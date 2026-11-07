थिएटर का मज़ा अब घर पर! Amazon पर भारी छूट में खरीदें Google TV इन-बिल्ट वाला 4K स्मार्ट प्रोजेक्टर
अमेज़न पर इन-बिल्ट 4K Google TV प्रोजेक्टर्स भारी डिस्काउंट और बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। महंगे बड़े स्मार्ट टीवी की जगह यह एक सस्ता और शानदार विकल्प है, जिससे आप घर पर ही 150-इंच की सिनेमा जैसी बड़ी स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का मज़ा ले सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नई दिल्ली: अगर आप अपने घर में बड़ा स्क्रीन अनुभव चाहते हैं लेकिन महंगे 65 या 75-इंच स्मार्ट टीवी पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न (Amazon) पर इन-बिल्ट Google TV और 4K सपोर्ट वाले स्मार्ट प्रोजेक्टर्स पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब बहुत ही किफायती बजट में आप अपने लिविंग रूम को 150 इंच के होम थिएटर में बदल सकते हैं। जानिए इस डील के टॉप ऑप्शंस और डिस्काउंट डिटेल्स...
1. WZATCO Yuva Go Ultra Official Netflix & Google TV | Projector 4k Ultra HD | Native 1080P Full HD | | Auto Focus | Sealed Engine | 13000 Lumens | WiFi BT | Chromecast | ARC | Home Cinema
दिवाली सेल (Amazon Great Indian Festival) के दौरान यह 4K समर्थित Google TV प्रोजेक्ट 60% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र ₹15,990 (M.R.P. ₹39,990) में मिल रहा है। इसमें इन-बिल्ट ऑफिशियल Google TV, Netflix Widevine L1 सर्टिफिकेशन, ऑटो-फोकस और डस्ट-प्रूफ सील्ड इंजन जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं, जो बजट में होम सिनेमा बनाने का सपना पूरा करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
रोशनी वाले कमरे में सीमित परफॉर्मेंस
केवल 1x HDMI पोर्ट
गेमिंग कंसोल, सेट-टॉप बॉक्स और लैपटॉप
सील्ड ऑप्टिकल इंजन (Sealed Engine)
ऑफिशल Google TV & Netflix
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड ऑडियो (5W स्पिकर)
केवल 1x HDMI पोर्ट
2. Crossbeats Lumex Aura Projector 4K Ultra HD Brightest Google TV Official with Netflix, Android 14, 1080p Native, 1000 ANSI, WiFi, 300'' Smart Mini Projector for Room, Portable Home Theater Cinema
अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल (Amazon Great Indian Festival) में यह प्रोजेक्टर 62% के भारी डिस्काउंट के साथ ₹18,999 (M.R.P. ₹49,999) की स्पेशल डील प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें Official Google TV (Android 14), 1000 ANSI लुमेंस की दमदार ब्राइटनेस और अलग से 20W Hi-Fi ऑडियो स्टैंड दिया गया है, जो घर के कमरे को थिएटर में बदलने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1000 ANSI Lumens ब्राइटनेस
ऑफिशियल Google TV & Android 14
20W इंडिपेंडेंट स्पीकर स्टैंड
डस्ट-प्रूफ सील्ड ऑप्टिकल इंजन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े साइज के कारण पोर्टेबिलिटी सीमित
एक ही HDMI पोर्ट
3. XGIMI Vibe One 1080p Full HD Projector, Official Netflix & Google TV, Built-in Battery (1.2 Hrs Playtime), 250 ISO Lumens, 2×3W JBL Speakers, Auto Keystone & Auto Focus
