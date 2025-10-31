Hindustan Hindi News
Probuds N33 Launches in India Flagship-Grade ANC 45ms Gaming Mode and 40-Hour Battery at Just 1299 rupees
मौका! केवल 1299 रुपये में फ्लैगशिप-लेवल ANC और गेमिंग वाले नेकबैंड लॉन्च

मौका! केवल 1299 रुपये में फ्लैगशिप-लेवल ANC और गेमिंग वाले नेकबैंड लॉन्च

संक्षेप: Lava Probuds N33 सिर्फ 1,299 रुपये में फ्लैगशिप-लेवल ANC, डीप बास और 45ms लो-लेटेंसी गेमिंग साउंड लेकर आया है। 40 घंटे की बैटरी, फास्ट चार्जिंग और ड्युअल पेयरिंग के साथ यह बढ़िया ऑप्शन है। 

Fri, 31 Oct 2025 02:07 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टेक कंपनी Lava International Ltd. की ओर से इसके ऑडियो सेगमेंट में Probuds लाइनअप के साथ नया नेकबैंड Probuds N33 लॉन्च किया गया है। इसमें ऐक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) का सपोर्ट दिया गया है और इसकी कीमत 1500 रुपये से कम रखी गई है। कंपनी इसे 'The World on Mute' टैगलाइन के साथ लेकर आ रही है और नॉइसलेस ऑडियो का दावा करती है।

नया Probuds N33 उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है, जो शोर-शराबे में भी फोकस करना चाहते हैं और अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसमें मिलने वाली ANC टेक्नोलॉजी के साथ बाहरी नॉइस 30dB तक कम हो जाता है। इस तरह यूजर्स का मूवी देखने, म्यूजिक देखने और कॉलिंग एक्सपीरियंस बेहतरीन होगा। इसके अलावा कॉलिंग के लिए इसमें इनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन (ENC) का सपोर्ट मिल रहा है।

गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी का फायदा

गेमर्स के लिए इसमें खास Pro Game Mode दिया गया है, जो सिर्फ 45ms की लो-लेटेंसी प्रदान करता है। इसका मतलब कि जब आप फायर बटन दबाते हैं, तो आवाज और एक्शन में कोई लैग नहीं आता। 13mm के डायनामिक डीप बास ड्राइवर्स थम्पिंग बास, क्लियर हाईज और बैलेंस्ड साउंड देते हैं, जिससे हर गनशॉट, फुटस्टेप और बीट लाइवली महसूस होती है।

40 घंटे तक चलने वाली बड़ी बैटरी

Probuds N33 में 300mAh बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 40 घंटे तक प्ले टाइम (ANC ऑफ) और 31 घंटे तक ANC ऑन रहने पर देती है। Type-C फास्ट चार्जिंग के साथ सिर्फ 10 मिनट के चार्ज में 10 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। पूरा चार्ज लगभग 60 मिनट में हो जाता है। इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग और Bluetooth v5.4 मिलता है।

इतनी है नए नेकबैंड की कीमत

नए Probuds N33 का डिजाइन मेटैलिक फिनिश और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी के साथ आता है। यह दो शानदार कलर ऑप्शंस- Obsidian Black और Cosmic Teal Green में उपलब्ध है। इसकी सेल 31 अक्टूबर से शुरू हो गई है और इसकी कीमत 1,299 रुपये है।

खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
