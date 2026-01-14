Amazon Great Republic Day Sale: सस्ते हो गए प्रोजेक्टर, 70% तक डिस्काउंट, चेक करें डील्स और डिस्काउंट

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में एक्सचेंज ऑफर, कार्ड डिस्काउंट के साथ कई तरह के ऑफर दिये जा रहे हैं। अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

Jan 14, 2026 04:08 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Great Republic Day Sale 2026: अमेजन की इस सेल की रिपब्लिक डे सेल की शुरआत 16 जनवरी से हो रही है। सेल शुरू होने से पहले ही कुछ प्रोडक्ट का टीजर रोलआउट कर दिया गया है। इस साल अमेजन की सेल प्रोजेक्टर पर सीधे 70 फीसद की बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट मिल रहे हैं। अगर डिस्काउंट की बात करें, तो सेल में एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई और ग्रेट डील दी जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अमेजन सेल कार्ड डिस्काउंट ऑफर अगर कार्ड पर मिलने वाले डिस्काउंट की बात करें, तो अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में SBI कार्ड पर 10 फीसद इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर, HDFC सीधे 4500 रुपये की छूट दे रहा है। साथ ही केरना बैंक 10 फीसद की छूट दे रहा है। HSBC कार्ड, 3,750 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही SBI क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। Amazon ICICI बैंक कार्ड पर 5 फीसद अनलिमिटेड कैशबैड डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं, तो आपको Amazon Prime सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जो कि 399 रुपये प्रतिमाह के शुल्क पर आता है। अमेजन सेल फ्लिपकार्ड रिपब्लिक डे सेल से एक दिन पहले 16 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है, जहां आप सीधे हर प्रोडक्ट पर 10 फीसद तक का कार्ड डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं।

कितने रुपये की मिल रही छूट अगर कुल डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो वो अलग-अलग प्रोडक्ट पर अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाएं, तो अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में, अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट का लुत्फ उठा लेते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को उसकी प्राइसिंग से आधे से कम कीमत में खरीद सकते हैं। यह प्राइस ड्रॉप आपको बाकी सेल में नहीं मिलने वाला है। ऐसे में अगर आप प्रोजेक्ट या कोई अन्य प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

कब से कब तक चलेगी अमेजन ग्रेट इंडियन रिपब्लिक डे सेल? अमेजन ग्रेट इंडियन रिपब्लिक डे सेल 16 जनवरी 2026 से की रात 12 बजे से शुरू होगी। हालांकि प्राइम मेंबर्स को 15 जनवरी 2026 की आधी रात यानी 00:00 बजे से अर्ली एक्सेस डील के तहत इस सेल का लुत्फ उठा पाएंगे।

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में LG के CineBeam Q HU710PB प्रोजेक्टर को 45 फीसद की भारी छूट के साथ 1,65,000 रुपये की जगह पर 89,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम स्मार्ट पोर्टेबल 4K UHD लेजर प्रोजेक्टर है, जो अपने 3-चैनल RGB लेजर और 450,000:1 के जबरदस्त कंट्रास्ट रेशियो के लिए जाना जाता है। यह 120 इंच तक की विशाल स्क्रीन और ऑटो स्क्रीन एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो घर पर ही सिनेमा जैसा अनुभव प्रदान करता है।

इसमें 360-डिग्री रोटेटिंग हैंडल दिया गया है, जिसे स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर आप किसी भी दीवार या छत पर आसानी से प्रोजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही, यह DCI-P3 154% कलर गेमत के साथ आता है, जो आपको बेहद जीवंत और वास्तविक रंगों का अनुभव कराता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K UHD (3840 x 2160) स्क्रीन साइज अधिकतम 120 इंच कंट्रास्ट रेशियो 450,000:1 ब्राइटनेस 500 ANSI लुमेन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, HDMI, USB, वाई-फाई वारंटी 3 साल की वारंटी स्पेशल फीचर 3-चैनल RGB लेजर और ऑटो स्क्रीन एडजस्टमेंट

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में Lumio Arc 7 प्रोजेक्टर को 40 फीसद की भारी छूट के साथ 54,999 रुपये की जगह पर 32,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम होम सिनेमा प्रोजेक्टर है जो ऑफिशियल Google TV और Netflix सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें 1080p फुल HD रेजोल्यूशन और 400 ANSI लुमेन की ब्राइटनेस दी गई है, जो 100 इंच तक की बड़ी स्क्रीन पर बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और गहरे ब्लैक लेवल्स प्रदान करती है।

