WhatsApp ग्रुप ने किया बहुत बड़ा फ्रॉड, गंवाने पड़े 2 करोड़ रुपये, आप बिल्कुल न करें ये गलती

3- Everyone, My Contacts, My Contacts Except और Nobody ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स के अलावा और कोई आपको ग्रुप में ऐड न कर पाए, तो My Contact वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें।