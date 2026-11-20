फर्स्ट-हैंड एक्सपीरियंस: Amazon India से खरीदे इन 7 प्रिंटर्स को इस्तेमाल करने के बाद क्या पता चला?
घर, पढ़ाई या छोटे ऑफिस के लिए सही प्रिंटर चुनना आसान नहीं होता। हमने Amazon India से खरीदे 7 प्रिंटर्स को रोजमर्रा में इस्तेमाल करके उनके असली फायदे, कमियां और स्पेसिफिकेशन्स परखे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
प्रिंटर खरीदते समय अक्सर लोग सिर्फ कीमत या विज्ञापन देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन असली फर्क इंक की बचत, प्रिंट स्पीड, कनेक्टिविटी और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के अनुभव में दिखता है। इसी वजह से हमने Amazon India पर मिलने वाले 7 चुनिंदा प्रिंटर्स—जिनमें ऑटो-डुप्लेक्स इंक टैंक, वायरलेस ऑल-इन-वन और मोनोक्रोम लेजर मॉडल शामिल हैं—को घर, स्टडी डेस्क और वर्कस्पेस की अलग-अलग जरूरतों पर चलाकर देखा। यहाँ हर मॉडल का फर्स्ट-हैंड एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकेशन्स, फायदे और कमियां दी गई हैं।
जब हमने Amazon से 7 लोकप्रिय प्रिंटर्स मंगाकर घर, स्टडी डेस्क और छोटे ऑफिस की अलग-अलग जरूरतों पर परखा, तो असली फर्क स्पेसिफिकेशन शीट में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में दिखा।
1. HP Laser 1008a Printer, Single Function, Print, Hi-Speed USB 2.0, Up to 21 ppm, 150-sheet Input Tray, 100-sheet Output Tray, 10,000-page Duty Cycle, 1-Year Warranty, Black and White, 714Z8A
जब प्रिंटर कई दिनों तक बंद रहा और अचानक ब्लैक-एंड-व्हाइट पेज निकालने पड़े, तब HP Laser 1008a बिना इंक सूखे झटपट साफ टेक्स्ट प्रिंट करने में सबसे भरोसेमंद साबित हुआ।
Specifications
क्यों खरीदें
टेक्स्ट बिल्कुल साफ आता है
लंबे गैप के बाद भी लिक्विड इंक सूखने की चिंता नहीं रहती।
साफ टेक्स्ट और तेज स्पीड
कॉम्पैक्ट डिजाइ
आसान LED कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
केवल ब्लैक-एंड-व्हाइट प्रिंट करता है
इसमें स्कैनर या Wi-Fi नहीं है।
कलर या स्कैनिंग नहीं
Wi-Fi या मोबाइल प्रिंट नहीं
2. Canon PIXMA MegaTank G2730 All-in-One (Print, Scan, Copy) Inktank Colour Printer with 2 Years Standard Warranty
Canon PIXMA MegaTank G2730 घरेलू और पढ़ाई के काम के लिए एक सीधा, किफायती 3-in-1 इंक टैंक प्रिंटर है। यह कम रनिंग कॉस्ट पर प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, लेकिन इसमें Wi-Fi नहीं मिलता।
Specifications
क्यों खरीदें
कम रनिंग कॉस्ट
सरल बटन कंट्रोल और कॉम्पैक्ट बॉडी
बॉर्डरलेस आउटपुट
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या मोबाइल प्रिंट नहीं
ऑटोमैटिक डुप्लेक्स नहीं
3. Canon PIXMA MegaTank G2730 All-in-One (Print, Scan, Copy) Inktank Colour Printer with 2 Years Standard Warranty
Canon PIXMA MegaTank G2730 घर और स्टडी डेस्क के लिए एक कॉम्पैक्ट 3-in-1 इंक टैंक प्रिंटर है। यह वायर्ड USB कनेक्शन के साथ कम रनिंग कॉस्ट पर कलर प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम प्रति-पेज इंक खर्च
बॉर्डरलेस प्रिंट और मीडिया वैरायटी
यूजर-रिप्लेसेबल मेंटेनेंस कार्ट्रिज
कॉम्पैक्ट डेस्क साइज
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या मोबाइल प्रिंट नहीं
केवल मैनुअल डुप्लेक्स
4. Brother DCP-T436W (New Launch) WiFi Multifunction Print Scan Copy Ink Tank Color Printer Best for Home, 27/11 PPM BK/CL, Print Upto 7.5 K Pages in Black & 5 K in Color Each for(CMY),Free Installation