इसमें 'ArcLight Engine' के साथ फुली सील्ड ऑप्टिकल इंजन दिया गया है जो धूल को अंदर जाने से रोकता है और लेंस की लाइफ बढ़ाता है। साथ ही, यह ऑटो कीस्टोन, ऑटो फोकस और ऑब्सटैकल अवॉयडेंस जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है, जो बिना किसी झंझट के इमेज को स्क्रीन पर परफेक्ट सेट कर देते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 1080p Full HD (1920 x 1080) स्क्रीन साइज अधिकतम 100 इंच ब्राइटनेस 400 ANSI लुमेन सॉफ्टवेयर ऑफिशियल Google TV और Netflix (10,000+ ऐप्स सपोर्ट) साउंड 16W स्पीकर्स और डॉल्बी ऑडियो कनेक्टिविटी HDMI 2.0 (ARC), USB, ब्लूटूथ 5.1, ड्यूल-बैंड वाई-फाई वारंटी 1 साल की व्यापक वारंटी स्पेशल फीचर ऑब्सटैकल अवॉयडेंस और HDR10 सपोर्ट

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में BenQ TH575 होम सिनेमा प्रोजेक्टर को 34 फीसद की भारी छूट के साथ 99,990 रुपये की जगह पर 65,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 4K कंपैटिबल फुल HD प्रोजेक्टर है, जो अपनी 3800 ANSI लुमेन की हाई ब्राइटनेस और 1.07 बिलियन शानदार रंगों के लिए जाना जाता है। यह 200 इंच तक की विशाल स्क्रीन बनाने में सक्षम है, जो आपके लिविंग रूम को एक बड़े थिएटर में बदल देता है।

इसमें गेमर्स के लिए विशेष रूप से 16.7ms का लो इनपुट लैग दिया गया है, जो हाई-स्पीड गेमिंग के दौरान बिना किसी रुकावट के स्मूथ परफॉरमेंस सुनिश्चित करता है। साथ ही, इसकी लैंप लाइफ 15,000 घंटे तक है और यह 88% Rec.709 कलर कवरेज के साथ आता है, जो आपको बिल्कुल नेचुरल और वाइब्रेंट विजुअल्स प्रदान करता है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD (1920 x 1080) स्क्रीन साइज अधिकतम 200 इंच गेमिंग लैग 16.7 ms (लो इनपुट लैग) कनेक्टिविटी 2 x HDMI, USB Type-A, RS232 साउंड 10W चैम्बर स्पीकर्स वारंटी प्रोजेक्टर पर 2 साल और लैंप पर 1 साल (या 1000 घंटे) स्पेशल फीचर 1.1x जूम और 1D वर्टिकल कीस्टोन

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में LG CineBeam PF510Q स्मार्ट पोर्टेबल प्रोजेक्टर को 43 फीसद की भारी छूट के साथ 80,000 रुपये की जगह पर 45,795 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम फुल HD (1920x1080) पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, जो अपने कॉम्पैक्ट साइज और स्मार्ट फीचर्स के लिए जाना जाता है। यह 30 से लेकर 120 इंच तक की फ्लेक्सिबल स्क्रीन साइज ऑफर करता है, जो आपके घर के किसी भी कमरे को मिनी थिएटर में बदल देता है।

इसमें 'Bluetooth Audio Dual Out' की सुविधा दी गई है, जिससे आप एक साथ दो ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस कनेक्ट कर बेहतर साउंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। साथ ही, यह Apple AirPlay और स्क्रीन शेयर सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आईफोन और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स कंटेंट को वायरलेस तरीके से स्ट्रीम कर सकते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD (1920 x 1080) स्क्रीन साइज 30 से 120 इंच तक ब्राइटनेस 450 ANSI लुमेन लैंप लाइफ 30,000 घंटे तक (लाइट सोर्स लाइफ) सॉफ्टवेयर LG webOS कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, HDMI, USB, वाई-फाई वारंटी 3 साल की वारंटी स्पेशल फीचर ऑटो वर्टिकल कीस्टोन और कॉम्पैक्ट डिजाइन (रिमोट के साथ)

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में E GATE Atom 4X+ फुली ऑटोमैटिक प्रोजेक्टर को 67 फीसद की भारी छूट के साथ 30,000 रुपये की जगह पर मात्र 9,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नेटिव 1080p फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 400 ISO लुमेन की ब्राइटनेस और 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। यह 300 इंच तक की विशाल स्क्रीन साइज और 60,000 घंटे की 'लाइफ लॉन्ग लैम्प' लाइफ के साथ बेहतरीन सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है।

इसमें "Whale TV+" का सपोर्ट दिया गया है, जो आपको बिना किसी रजिस्ट्रेशन या सब्सक्रिप्शन के सैकड़ों लाइव टीवी चैनल्स मुफ्त में देखने की सुविधा देता है। साथ ही, यह नासा-ग्रेड 'लैंथेनाइड ग्लास लेंस' और फ्लेक्स-एंगल डिजाइन के साथ आता है, जिससे आप किसी भी दीवार या छत पर बिना स्क्रीन के भी शानदार विजुअल्स देख सकते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन Native 1080p ब्राइटनेस 400 ISO लुमेन (4X ब्राइटर) सॉफ्टवेयर Android 12 (9000+ ऐप्स सपोर्ट) स्क्रीन साइज अधिकतम 300 इंच (762 cm) कनेक्टिविटी WiFi 6, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1 (ARC+CEC), USB साउंड 5W पावरफुल बॉक्स स्पीकर्स वारंटी 1 साल की वारंटी स्पेशल फीचर AI पावर्ड ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन

