflix, Prime | USB-HDMI ARC+CEC | HDR+HLG | WiFi 6, BT, FlexAngle, Egate Gold
इसकी कीमत 67% डिस्काउंट के साथ 9,990 रुपये हो गई है। यह एक फुली ऑटोमैटिक 4K अल्ट्रा HD प्रोजेक्टर है, जो घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसका 400 ISO ब्राइटनेस और नेटिव 1080p क्वालिटी वीडियो को क्लियर और शार्प बनाते हैं। Whale TV+ और Android सपोर्ट के साथ Netflix, Prime और अन्य ऐप्स आसानी से चल सकती हैं। इनमें वाई-फाई 6, ब्लूटूथ और FlexAngle फीचर इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन पिक्चर और ब्राइटनेस
स्मार्ट टीवी जैसे फीचर्स
कनेक्टिविटी विकल्प ज्यादा
क्यों खोजें विकल्प
धूप में ब्राइटनेस थोड़ी कम
इन-बिल्ट स्पीकर औसत
2. BIGASUO Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (BGP16)
इसकी कीमत 85% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये है। यह एक स्मार्ट 1080P HD प्रोजेक्टर है, जो 4K सपोर्ट और एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे बेहद फास्ट बनाती है। इसका 180° रोटेटेबल स्टैंड किसी भी एंगल पर प्रोजेक्शन करने की सुविधा देता है। कार कीस्टोन करेक्शन से स्क्रीन हमेशा सीधी और साफ रहती है। यह मोबाइल, टीवी स्टिक और अन्य डिवाइसों के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट वायरलेस कनेक्टिविटी
किसी भी एंगल पर प्रोजेक्शन
मोबाइल और TV स्टिक के साथ आसान कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
बहुत तेज रोशनी वाले कमरे में ब्राइटनेस कम
इन-बिल्ट स्पीकर औसत
बड़े हॉल के लिए ल्यूमेन कम महसूस
3. WZATCO Yuva Go Android 13.0 Smart Projector, 1080P & 4K Support, Rotatable Design, Auto & 4D Keystone with Netflix, Prime etc, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, 720P Native, White
इसकी कीमत 73% डिस्काउंट के साथ 5,990 रुपये हो गई है। यह एक स्मार्ट एंड्रॉइड 13 प्रोजेक्टर है। यह 1080p और 4K सपोर्ट देता है। इसका रोटेटेबल डिजाइन किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन को आसान बनाता है। ऑटो फोक्स और 4D कीस्टोन से स्क्रीन हमेशा साफ और सही एंगल में रहती है। वाई-फाई 6, ब्लूटूथ और स्क्रीन मिररिंग की मदद से मोबाइल, लैपटॉप और TV स्टिक आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। Netflix, Prime जैसे ऐप्स भी इसमें इनबिल्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
वाई-फाई 6 और BT कनेक्टिविटी
ऐप्स इनबिल्ट, स्ट्रीमिंग आसान
स्क्रीन सेट करना बहुत आसान
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रेजोल्यूशन सिर्फ 720p
बहुत बड़े कमरे के लिए ब्राइटनेस कम
बेसिक स्पीकर क्वालिटी
4. XGIMI 2025 New Launch MoGo 4 Portable Projector, Google TV with Licensed Netflix, 450 ISO Lumens, 2.5 Hours of Playtime, 360° Adjustable Stand, 2 x 6W Harman Kardon, Outdoor Projector, Sunset Filter
इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसे 54,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे आप हर महीने 2,667 रुपये देकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह एक प्रीमियम पोर्टेबल प्रोजेक्टर है। इसमें गूगल टीवी और लाइसेंस्ड Netflix सपोर्ट मिलता है, जिससे आप बिना किसी झंझट के सीधे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसकी 2.5 घंटे की बैटरी लाइफ और 360° एडजस्टेबल स्टैंड इसे बेहद सुविधाजनक और ट्रैवल-फ्रेंडली बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार साउंड क्वालिटी
Netflix का लाइसेंस्ड सपोर्ट