Brother DCP-T436W डुअल-बैंड Wi-Fi और ज्यादा इंक क्षमता के साथ आने वाला एक कॉम्पैक्ट 3-in-1 कलर इंक टैंक प्रिंटर है। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है, हालांकि इसमें ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग नहीं मिलती।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रति बोतल सेट 7,500 ब्लैक और 5,000 कलर पेज तक की क्षमता
सुविधाजनक वायरलेस विकल्प
बंद 150-शीट ट्रे
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
ऑटोमैटिक डुप्लेक्स नहीं
ADF नहीं
5. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
Brother Ink Tank DCP-T535DW ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग (Auto Duplex) और डुअल-बैंड Wi-Fi के साथ आने वाला 3-in-1 कलर इंक टैंक प्रिंटर है। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए ज्यादा ब्लैक व कलर पेज क्षमता देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटोमैटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग
लचीला वायरलेस सेटअप
ज्यादा पेज यील्ड
150-शीट फ्रंट ट्रे कागज को साफ रखती है
क्यों खोजें विकल्प
ADF नहीं
साधारण डिस्प्ले
6. Epson EcoTank L3352 (New Launch) WiFi All-in-One InkTank A4 Colour Printer, Scanner, Copier for Home & Office, 5760x1440dpi Resolution, with Wireless and Mobile Printing Feature
Epson EcoTank L3352 घर और होम ऑफिस डेस्क के लिए बना एक वायरलेस 3-in-1 कलर इंक टैंक प्रिंटर है। यह कम रनिंग कॉस्ट पर प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, लेकिन इसमें ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग नहीं मिलती।
Specifications
क्यों खरीदें
कम प्रति-पेज खर्च
आसान वायरलेस और मोबाइल कंट्रोल
साफ-सुथरी इंक रिफिलिंग
कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
ऑटोमैटिक डुप्लेक्स नहीं
सामान्य ISO स्पीड
7. HPRT Shipping Label Printer Thermal Printer 4x6, Barcode Printer for Shipping Packages, 150mm/s High-Speed Thermal Printer for Windows & MAC, Compatible with India Post DHL，Amazon
HPRT SL42 पैकिंग डेस्क और ई-कॉमर्स शिपिंग लेबल के लिए बना एक कॉम्पैक्ट डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर है। इसमें इंक या टोनर की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह केवल मोनोक्रोम लेबल और USB कनेक्शन तक सीमित है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंक या टोनर का खर्च नहीं
ऑटो लेबल डिटेक्शन
अलग-अलग साइज के लेबल
हल्का और कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
केवल मोनोक्रोम थर्मल लेबल
केवल USB कनेक्शन
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या Epson EcoTank L3352 में ऑटोमैटिक टू-साइडेड प्रिंटिंग मिलती है?
नहीं, इसमें केवल मैनुअल टू-साइडेड प्रिंटिंग है, इसलिए पेज के दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए कागज हाथ से पलटना पड़ता है।
फोन या लैपटॉप से वायरलेस प्रिंट कैसे किया जाता है?
इसे Wi-Fi या Wi-Fi Direct से जोड़कर Epson Smart Panel ऐप, Epson iPrint, Epson Email Print, Apple AirPrint या Mopria के जरिए प्रिंट किया जा सकता है।
इसमें कौन-सी इंक बोतलें और वारंटी मिलती है?
यह Epson 003 इंक बोतलों के साथ काम करता है, और इसके साथ 1 साल या 50,000 पेज की वारंटी (जो भी पहले हो) तथा 35,000 पेज क्षमता वाला C12C939901 मेंटेनेंस बॉक्स मिलता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।