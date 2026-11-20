घर, पढ़ाई या छोटे ऑफिस के लिए सही प्रिंटर चुनना आसान नहीं होता। हमने Amazon India से खरीदे 7 प्रिंटर्स को रोजमर्रा में इस्तेमाल करके उनके असली फायदे, कमियां और स्पेसिफिकेशन्स परखे हैं।

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प्रिंटर खरीदते समय अक्सर लोग सिर्फ कीमत या विज्ञापन देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन असली फर्क इंक की बचत, प्रिंट स्पीड, कनेक्टिविटी और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के अनुभव में दिखता है। इसी वजह से हमने Amazon India पर मिलने वाले 7 चुनिंदा प्रिंटर्स—जिनमें ऑटो-डुप्लेक्स इंक टैंक, वायरलेस ऑल-इन-वन और मोनोक्रोम लेजर मॉडल शामिल हैं—को घर, स्टडी डेस्क और वर्कस्पेस की अलग-अलग जरूरतों पर चलाकर देखा। यहाँ हर मॉडल का फर्स्ट-हैंड एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकेशन्स, फायदे और कमियां दी गई हैं।

Printer Inkjet

जब हमने Amazon से 7 लोकप्रिय प्रिंटर्स मंगाकर घर, स्टडी डेस्क और छोटे ऑफिस की अलग-अलग जरूरतों पर परखा, तो असली फर्क स्पेसिफिकेशन शीट में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में दिखा।

जब प्रिंटर कई दिनों तक बंद रहा और अचानक ब्लैक-एंड-व्हाइट पेज निकालने पड़े, तब HP Laser 1008a बिना इंक सूखे झटपट साफ टेक्स्ट प्रिंट करने में सबसे भरोसेमंद साबित हुआ।

Specifications फंक्शन्स केवल प्रिंट (सिंगल फंक्शन) प्रिंट टेक्नोलॉजी और आउटपुट मोनोक्रोम लेजर (ब्लैक एंड व्हाइट) अधिकतम प्रिंट स्पीड 21 ppm तक प्रिंट रिजॉल्यूशन 1,200 × 1,200 dpi तक पेपर ट्रे 150-शीट इनपुट ट्रे और 100-शीट आउटपुट ट्रे क्यों खरीदें टेक्स्ट बिल्कुल साफ आता है लंबे गैप के बाद भी लिक्विड इंक सूखने की चिंता नहीं रहती। साफ टेक्स्ट और तेज स्पीड कॉम्पैक्ट डिजाइ आसान LED कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प केवल ब्लैक-एंड-व्हाइट प्रिंट करता है इसमें स्कैनर या Wi-Fi नहीं है। कलर या स्कैनिंग नहीं Wi-Fi या मोबाइल प्रिंट नहीं

Canon PIXMA MegaTank G2730 घरेलू और पढ़ाई के काम के लिए एक सीधा, किफायती 3-in-1 इंक टैंक प्रिंटर है। यह कम रनिंग कॉस्ट पर प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, लेकिन इसमें Wi-Fi नहीं मिलता।

Specifications फंक्शन्स Print, Scan, Copy (3-in-1 कलर इंक टैंक) प्रिंट स्पीड 11 ipm (ब्लैक) और 6 ipm (कलर) तक प्रिंट रिजॉल्यूशन 4,800 × 1,200 dpi तक कनेक्टिविटी और डुप्लेक्स Hi-Speed USB 2.0 (Wi-Fi और ऑटो-डुप्लेक्स नहीं) पेपर सपोर्ट 100-शीट ट्रे, 64 से 275 gsm तक मीडिया सपोर्ट, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग क्यों खरीदें कम रनिंग कॉस्ट सरल बटन कंट्रोल और कॉम्पैक्ट बॉडी बॉर्डरलेस आउटपुट क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या मोबाइल प्रिंट नहीं ऑटोमैटिक डुप्लेक्स नहीं

Canon PIXMA MegaTank G2730 घर और स्टडी डेस्क के लिए एक कॉम्पैक्ट 3-in-1 इंक टैंक प्रिंटर है। यह वायर्ड USB कनेक्शन के साथ कम रनिंग कॉस्ट पर कलर प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है।

Specifications प्रिंट स्पीड 11 ipm (ब्लैक) और 6 ipm (कलर) तक प्रिंट रिजॉल्यूशन 4,800 × 1,200 dpi तक स्कैनर और ड्यूटी साइकिल Flatbed CIS स्कैनर (600 × 1,200 dpi ऑप्टिकल); प्रति माह 3,000 पेज ड्यूटी साइकिल तक कनेक्टिविटी और डुप्लेक्स केवल USB 2.0 (Wi-Fi या मोबाइल प्रिंटिंग नहीं क्यों खरीदें कम प्रति-पेज इंक खर्च बॉर्डरलेस प्रिंट और मीडिया वैरायटी यूजर-रिप्लेसेबल मेंटेनेंस कार्ट्रिज कॉम्पैक्ट डेस्क साइज क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या मोबाइल प्रिंट नहीं केवल मैनुअल डुप्लेक्स