हल्का, कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ब्राइट रूम्स के लिए ब्राइटनेस कम
हाई-एंड मॉडल की तुलना में रेजोल्यूशन नॉर्मल
बैटरी बैकअप लंबे मूवी सेशन के लिए कम
5. Crossbeats Lumex Cine Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080p, Mini Projector for Room,16000 Lumens Android OS, Built-in - Netflix, Prime, YouTube, Portable, Speaker, WiFi, 300" Display Cinema
इसकी कीमत 32,999 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 12,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है, जो 4K Ultra HD सपोर्ट और नेटिव 1080p क्वालिटी के साथ आता है। इसमें 16000 ल्यूमेन्स की ब्राइटनेस दी गई है, जिससे कमरे में भी साफ और शार्प पिक्चर मिलती है। यह एंड्रॉइड ओएस पर आधारित है। यह नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसी ऐप्स को सपोर्ट करता है। यह वाई-फाई सपोर्ट भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत ब्राइट और क्लियर पिक्चर
OTT ऐप्स इन-बिल्ट
बड़ा स्क्रीन साइज (300")
पोर्टेबल और यूजर-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ब्राइट कमरे में परफॉर्मेंस थोड़ी कम
स्पीकर लाउड हैं लेकिन बेस मीडियम
हाई-एंड लैम्प लाइफ जानकारी सीमित
6. Lifelong Electronics Lightbeam Smart Projector | Android, 1080P& 4K Ultra Support, 3000 Lumens, 720p Native | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT, Mirroring, USB, HDMI, 180°, Speakers
इसकी कीमत 14,999 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक बजट-फ्रेंडली स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो 1080P और 4K सपोर्ट के साथ 720p नेटिव रेजोल्यूशन देता है। इसमें 3000 ल्यूमेन्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कमरे और हल्के आउटडोर इस्तेमाल के लिए सही रहेगी। यह नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो समेत कई ओटीटी ऐप्स के सपोर्ट के साथ आता है। यह वाई-फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी आदि जैसे फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
OTT ऐप्स पहले से मौजूद
हल्का और पोर्टेबल
मिररिंग और मल्टीपल पोर्ट्स
रोटेटेबल डिजाइन इस्तेमाल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ब्राइट कमरे में ब्राइटनेस कम
नेटिव 720p होने से क्लैरिटी 1080p जितनी शार्प नहीं
स्पीकर औसत
7. Portronics Beem 520 Smart LED Projector with Built-in Stand, Supports 1080p, 2200 Lumens, Ceiling Mountable, Bluetooth & Wi-Fi, Auto Keystone, 720p HD Native, 3W Speaker, Adjustable Height & Angle
इसकी कीमत 73% डिस्काउंट के साथ 5,399 रुपये रह जाती है। यह एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश स्मार्ट LED प्रोजेक्टर है, जिसमें 720p नेटिव रेजोल्यूशन के साथ 1080p सपोर्ट भी मिलता है। 2200 ल्यूमेन्स की ब्राइटनेस इसे कमरे में फिल्में, वीडियो और प्रेजेंटेशन देखने के लिए सही बनाती है। इसमें ब्लूटूथ और वाई-फाई की सुविधा है, जिससे आप आसानी से फोन, लैपटॉप या टैबलेट कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बिल्ट-इन स्टैंड और एडजस्टेबल हाइट/एंगल डिजाइन सेटअप को बेहद आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
ऑटो कीस्टोन से आसान सेटअप
स्टैंड और एंगल एडजस्टमेंट इस्तेमाल में सुविधाजनक
वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ब्राइट रूम में ब्राइटनेस कम
3W स्पीकर आउटपुट थोड़ा कम
नेटिव 720p क्लैरिटी 1080p जितनी शार्प नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।