40 घंटे तक चलने वाला नया नेकबैंड, 10 मिनट की चार्जिंग में 10 घंटे तक का प्लेबैक, कीमत मात्र ₹1099
लावा ने अपने नए नेकबैंड Probuds Wave 931 को लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1299 रुपये है। कंपनी लिमिटेड सेल डे ऑफर में ऑफर इसके 500 यूनिट्स को 1099 रुपये में सेल करने वाली है। नेकबैंड 40 घंटे तक का प्लेबैक ऑफर करता है।
लावा ने अपने नए नेकबैंड को लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट नेकबैंड का नाम Probuds Wave 931 है। यह ANC नेकबैंड मेटैलिक फिनिश डिजाइन के साथ आता है। इसे कंपनी ने दो कलर ऑप्शन - सेलेस्टियल क्रोम और वॉइलेट यूरोप में लॉन्च किया है। इस नेकबैंड को खासतौर से डेली यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत 1299 रुपये है। कंपनी लिमिटेड सेल डे ऑफर में ऑफर इसके 500 यूनिट्स को 1099 रुपये में सेल करने वाली है। इसकी सेल 24 दिसंबर दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इसे आप अमेजन इंडिया और लावा के ई-स्टोर से खरीद सकेंगे।
प्रोबड्स वेव 931 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
दमदार साउंड के लिए इस नेकबैंड में 13mm के ड्राइवर दिए गए हैं। यह नेकबैंड ऐक्टिव नॉइज कैंसलेशन और एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसलेशन के साथ आता है। वीडियो प्लेबैक और गेमिंग के लिए इसमें 45ms लो-लेटेंसी दी गई है। प्रोबड्स वेव 931 300mAh की बैटरी से लैस हैं। कंपनी के अनुसार एएनसी बंद रहने पर यह नेकबैंड 40 घंटे तक चल जाता है। वहीं, एएनसी ऑन रहने पर इसका बैकअप 31 घंटे तक का रहता है।
नेकबैंड में कंपनी फास्ट चार्जिंग भी दे रही है। यह 10 मिनट की चार्जिंग में 10 घंटे तक का प्लेबैक देता है। इसे फुल चार्ज होने में करीब 60 मिनट का टाइम लगता है। नेकबैंड में कंपनी बेसिक कंट्रोल्स के लिए मैग्नेटिक हॉल स्विच दे रही है। नेकबैंक डिटैच होते ही ऑटोमैटिकली ऑन हो जाते हैं और प्लेबैक शुरू हो जाता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इसमें ब्लूटूथ 5.4 दे रही है। इसके अलावा इसमें ड्यूल डिवाइस पेयरिंग और IPX5 रेटिंग वाला वॉटर और स्वेट रेजिस्टेंस दिया गया है।
लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रोडक्ट हेड सुमित सिंह ने कहा, 'आज के युवा यूजर ड्यूरेबिविटी और वैल्यू के साथ-साथ एक ऐसा बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे, चाहे वह चलते-फिरते संगीत सुनना हो, काम के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना हो या ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का भरपूर आनंद लेना हो। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोबड्स वेव 931 में दमदार साउंड, प्रभावी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और एक रिफाइन्ड, आकर्षक डिजाइन है। यह परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी का बेहतरीन मेल है, जो इसे यंग यूजर्स के लिए एक आदर्श साथी बनाता है और साल के अंत में यह गिफ्टिंग के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है।'