Brother DCP-T436W डुअल-बैंड Wi-Fi और ज्यादा इंक क्षमता के साथ आने वाला एक कॉम्पैक्ट 3-in-1 कलर इंक टैंक प्रिंटर है। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है, हालांकि इसमें ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग नहीं मिलती।



Specifications अधिकतम प्रिंट रिजॉल्यूशन 1,200 × 6,000 dpi तक (Windows) स्कैनर Flatbed स्कैनर, 1,200 × 2,400 dpi ऑप्टिकल रिजॉल्यूशन तक पेपर क्षमता और मीडिया 150-शीट फ्रंट ट्रे (64–220 gsm) और 1-शीट रियर मैनुअल फीड स्लॉट कनेक्टिविटी और मोबाइल प्रिंट डुअल-बैंड Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 क्यों खरीदें प्रति बोतल सेट 7,500 ब्लैक और 5,000 कलर पेज तक की क्षमता सुविधाजनक वायरलेस विकल्प बंद 150-शीट ट्रे कॉम्पैक्ट साइज क्यों खोजें विकल्प ऑटोमैटिक डुप्लेक्स नहीं ADF नहीं

Brother Ink Tank DCP-T535DW ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग (Auto Duplex) और डुअल-बैंड Wi-Fi के साथ आने वाला 3-in-1 कलर इंक टैंक प्रिंटर है। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए ज्यादा ब्लैक व कलर पेज क्षमता देता है।

Specifications प्रिंट स्पीड A4 पर 16 ipm (ब्लैक) और 9 ipm (कलर) तक अधिकतम प्रिंट रिजॉल्यूशन 1,200 × 6,000 dpi तक (Windows) पेज यील्ड प्रति बोतल सेट 15,000 ब्लैक पेज और 5,000 कलर पेज तक डुप्लेक्स प्रिंटिंग ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग क्यों खरीदें ऑटोमैटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग लचीला वायरलेस सेटअप ज्यादा पेज यील्ड 150-शीट फ्रंट ट्रे कागज को साफ रखती है क्यों खोजें विकल्प ADF नहीं साधारण डिस्प्ले

Epson EcoTank L3352 घर और होम ऑफिस डेस्क के लिए बना एक वायरलेस 3-in-1 कलर इंक टैंक प्रिंटर है। यह कम रनिंग कॉस्ट पर प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, लेकिन इसमें ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग नहीं मिलती।

Specifications प्रिंट स्पीड ड्राफ्ट मोड में 33 ppm (ब्लैक) और 15 ppm (कलर) तक अधिकतम प्रिंट रिजॉल्यूशन 5,760 × 1,440 dpi तक स्कैनर Flatbed CIS कलर स्कैनर, 1,200 × 2,400 dpi ऑप्टिकल रिजॉल्यूशन तक क्यों खरीदें कम प्रति-पेज खर्च आसान वायरलेस और मोबाइल कंट्रोल साफ-सुथरी इंक रिफिलिंग कम बिजली खपत क्यों खोजें विकल्प ऑटोमैटिक डुप्लेक्स नहीं सामान्य ISO स्पीड

HPRT SL42 पैकिंग डेस्क और ई-कॉमर्स शिपिंग लेबल के लिए बना एक कॉम्पैक्ट डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर है। इसमें इंक या टोनर की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह केवल मोनोक्रोम लेबल और USB कनेक्शन तक सीमित है।

Specifications प्रिंट स्पीड और रिजॉल्यूशन 150 mm/s तक की स्पीड (6 ips) और 203 dpi रिजॉल्यूशन मीडिया सपोर्ट रोल पेपर, फोल्डेड पेपर, डाई-कट लेबल और ब्लैक-मार्क पेपर सेंसर और भाषा लेबल एज, गैप, ब्लैक मार्क, आउट-ऑफ-पेपर और कवर-ओपन सेंसर; कनेक्टिविटी और OS सपोर्ट USB इंटरफेस; Windows, Mac और Linux ड्राइवर सपोर्ट डायमेंशन और वजन 220 × 120 × 108 mm; वजन 1.5 kg क्यों खरीदें इंक या टोनर का खर्च नहीं ऑटो लेबल डिटेक्शन अलग-अलग साइज के लेबल हल्का और कॉम्पैक्ट साइज क्यों खोजें विकल्प केवल मोनोक्रोम थर्मल लेबल केवल USB कनेक्शन







अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या Epson EcoTank L3352 में ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग मिलती है? नहीं, इसमें केवल मैनुअल टू-साइडेड प्रिंटिंग है, इसलिए पेज के दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए कागज हाथ से पलटना पड़ता है।

फोन या लैपटॉप से वायरलेस प्रिंट कैसे किया जाता है? इसे Wi-Fi या Wi-Fi Direct से जोड़कर Epson Smart Panel ऐप, Epson iPrint, Epson Email Print, Apple AirPrint या Mopria के जरिए प्रिंट किया जा सकता है।

इसमें कौन-सी इंक बोतलें और वारंटी मिलती है? यह Epson 003 इंक बोतलों के साथ काम करता है, और इसके साथ 1 साल या 50,000 पेज की वारंटी (जो भी पहले हो) तथा 35,000 पेज क्षमता वाला C12C939901 मेंटेनेंस बॉक्स मिलता है।

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