पोर्टेबल होम एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में XGIMI Vibe One 1080p Smart Projector एक प्रीमियम और वर्सेटाइल विकल्प के रूप में उभरा है। अमेज़न लिमिटेड टाइम डील (Amazon Limited Time Deal) के तहत यह प्रोजेक्ट 50% के बड़े डिस्काउंट के बाद ₹24,999 (M.R.P. ₹49,999) में उपलब्ध है। इसमें इन-बिल्ट बैट्री (1.2 घंटे वीडियो बैकअप), JBL साउंड ट्यूनिंग, 160° रोटेटेबल स्टैंड और ऑफिशल Google TV लाइसेंस दिया गया है, जिससे आप घर के कमरे से लेकर आउटडोर कैंपिंग तक कभी भी थिएटर जैसा मज़ा ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट बैट्री और पोर्टेबिलिटी
160° बिल्ट-इन स्टैंड & हैंडल
Sound by JBL & Ambient Lighting
लाइंसेंस्ड Google TV & Netflix
क्यों खोजें विकल्प
सीमित बैट्री टाइम
कंपटीटिव गेमिंग के लिए नहीं
4. Zebronics Official Google TV Projector, 7500 Lumens, Native 1080 with 4K Support, 200” Display, Built in Speaker, Portable Home Theater Cinema,Netflix,Prime,hotstar, WiFi, BT, HDMI ARC (PixaPlay 77G)
घरेलू एंटरटेनमेंट ब्रांड Zebronics ने बजट होम थिएटर सेगमेंट में अपना नया स्मार्ट प्रोजेक्ट Zebronics PixaPlay 77G पेश किया है। अमेज़न फेस्टिव सेल (Amazon Great Indian Festival) के दौरान यह 4K समर्थित Google TV प्रोजेक्ट 69% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र ₹16,999 (M.R.P. ₹54,999) में मिल रहा है। इसमें इन-बिल्ट DRM L1 सर्टिफाइड Google TV, 7500 लुमेंस ब्राइटनेस, ऑटो-फोकस और 270° टिल्ट मैकेनिज्म जैसे कई बेहतरीन फीचर्स शामिल हैं, जो बजट में घर पर 200-इंच की बड़ी स्क्रीन का अनुभव देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
DRM L1 सर्टिफाइड Google TV
270° टिल्ट स्टैंड
ऑटो फोकस & ऑटो कीस्टोन
7500 Lumens & 4K सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड इन-बिल्ट ऑडियो
तेज रोशनी वाले कमरे में सीमित दृश्यता
5. Lumio Arc 5 Portable Home Projector | Official Google TV, Gemini, Netflix | 200 ANSI Lumens (250 ISO Lumens) | 1080p Sealed ArcLight Engine | 4K Support (HDMI) | Auto Keystone | Dolby Speaker
बजट पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स की दुनिया में Lumio Arc 5 Portable Projector एक आधुनिक तकनीक वाला विकल्प बनकर सामने आया है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (Amazon Great Indian Festival) सेल में यह प्रोजेक्ट 49% डिस्काउंट के बाद ₹18,499 (M.R.P. ₹35,999) में मिल रहा है। अतिरिक्त ₹1,500 कूपन के साथ इसकी प्रभावी कीमत और कम हो जाती है। इसमें ऑफिशियल Google TV (Android 14), Gemini AI इंटीग्रेशन, Netflix Widevine L1 सपोर्ट और डस्ट-प्रूफ सील्ड ArcLight इंजन जैसे हाई-एंड फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑफिशियल Google TV & Gemini AI
डस्ट-प्रूफ सील्ड ArcLight इंजन
STR8 AI ऑटो अलाइनमेंट
Dolby Audio & ब्लूटूथ स्पीकर मोड
क्यों खोजें विकल्प
सीमित 200 ANSI Lumens ब्राइटनेस
इन-बिल्ट बैट्री नहीं
6. Crossbeats Lumex Solis Google TV Official Projector 4k Ultra HD Android 14 with Live TV 1000 ANSI 1080p Native, Auto Focus, WiFi 6 Smart Mini Projector for Room Portable Home Cinema USB-HDMI ARC+CEC
नई दिल्ली: पोर्टेबल होम थिएटर सेगमेंट में Crossbeats Lumex Solis 4K Projector एक नया पावरफुल विकल्प बनकर उभरा है। अमेज़न फेस्टिव सेल (Amazon Great Indian Festival) के दौरान यह प्रोजेक्ट 64% के भारी डिस्काउंट के बाद ₹17,999 (M.R.P. ₹49,999) की स्पेशल डील प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें ऑफिशियल Google TV (Android 14), 1000 ANSI लुमेंस की उच्च ब्राइटनेस, 30W ऑडियो-विजुअल सेपरेट स्पीकर स्टैंड और Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
1000 ANSI Lumens & HDR10+
ऑफिशियल Google TV & Live TV
30W इंडिपेंडेंट स्पीकर स्टैंड
ऑटो सेटअप & 35%-100% डिजिटल ज़ूम
क्यों खोजें विकल्प
30W स्पीकर स्टैंड के कारण पोर्टेबिलिटी सीमित
केवल एक ही HDMI (ARC+CEC) पोर्ट
7. E GATE Zen 8X Google TV Official Home Projector 4k Ultra HD | Google Certified Apps Netflix Prime | 1500 ANSI Lumens Sealed Optical Lens 800 ISO Fully Auto Native 1080p HDMI ARC 64GB ROM EGate
घरेलू प्रोजेक्टर ब्रांड EGate ने अपने प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट लाइनअप को आगे बढ़ाते हुए EGate Zen 8X Smart Projector मार्केट में उतारा है। अमेज़न फेस्टिव सेल (Amazon Great Indian Festival) के दौरान यह 4K समर्थित Google TV प्रोजेक्टर 64% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र ₹15,990 (M.R.P. ₹45,000) में मिल रहा है। इसमें इन-बिल्ट Official Google TV, 800 ISO लुमेंस ब्राइटनेस, लैंथेनाइड सील्ड ग्लास लेंस, 64GB की विशाल इंटरनल स्टोरेज और ऑटो-फोकस जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं, जो घर पर बड़ी स्क्रीन का होम सिनेमा अनुभव देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
800 ISO Lumens & सील्ड ऑप्टिकल लेंस
ऑफिशियल Google TV & DRM L
64GB इंटरनल स्टोरेज
फुल्ली ऑटोमैटिक AI सेटअप
Wi-Fi 6 & ब्लूटूथ 5.2
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ Native 1080p आउटपुट
Q1: 4K Google TV प्रोजेक्टर्स में Native 1080p और 4K सपोर्ट में क्या अंतर होता है?
उत्तर: ₹15,000 से ₹25,000 के बजट में मिलने वाले अधिकतर स्मार्ट प्रोजेक्टर्स Native 1080p (Full HD) डिस्प्ले पैनल के साथ आते हैं, लेकिन वे 4K इनपुट और 4K Downscaling का सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आप Netflix या YouTube पर 4K वीडियो प्ले कर सकते हैं और प्रोजेक्टर उसे 1080p में बेहद शार्प और क्लियर क्वालिटी के साथ बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है।
Q2: क्या इन प्रोजेक्टर्स में Netflix और Prime Video चलाने के लिए Fire TV Stick की ज़रूरत पड़ती है?
उत्तर: नहीं, Official Google TV (और DRM L1 / Widevine L1 सर्टिफिकेशन) वाले स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में Netflix, Amazon Prime Video, Hotstar और YouTube जैसे OTT ऐप्स इन-बिल्ट आते हैं। आप सीधे रिमोट या वॉइस कमांड से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए किसी अलग स्ट्रीमिंग डिवाइस या Fire TV Stick की ज़रूरत नहीं होती।
Q3: ₹15,000 से ₹25,000 के बजट में सबसे अच्छे 4K Google TV प्रोजेक्टर्स कौन-से हैं?
उत्तर: अमेजन पर इस समय ये 4 सबसे पॉपुलर और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शंस उपलब्ध हैं:
WZATCO Yuva Go Ultra: सील्ड ऑप्टिकल इंजन, 13,000 लुमेंस और ऑटो-फोकस के साथ सबसे किफायती।
Zebronics PixaPlay 77G / EGate Zen 8X: 270° टिल्ट स्टैंड, DRM L1 सर्टिफिकेशन और 64GB स्टोरेज के साथ बेहतरीन बजट पिक।
Crossbeats Lumex Aura / Solis: 1000 ANSI हाई ब्राइटनेस और 20W/30W इंडिपेंडेंट ब्लूटूथ स्पीकर स्टैंड के साथ।
XGIMI Vibe One: इन-बिल्ट बैट्री (1.2 घंटे बैकअप), JBL साउंड और 160° रोटेटेबल फ्लिप स्टैंड के साथ पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली पिक।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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