अमेजन सेल में WANBO X5 Pro प्रोजेक्टर को 44 फीसद की भारी छूट के साथ 49,990 रुपये की जगह पर 27,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम नेटिव 1080p फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 4K सपोर्ट और 1100 ANSI लुमेन की जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ आता है। यह 140 इंच तक की बड़ी स्क्रीन और 3000:1 के कंट्रास्ट रेशियो के साथ घर पर ही सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है।

इसमें गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट इन-बिल्ट है, जिससे आप अपनी आवाज़ से कंटेंट खोज सकते हैं और फोन की स्क्रीन को आसानी से शेयर कर सकते हैं। साथ ही, यह फुली ऑटोमैटिक तकनीक (ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और ऑब्सटैकल अवॉयडेंस) से लैस है, जो सेटअप को बेहद आसान और झंझट-मुक्त बनाता है।

Specifications रेजोल्यूशन Native 1080p Full HD ब्राइटनेस 1100 ANSI लुमेन हार्डवेयर 2GB RAM और 16GB ROM स्क्रीन साइज अधिकतम 140 इंच कनेक्टिविटी WiFi-6, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, 2-वे ब्लूटूथ वारंटी 1 साल की वारंटी स्पेशल फीचर गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट और हाई ट्रांसमिशन प्योर ग्लास लेंस

अमेजन पर BenQ GV50 लेजर पोर्टेबल प्रोजेक्टर को 31 फीसद की भारी छूट के साथ 89,990 रुपये की जगह पर 62,500 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम पोर्टेबल फुल HD प्रोजेक्टर है, जिसमें 135° रोटेटिंग प्रोजेक्शन एंगल और इन-बिल्ट बैटरी दी गई है, जो इसे बिना बिजली के कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन बनाती है। यह 120 इंच तक की बड़ी स्क्रीन और 92% REC709 कलर कवरेज के साथ शानदार विजुअल अनुभव प्रदान करता है।

इसमें 18W का दमदार साउंड सिस्टम (10W वूफर के साथ) और इन-बिल्ट गूगल टीवी दिया गया है, जिससे आप सीधे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे 5000 से अधिक ऐप्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही, इसका यूनिक 135-डिग्री रोटेटिंग डिजाइन आपको दीवार से लेकर छत तक कहीं भी आसानी से प्रोजेक्शन करने की आजादी देता है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD (1920 x 1080) ब्राइटनेस 500 ANSI लुमेन बैटरी बैकअप 3 घंटे तक (इन-बिल्ट बैटरी) स्क्रीन साइज अधिकतम 120 इंच साउंड 18W (2 x 4W स्पीकर्स + 10W वूफर) कनेक्टिविटी HDMI 2.0b, USB-C (DP/PD), USB-A, वाई-फाई, ब्लूटूथ वारंटी प्रोजेक्टर और लेजर लाइट सोर्स पर 2 साल की वारंटी स्पेशल फीचर 135° रोटेटिंग प्रोजेक्शन, ऑटो फोकस और ऑब्सटैकल अवॉयडेंस

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में XGIMI MoGo 3 Pro (2025 लॉन्च) को 68 फीसद की भारी छूट के साथ 1,59,999 रुपये की जगह पर 51,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम पोर्टेबल DLP प्रोजेक्टर है, जो 1080P FHD रेजोल्यूशन और 450 ISO लुमेन की ब्राइटनेस के साथ आता है। यह 120 इंच तक की बड़ी स्क्रीन और ISA 2.0 (इंटेलीजेंट स्क्रीन अडैप्टेशन) के साथ घर पर या बाहर कहीं भी बेहतरीन सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है।

इसमें 130-डिग्री का इन-बिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड दिया गया है, जो आपको बिना किसी अतिरिक्त स्टैंड के दीवार या छत पर कहीं भी आसानी से प्रोजेक्शन करने की आजादी देता है। साथ ही, यह 2x5W के हार्मन कार्डन स्पीकर्स और एम्बिएंट लाइट मोड से लैस है, जो इसे एक पावरफुल पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करने की सुविधा देता है।

Specifications रेजोल्यूशन 1080P FHD ब्राइटनेस 450 ISO लुमेन बैटरी बैकअप 2.5 घंटे तक साउंड 2x5W Harman Kardon स्पीकर्स सॉफ्टवेयर Google TV (सर्टिफाइड Netflix और 10,000+ ऐप्स) कनेक्टिविटी HDMI, Type-C 65W सपोर्ट, ब्लूटूथ, वाई-फाई स्पेशल फीचर 130° इन-बिल्ट स्टैंड और ISA 2.0

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।